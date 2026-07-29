कृति सेनन ने जताई इस पैन इंडिया स्टार के साथ काम करने की ख्वाहिश, जानें कौन हैं वो?

राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकीं कृति सेनन इस समय अपने करियर के सबसे अच्छे दौर में हैं। क्रू, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, दो पत्ती, मिमी और कॉकटेल 2 जैसी लगातार हिट फिल्मों के बाद कृति ने साबित किया है कि वह बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद एक्ट्रेसेस में से एक हैं।

कृति सेनन ने सिर्फ हिट फिल्में ही नहीं दीं, बल्कि अपनी एक्टिंग से भी लोगों का दिल जीता है। अलग-अलग तरह की फिल्मों में काम कर रहीं कृति ने हाल ही में उस एक्टर का नाम बताया, जिसके साथ वह काम करना चाहती हैं।

तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के बारे में बात करते हुए कृति ने कहा, मैं जरूर अल्लू अर्जुन के साथ काम करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छे एक्टर हैं। मुझे पुष्पा में उनका काम बहुत पसंद आया। उनकी दूसरी फिल्में भी मुझे पसंद हैं, जिनमें उन्होंने पुष्पा से बिल्कुल अलग किरदार निभाए हैं। वह कमाल के एक्टर हैं।

कृति की इस बात से साफ है कि वह अल्लू अर्जुन की एक्टिंग और अलग-अलग तरह के किरदार निभाने की उनकी कला की बहुत इज्जत करती हैं। दोनों ही इस समय अपने करियर के शानदार दौर में हैं और पूरे देश में उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है।



ऐसे में अगर कृति सेनन और अल्लू अर्जुन पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आते हैं, तो फैंस के लिए यह किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगा। आजकल अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार साथ काम कर रहे हैं, ऐसे में कृति सेनन और अल्लू अर्जुन की जोड़ी भी बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार फैंस जरूर करेंगे।