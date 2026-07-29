अभिषेक बच्चन संग सगाई टूटने के बाद बैंकॉक चली गई थीं करिश्मा कपूर, फिर अचानक लिया संजय कपूर संग शादी का फैसला

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी प्रेम कहानियां रही हैं, जो आज भी लोगों के जेहन में ताजा हैं। ऐसी ही एक सबसे चर्चित और अधूरी लव स्टोरी थी—करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की। साल 2002 में अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के मौके पर इस रिश्ते का आधिकारिक ऐलान हुआ था, लेकिन महज कुछ ही महीनों में यह सगाई टूट गई। वर्षों से दोनों परिवारों ने इस मुद्दे पर गरिमापूर्ण चुप्पी साधे रखी।

अब इतने सालों बाद, मशहूर फिल्म निर्देशक सुनील दर्शन ने करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन के इस चर्चित ब्रेकअप को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सुनील दर्शन वही निर्देशक हैं, जिन्होंने 'हां मैंने भी प्यार किया' फिल्म में इस जोड़ी को कास्ट किया था।

सगाई वाले दिन करिश्मा के घर मौजूद थे सुनील दर्शन

फिल्म निर्देशक सुनील दर्शन ने करिश्मा कपूर के साथ 'जानवर', 'एक रिश्ता' और 'हां मैंने भी प्यार किया' जैसी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने इस जोड़ी के बनते और बिगड़ते रिश्ते को बहुत करीब से देखा था। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि जिस दिन करिश्मा और अभिषेक की सगाई टूटी थी, वह इत्तेफाक से करिश्मा के घर पर ही मौजूद थे।

सुनील दर्शन ने कहा, मैं उस दिन करिश्मा के घर ही था जब सगाई आधिकारिक तौर पर खत्म की गई थी। शादी का टूट जाना वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। उस दौरान जिस भावनात्मक उथल-पुथल और तनाव से करिश्मा गुजरीं, उसे कोई बाहरी व्यक्ति बयां नहीं कर सकता।

सुनील दर्शन ने आगे बताया कि सगाई टूटने के सदमे के तुरंत बाद करिश्मा कपूर न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए बैंकॉक चली गई थीं। बैंकॉक से लौटने के तुरंत बाद, करिश्मा ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया और बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी करने की घोषणा कर दी। निर्देशक ने स्वीकार किया कि इस तरह अचानक लिए गए फैसले से वह खुद भी हैरान रह गए थे और उन्हें करिश्मा का यह कदम कभी समझ में नहीं आया।

रिश्ते में थे मतभेद, दोनों के बीच था 'फायरी' बॉन्ड

अक्सर मीडिया और प्रशंसकों द्वारा इस ब्रेकअप का दोष करिश्मा की मां बबीता या अभिषेक की मां जया बच्चन पर मढ़ा जाता रहा है। हालांकि, सुनील दर्शन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए किसी भी एक व्यक्ति को दोषी मानने से इनकार कर दिया।

उनके अनुसार दोनों कलाकारों के बीच काफी व्यक्तिगत मतभेद थे और उनके विचार आपस में मेल नहीं खाते थे। अभिषेक और करिश्मा का रिश्ता काफी पैशनेट और 'फायरी' था। हर कपल के रिश्ते का एक अलग डायनामिक होता है। जब रिश्ते में काफी दूरियां आ गईं, तो इसे किस्मत के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए था।

इत्तेफाक की बात यह है कि जिस दौर में करिश्मा और अभिषेक का प्यार परवान चढ़ रहा था, उसी दौरान सुनील दर्शन ने फिल्म 'हां मैंने भी प्यार किया' की योजना बनाई थी। उन्होंने बताया कि फिल्म 'एक रिश्ता' की शूटिंग के समय से ही दोनों का प्यार गहरा हो चुका था और यह तय हो चुका था कि दोनों शादी करेंगे। हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और यह जोड़ी सिर्फ इसी एक फिल्म में एक साथ पर्दे पर नजर आ सकी।

वक्त के साथ बदल गईं दोनों की राहें

सगाई टूटने के बाद, 29 सितंबर 2003 को करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर से सिख रीति-रिवाज से शादी कर ली। इस शादी से उनके दो बच्चे—समायरा और कियान हैं। हालांकि, यह रिश्ता भी लंबा नहीं चला और साल 2016 में कानूनी लड़ाई के बाद दोनों का तलाक हो गया।

दूसरी तरफ, अभिषेक बच्चन ने साल 2007 में ऐश्वर्या राय से शादी की और वे अपनी पारिवारिक जिंदगी में आगे बढ़ गए। अभिषेक और ऐश्वर्या की भी एक प्यारी सी बेटी आराध्या बच्चन हैं।