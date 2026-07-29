  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. guru purnima 2026 bollywood best on screen teachers aamir khan rani mukerji hrithik roshan
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (16:46 IST)

गुरु पूर्णिमा स्पेशल: बॉलीवुड के यादगार ऑन-स्क्रीन टीचर, जिन्होंने क्लासरूम से आगे बढ़कर दी जिंदगी की सीख

Guru Purnima 2026
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (16:49 IST)
google-news
बॉलीवुड में शिक्षकों की भूमिका सिर्फ ब्लैकबोर्ड और किताबों तक सीमित नहीं रही है। अपनी दमदार अदाकारी और प्रेरणादायक किरदारों के जरिए इन टीचर्स ने हमें धैर्य, संवेदनशीलता, आत्मविश्वास और बड़े सपने देखने का साहस भी सिखाया है। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा पर एक नजर डालते हैं हिंदी सिनेमा के उन यादगार ऑन-स्क्रीन टीचर्स पर, जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी।
 
आमिर खान – तारे ज़मीन पर
फिल्म 'तारे ज़मीन पर' में राम शंकर निकुंभ के किरदार में आमिर खान ने एक आदर्श टीचर की नई परिभाषा गढ़ी थी। उन्होंने डिस्लेक्सिया से जूझ रहे एक बच्चे की समस्या को समझते हुए उसकी कमियों पर सवाल उठाने की बजाय उसकी प्रतिभा को निखारा। इस किरदार ने यह संदेश दिया कि हर बच्चा अलग तरह से सीखता है और सही मार्गदर्शन उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।
रानी मुखर्जी – हिचकी
'हिचकी' में रानी मुखर्जी ने नैना माथुर के किरदार में अपनी सबसे बड़ी चुनौती को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दी। टॉरेट सिंड्रोम जैसी स्थिति के बावजूद वे न सिर्फ अपने टीचर बनने के सपने पूरा करती हैं, बल्कि एक आदर्श टीचर भी बनती हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि अपने छात्रों पर अटूट विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ वे ये साबित करती हैं कि सच्ची शिक्षा, समान अवसर और हौसले का नाम है।
 
सुष्मिता सेन – मैं हूं ना
केमिस्ट्री प्रोफेसर चांदनी चोपड़ा के किरदार में सुष्मिता सेन ने अपनी गरिमा, आत्मीयता और आकर्षक व्यक्तित्व से सभी का दिल जीत लिया। भले ही यह किरदार अपनी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए याद किया जाता हो, लेकिन उन्होंने यह भी दिखाया कि एक प्रेरणादायक टीचर अपने विद्यार्थियों पर गहरी छाप छोड़ सकता है।
 
विद्या बालन – शकुंतला देवी
फिल्म 'शकुंतला देवी' में विद्या बालन ने शकुंतला देवी के किरदार के जरिए उस असाधारण महिला की प्रतिभा को जीवंत किया, जिसने अपनी गणितीय क्षमता से पूरी दुनिया को चौंका दिया। उनका किरदार यह संदेश देता है कि एक सच्चा शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि जिज्ञासा जगाता है और सीखने को यादगार बना देता है।
 
रितिक रोशन – सुपर 30
रितिक रोशन ने गणितज्ञ आनंद कुमार की भूमिका निभाते हुए शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को बखूबी दर्शाया है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निःस्वार्थ भाव से पढ़ाकर उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले इस किरदार ने साबित किया कि प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे किसी की पृष्ठभूमि कैसी भी हो।
 
बोमन ईरानी – 3 इडियट्स
बोमन ईरानी ने सख्त लेकिन यादगार टीचर वीरू सहस्त्रबुद्धे उर्फ "वायरस" का किरदार निभाया है। उनकी कठोरता ने शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों पर बढ़ते अकादमिक दबाव को लेकर गंभीर चर्चा छेड़ी। यह किरदार आज भी याद दिलाता है कि शिक्षा का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि नए विचारों और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना होना चाहिए।
 
इस गुरु पूर्णिमा पर ये यादगार ऑन-स्क्रीन शिक्षक हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सीख अक्सर किताबों से नहीं, बल्कि ऐसे गुरुजनों से मिलती है, जो हमें अपने सपनों पर विश्वास करना और जीवन में आगे बढ़ना सिखाते हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
'आर्यभट्ट का जीरो' का ट्रेलर रिलीज, पिता-पुत्र के भावनात्मक रिश्ते, संघर्ष और आत्मविश्वास की प्रेरक कहानी की झलक

अभिषेक बच्चन संग सगाई टूटने के बाद बैंकॉक चली गई थीं करिश्मा कपूर, फिर अचानक लिया संजय कपूर संग शादी का फैसला

अभिषेक बच्चन संग सगाई टूटने के बाद बैंकॉक चली गई थीं करिश्मा कपूर, फिर अचानक लिया संजय कपूर संग शादी का फैसलाबॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी प्रेम कहानियां रही हैं, जो आज भी लोगों के जेहन में ताजा हैं। ऐसी ही एक सबसे चर्चित और अधूरी लव स्टोरी थी—करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की। साल 2002 में अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के मौके पर इस रिश्ते का आधिकारिक ऐलान हुआ था, लेकिन महज कुछ ही महीनों में यह सगाई टूट गई। वर्षों से दोनों परिवारों ने इस मुद्दे पर गरिमापूर्ण चुप्पी साधे रखी।

गुरु पूर्णिमा स्पेशल: बॉलीवुड के यादगार ऑन-स्क्रीन टीचर, जिन्होंने क्लासरूम से आगे बढ़कर दी जिंदगी की सीख

गुरु पूर्णिमा स्पेशल: बॉलीवुड के यादगार ऑन-स्क्रीन टीचर, जिन्होंने क्लासरूम से आगे बढ़कर दी जिंदगी की सीखबॉलीवुड में शिक्षकों की भूमिका सिर्फ ब्लैकबोर्ड और किताबों तक सीमित नहीं रही है। अपनी दमदार अदाकारी और प्रेरणादायक किरदारों के जरिए इन टीचर्स ने हमें धैर्य, संवेदनशीलता, आत्मविश्वास और बड़े सपने देखने का साहस भी सिखाया है। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा पर एक नजर डालते हैं हिंदी सिनेमा के उन यादगार ऑन-स्क्रीन टीचर्स पर, जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी।

'आर्यभट्ट का जीरो' का ट्रेलर रिलीज, पिता-पुत्र के भावनात्मक रिश्ते, संघर्ष और आत्मविश्वास की प्रेरक कहानी की झलक

'आर्यभट्ट का जीरो' का ट्रेलर रिलीज, पिता-पुत्र के भावनात्मक रिश्ते, संघर्ष और आत्मविश्वास की प्रेरक कहानी की झलकआगामी हिंदी फिल्म 'आर्यभट्ट का जीरो' का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर रिलीज हो गया है। 2 मिनट 38 सेकंड का यह ट्रेलर एक ऐसे आम युवा की असाधारण यात्रा की झलक दिखाता है, जो असफलताओं, टूटे हुए सपनों, प्रेम में हार, पारिवारिक जिम्मेदारियों और समाज के तानों के बीच अपनी पहचान और सम्मान हासिल करने के लिए संघर्ष करता है।

कृति सेनन ने जताई इस पैन इंडिया स्टार के साथ काम करने की ख्वाहिश, जानें कौन हैं वो?

कृति सेनन ने जताई इस पैन इंडिया स्टार के साथ काम करने की ख्वाहिश, जानें कौन हैं वो?राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकीं कृति सेनन इस समय अपने करियर के सबसे अच्छे दौर में हैं। क्रू, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, दो पत्ती, मिमी और कॉकटेल 2 जैसी लगातार हिट फिल्मों के बाद कृति ने साबित किया है कि वह बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद एक्ट्रेसेस में से एक हैं।

फैशन और शाही अंदाज की मिसाल हैं संजय लीला भंसाली की फिल्मों के ये आइकॉनिक कॉस्ट्यूम

फैशन और शाही अंदाज की मिसाल हैं संजय लीला भंसाली की फिल्मों के ये आइकॉनिक कॉस्ट्यूमसंजय लीला भंसाली का सिनेमा शान का दूसरा नाम है, और उनके कॉस्ट्यूम उतने ही यादगार हैं जितनी कि वे कहानियां जो वे बताने में मदद करते हैं। उनकी फिल्मों में हर आउटफिट को एक कैरेक्टर की भावनाओं, विरासत और सफ़र को दिखाने के लिए बहुत ध्यान से डिज़ाइन किया जाता है, जिससे फैशन कहानी का एक ज़रूरी हिस्सा बन जाता है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।