'मायसा' का एक्शन से भरपूर टीजर रिलीज, रश्मिका मंदाना का दिखा अब तक का सबसे खतरनाक अवतार

2026 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल 'मायसा' में पैन-इंडिया स्टार रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में हैं। अपनी शानदार वर्सेटिलिटी और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए पहचानी जाने वाली रश्मिका इस फिल्म में दर्शकों को अपने एक बिल्कुल नए अवतार से चौंकाने के लिए तैयार हैं।

शानदार पोस्टर्स और दिलचस्प कंटेंट के जरिए दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ाने के बाद मेकर्स ने अब फिल्म का बहुप्रतीक्षित और जोशीले एक्शन से भरपूर टीज़र रिलीज़ कर दिया है।

टीज़र में रश्मिका एक उग्र, रफ-टफ और गुस्सैल अंदाज़ में नजर आ रही हैं, जिसमें उनका ऐसा रूप देखने को मिल रहा है, जिसे दर्शकों ने इससे पहले कभी नहीं देखा। हाई-ऑक्टेन एक्शन से भरपूर यह झलक फिल्म की मूल कहानी की ओर भी इशारा करती है—एक शक्तिशाली पिता-बेटी के रिश्ते की कहानी।

‘मायसा’ पिता-बेटी के रिश्ते को एक नए अंदाज़ में पेश करती है, जहां भावनाओं, एक्शन और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए दृश्यों का शानदार मेल देखने को मिलेगा। यह एक महत्वाकांक्षी महिला-केंद्रित एक्शन फिल्म है, जिसमें रश्मिका कहानी के केंद्र में हैं।

‘सीता रामम’ में अपने प्रशंसित काम के लिए जाने जाने वाले निर्देशक रविंद्र पुल्ले ने इस फिल्म में एक्शन, भावनाओं और भव्यता को एक साथ पिरोया है। फिल्म एक ऐसी दिलचस्प दुनिया तैयार करती है, जिसके केंद्र में रश्मिका हैं।

टीज़र बड़े पैमाने पर तैयार किए गए एक शानदार पैन-इंडिया सिनेमाई अनुभव की झलक देता है, जिसमें रश्मिका अपने दमदार अभिनय और बोल्ड नए अवतार से प्रभाव छोड़ती नजर आती हैं। फिल्म के प्रभाव को और बढ़ाता है मशहूर संगीतकार जेक्स बेजॉय का दमदार संगीत, जिसका इंटेंस स्कोर टीज़र की ऊर्जा और ड्रामा को एक अलग स्तर पर ले जाता है।

अनफॉर्मुला फिल्म्स द्वारा निर्मित और रविंद्र पुल्ले द्वारा निर्देशित, ‘मायसा’ आदिवासी इलाकों की पृष्ठभूमि पर आधारित एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर है। फिल्म में शानदार विजुअल्स, रोमांचक कहानी और रश्मिका मंदाना का यादगार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ‘मायसा’ 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।