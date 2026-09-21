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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Updated : Monday, 21 September 2026 (13:34 IST)

'दुपहिया' सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज, धड़कपुर में फिर मचेगा हंगामा, निरहुआ की भी एंट्री

Dupahiya Season 2
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 21 Sep 2026 (13:34 IST)
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प्राइम वीडियो ने अपनी आगामी प्राइम ओरिजिनल सीरीज़ 'दुपहिया' सीजन 2 का ट्रेलर जारी कर दिया है। ट्रेलर धड़कपुर में आने वाली नई परेशानियों, उथल-पुथल भरे मोड़ों और मजेदार मुसीबतों की एक झलक पेश करता है, जो इस बार भी यहां के लोगों का पीछा छोड़ने वाली नहीं हैं।
 
सोनम नायर के निर्देशन में बनी ‘दुपहिया’ सीज़न 2 को बॉम्बे फिल्म कार्टेल एलएलपी के बैनर तले सलोना बैंस जोशी और शुभ शिवदासानी ने बनाया और प्रोड्यूस किया है। वहीं, अविनाश द्विवेदी और चिराग गर्ग ने इस सीरीज़ को क्रिएट करने के साथ-साथ इसकी कहानी और पटकथा भी लिखी है।सीज़न 1 की कहानी जहां खत्म हुई थी, सीज़न 2 वहीं से आगे बढ़ती है और एक बार फिर अपनी शानदार कलाकारों की टोली के साथ लौट रही है। 
 
सीरीज में गजराज राव, रेणुका शहाणे, स्पर्श श्रीवास्तव, भुवन अरोड़ा, शिवानी रघुवंशी और यशपाल शर्मा प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस बार दिनेश लाल यादव (निरहुआ) भी कलाकारों की इस टोली में शामिल हो रहे हैं। ‘दुपहिया’ सीज़न 2 का प्रीमियर भारत के साथ-साथ दुनियाभर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर होगा।
 
‘दुपहिया’ सीज़न 2 का ट्रेलर दर्शकों को एक बार फिर धड़कपुर ले जाता है, जिसे कभी भारत का इकलौता अपराध-मुक्त गांव माना जाता था। यहां भूगोल को भले ही खूब शोहरत मिल गई हो, लेकिन इस शोहरत की अपनी एक कीमत है। वहीं, बनवारी और उसका परिवार पहले से भी बड़े हंगामे के लिए तैयार नजर आ रहे हैं।
 
बनवारी की बंजर जमीन पर एक नया मोबाइल टावर लगने से गांव में अफवाहों, अंधविश्वास और हंगामे का दौर शुरू हो जाता है। दूसरी ओर, रोशिनी अमावस के साथ मिलकर अपनी एसएससी परीक्षा की तैयारी पूरी करने के लिए वक्त से दौड़ लगा रही है। हर कदम पर नई मुश्किलें और उलझनें इन किरदारों का इंतजार कर रही हैं। ऐसे में क्या धड़कपुर इस बार भी इन सब परेशानियों के बीच खुद को संभाल पाएगा? यह जानने के लिए देखिए ‘दुपहिया’ सीज़न 2, जो 1 अक्टूबर, 2026 से प्राइम वीडियो पर दस्तक देने जा रहा है।
 
‘दुपहिया’ के नए सीज़न के बारे में अपने विचार साझा करते हुए, सीरीज़ की निर्देशक सोनम नायर ने कहा, 'दुपहिया' मेरे दिल के बेहद करीब है और इसके पहले सीज़न को दर्शकों तक पहुंचाने के बाद से अब तक का सफर बेहद रोमांचक रहा है। सीज़न 1 को दर्शकों से मिला प्यार और इसके इर्द-गिर्द बना प्रशंसकों का जुड़ाव हमारे लिए बेहद उत्साह बढ़ाने वाला रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि सीज़न 2 को भी दर्शकों का उतना ही प्यार और उत्साह मिलेगा।
 
बनवारी झा के किरदार में वापसी कर रहे गजराज राव ने कहा, ‘दुपहिया’ मेरे पसंदीदा प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है। इस सीरीज़ को खास बनाती है इसकी कहानी, जो भले ही एक छोटे और अपनी मिट्टी से जुड़े गांव में सेट है, लेकिन इसके किरदार, उनके रिश्ते और रोजमर्रा की परेशानियां हर किसी को अपनी-सी लगती हैं—चाहे आप किसी छोटे शहर में रहते हों, किसी बड़े महानगर में या फिर भारत से बाहर। सीज़न 2 में पहले से ज्यादा हंगामा, कई नए ट्विस्ट और ढेर सारे सरप्राइज़ देखने को मिलेंगे।
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