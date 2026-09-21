'महाभारत' के भीम सौरव गुर्जर गिरफ्तार, महिला ने लगाया शादी का झांसा देने और प्रताड़ित करने का आरोप

टीवी के चर्चित पौराणिक धारावाहिक 'महाभारत' में भीम का किरदार निभाने वाले और WWE के रिंग में 'सांगा' के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता-पहलवान सौरव गुर्जर कानूनी संकट में फंस गए हैं। हैदराबाद की गाचीबोली पुलिस ने एक महिला की शिकायत के आधार पर सौरव गुर्जर के खिलाफ धोखाधड़ी और प्रताड़ना का मामला दर्ज करते हुए उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया है।

पुलिस सौरव गुर्जर को हैदराबाद ले आई है, जहां कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, पीड़ित महिला ने बताया कि उनकी और सौरव गुर्जर की पहली बातचीत साल 2021 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी।

धीरे-धीरे दोनों के बीच मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप पर बातचीत बढ़ने लगी और रिश्ता काफी गहरा हो गया। महिला का दावा है कि 25 दिसंबर 2021 को दोनों की पहली व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी। इसी मुलाकात के दौरान सौरव गुर्जर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह उनसे शादी करेंगे और उन्हें समाज में अपनी पत्नी के बराबर का हक और सम्मान देंगे। महिला के मुताबिक, इस भरोसे के बाद दोनों काफी वक्त तक साथ रहे।

अमेरिका में नौकरी छुड़ाने और करियर बर्बाद करने का आरोप

महिला ने अपनी शिकायत में सौरव गुर्जर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब वे अमेरिका में रह रही थीं, तब भी दोनों संपर्क में थे और भारत आने के बाद भी साथ रहे। महिला का दावा है कि सौरव ने उन्हें अमेरिका में अपनी अच्छी-भली नौकरी छोड़ने के लिए राजी किया और वादा किया कि वे दोनों भारत में मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करेंगे।

पीड़िता का आरोप है कि सौरव के वादों पर भरोसा करके उन्होंने अपना करियर दांव पर लगा दिया। लेकिन जब भी उन्होंने शादी की बात आगे बढ़ाई या बिजनेस को लेकर सवाल पूछे, तो सौरव गुर्जर बात टालने लगे। आरोप है कि शादी का दबाव बनाने पर सौरव उनका फोन नंबर ब्लॉक कर देते थे और उनसे दूरी बना लेते थे। मानसिक उत्पीड़न के चलते महिला का करियर पूरी तरह प्रभावित हो गया।

हैदराबाद में अचानक गायब होने के बाद दर्ज हुई FIR

शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है कि सौरव गुर्जर अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के दौरान हैदराबाद में महिला के साथ ही रह रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद, एक दिन वे बिना किसी को बताए या जानकारी दिए अचानक गायब हो गए। लगातार संपर्क करने की कोशिशों के बाद जब कोई जवाब नहीं मिला, तो पीड़िता ने गाचीबोली थाने का रुख किया और पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गाचीबोली पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर जांच शुरू की। सौरव की लोकेशन ट्रैकिंग के बाद पुलिस को पता चला कि वे मुंबई में हैं। इसके बाद हैदराबाद पुलिस की टीम ने मुंबई एयरपोर्ट पर दबिश देकर उन्हें हिरासत में लिया और ट्रांसिट पर हैदराबाद ले आई।

टीवी के 'भीम' से लेकर WWE के 'सांगा' तक का सफर

मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले सौरव गुर्जर ने साल 2013 में अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। स्टार प्लस के मशहूर धारावाहिक 'महाभारत' में भीम का किरदार निभाकर उन्हें घर-घर में पहचान मिली थी। उनकी मजबूत शारीरिक बनावट के चलते उन्हें कई पौराणिक और ऐतिहासिक धारावाहिकों में अहम भूमिकाएं मिलीं।

अभिनय के अलावा सौरव गुर्जर एक पेशेवर पहलवान भी हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करते हुए विश्व प्रसिद्ध रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) के NXT ब्रांड में 'सांगा' नाम से रिंग में उतरकर कई मुकाबले जीते। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।