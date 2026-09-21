'ये प्रेम मोल लिया' का टाइटल ट्रैक रिलीज, आयुष्मान खुराना और शरवरी के वेडिंग सॉन्ग ने जीता फैंस का दिल

भारतीय सिनेमा में पारिवारिक रिश्तों, सादगी और भारतीय संस्कारों की बात हो, तो सबसे पहला नाम राजश्री प्रोडक्शंस और दिग्गज निर्देशक सूरज बड़जात्या का आता है। राजश्री की फिल्मों की जान हमेशा से उनके पारिवारिक गीत और उनका आइकोनिक किरदार 'प्रेम' रहा है। अब एक बार फिर भारतीय सिनेमा के इस सबसे पसंदीदा किरदार की बड़े पर्दे पर वापसी हो चुकी है।

आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ स्टारर आगामी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' का बहुप्रतीक्षित टाइटल ट्रैक जारी कर दिया गया है। यह गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है और दर्शकों को सूरज बड़जात्या की भव्य, भावुक और संगीतमय दुनिया की याद दिला रहा है।

12 साल बाद 'प्रेम' का पुनर्जन्म

राजश्री बैनर का 'प्रेम' किरदार दशकों से दर्शकों के दिलों पर राज करता आ रहा है। सलमान खान और शाहिद कपूर जैसे कलाकारों के बाद, अब 12 साल के लंबे इंतजार के बाद यह प्रतिष्ठित किरदार सिल्वर स्क्रीन पर लौट रहा है। इस बार बहुमुखी अभिनेता आयुष्मान खुराना 'प्रेम' की भूमिका में नजर आ रहे हैं।

आयुष्मान पहली बार राजश्री बैनर के साथ जुड़े हैं और अपने खास अंदाज में इस पारंपरिक किरदार को एक नई ताजगी दे रहे हैं। वहीं उनके अपोजिट खूबसूरत अभिनेत्री शरवरी नजर आ रही हैं। पर्दे पर आयुष्मान और शरवरी की जोड़ी पहली बार एक साथ दिख रही है, और दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं।

शादी के रस्मों-रिवाज और पारिवारिक मिठास से सजा है गाना

'ये प्रेम मोल लिया' का टाइटल ट्रैक पूरी तरह से शादी के इर्द-गिर्द बुना गया है। गाने का वीडियो परिवार के मिलन, हंसी-मजाक, तिलक और शादी की विभिन्न रस्मों को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। सूरज बड़जात्या की फिल्मों की यही पहचान रही है कि उनके गाने सिर्फ म्यूजिक ट्रैक नहीं होते, बल्कि वे कहानी को आगे बढ़ाते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच के प्यार को दर्शाते हैं। इस गाने में भी वही पुराना जादू, अपनापन और भव्यता दिखाई दे रही है, जो हर भारतीय परिवार को खुद से जोड़ती है।

हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की जादुई जुगलबंदी

राजश्री सिनेमा में संगीत का स्थान हमेशा से सर्वोच्च रहा है। फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' के सुपरहिट एल्बम के बाद निर्देशक सूरज बड़जात्या और म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया एक बार फिर साथ आए हैं। इस खूबसूरत टाइटल ट्रैक को हिमेश रेशमिया ने अपनी धुनों से सजाया है। गाने को अपनी सुरीली आवाज दी है सुरों की मल्लिका श्रेया घोषाल और युवा गायक निहाल तारो ने।