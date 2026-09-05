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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 5 September 2026 (17:33 IST)

'जवान' के 3 साल बाद भी छाया दीपिका पादुकोण का जादू, ऐश्वर्या राठौर के 6 साड़ी लुक्स आज भी हैं आइकॉनिक

Deepika Padukone Jawan saree looks
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (17:36 IST)
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'जवान' में दीपिका पादुकोण की ऐश्वर्या राठौर के रूप में मौजूदगी फिल्म के 3 साल पूरे होने के बाद भी ध्यान खींचती है। फिल्म में उनकी शानदार एंट्री से लेकर भावनाओं से भरे सफर ने ही सिर्फ दर्शकों का ध्यान नहीं खींचा है बल्कि इस एक्सटेंडेड कैमियो में उनके द्वारा पहने गए साड़ियों ने भी दर्शकों को अपना दीवाना बनाया है। तो चलिए, फ़िल्म में दीपिका के 6 साड़ी लुक्स और उनसे जुड़े पलो पर नजर डालते है। 
 

1. लाल साड़ी- ज़बरदस्त फर्स्ट इंप्रेशन

दीपिका पादुकोण का 'जवान' में बारिश के बीच लाल साड़ी वाला लुक आज भी दर्शकों को याद है। ऐश्वर्या राठौड़ के रूप में साड़ी पहने दीपिका ने अपने कमाल के एक्शन सीन संग एक अलग ही माहौल तैयार कर दिया था, जिससे उनका यह लुक देखते ही देखते आइकॉनिक बन गया।
 

2. फ्लोरल साड़ी- ऐश्वर्या का सामने लाया सौम्य रूप

दीपिका को टील-ब्लू फ्लोरल साड़ी ने कहना होगा कि एक बिल्कुल अलग सौम्य लुक दिया। उनके इस साड़ी वाले लुक में स्टेटमेंट इयररिंग्स और कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज़ ने जैसे चार चांद लगा दिया।
 

3. कलरफुल स्ट्रिप्स ने बढ़ाया मज़ा

दीपिका द्वारा पहनी गई कलरफुल स्ट्रिप्स वाली साड़ी और उसपर  बैंगनी रंग का सीक्विन्ड ब्लाउज़ उनके लुक को और निखार रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि यह खुद में दीपिका के शाहरुख खान संग बिताए चंचल पलो को खुद में लिए हुए है। यह साड़ी लुक सिंपल होने के बावजूद आकर्षक है।
 

4. गुलाबी और काले रंग की सेक्विन वाली साड़ी

दीपिका पादुकोण द्वारा पहनी गई गुलाबी और काले चेक वाली साड़ी ने सिल्वर स्क्रीन पर ग्लैमर का जलवा दिखाया है। खूबसूरत ब्लाउज़ से लेकर सेक्विन वाली डिटेलिंग तक को देखकर यह यकीन हो जाता है कि क्यों दीपिका का साड़ी लुक इतना पसंद किया जाता है।
 

5. क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी लुक

जवान में दीपिका का ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप वाली साड़ी लुक बहुत सुंदर और एलिगेंट है। वहीं, फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी केमिस्ट्री ने उनके साड़ी लुक को शानदार बना दिया है, जिससे यह ‘जवान’ के सबसे यादगार लुक्स में से एक बन गया है।
 

6. गहरे गुलाबी और पीले रंग वाला साड़ी लुक

‘जवान’ में दीपिका के लुक में उनके गहरे गुलाबी और पीली साड़ी  वाले लुक ने सिर्फ रंग ही नहीं बल्कि एनर्जी भरी है। वहीं, दीपिका की इस लुक में शाहरुख खान के साथ उनकी मौजूदगी ने पल को और खास बना दिया है।
 
जवान के तीन साल बाद भी दर्शकों को ‘जवान की जान’ यानी दीपिका का न सिर्फ एक्सटेंडेड कैमियो बल्कि साड़ी लुक भी याद है। ऐसे में, अब जब दीपिका एक बार फिर शाहरुख खान के साथ ‘किंग’ में स्क्रीन शेयर करने वाली हैं, तो यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये सभी की पसंदीदा आइकॉनिक जोड़ी इस बार क्या जादू बिखरेगी।
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