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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (13:05 IST)

विराट-अनुष्का से लेकर मार्क जुकरबर्ग तक जिसके भक्त, उस 'हनुमान अंश' का विदेश में बजेगा डंका! होम्बले फिल्म्स करेगी ग्लोबल रिलीज

10 लाख की ओपनिंग से 63 करोड़ का चमत्कार: विदेशों में गूंजेगा 'नीम करोली बाबा' का डंका!

सिर्फ 10 लाख से 63 करोड़ की कमाई! स्टीव जॉब्स-जुकरबर्ग के गुरु 'नीम करोली बाबा' की फिल्म दुनिया में गाड़ेगी झंडे
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (13:07 IST)
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सिर्फ 10 लाख से 63 करोड़ की कमाई! स्टीव जॉब्स-जुकरबर्ग के गुरु 'नीम करोली बाबा' की फिल्म दुनिया में गाड़ेगी झंडे
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'होम्बले फिल्म्स' ने उठाया ग्लोबल रिलीज का जिम्मा

KGF और Salaar जैसी धांसू फिल्में देने वाले प्रोडक्शन हाउस 'होम्बले फिल्म्स' ने इस फिल्म के ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन की कमान संभाल ली है। 11 सितंबर 2026 को होम्बले फिल्म्स 'हनुमान अंश' को बड़े स्तर पर ग्लोबल मार्केट में रिलीज करने जा रहा है। भारत के दर्शकों को रुलाने और भक्ति में डुबाने के बाद, अब विदेशी दर्शक भी कैंची धाम वाले महाराज जी के चमत्कार बड़े पर्दे पर देखेंगे।
 

विराट-अनुष्का से हॉलीवुड स्टार्स तक हैं बाबा के मुरीद

डायरेक्टर और राइटर विशाल चतुर्वेदी की ये फिल्म कोई आम कहानी नहीं है। इसमें उस संत का जीवन दिखाया गया है, जिन्हें भक्त खुद 'भगवान हनुमान का अवतार' मानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराज जी का जलवा सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों में भी ज़बरदस्त रहा है। 1974 में स्टीव जॉब्स खुद शांति और ज्ञान की तलाश में भारत आए थे। बाद में उन्हीं की सलाह पर मार्क ज़करबर्ग ने भी अपने सबसे बुरे वक्त में कैंची धाम की शरण ली थी। हॉलीवुड सुपरस्टार जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर भारतीय क्रिकेट के किंग विराट कोहली और अनुष्का शर्मा तक, सब बाबा के दर पर हाजिरी लगा चुके हैं।
 

माउथ-पब्लिसिटी ने बना दिया ब्लॉकबस्टर

इस फिल्म का असली हीरो इसका कंटेंट है। फिल्म ने बिना किसी बड़े शोर-शराबे के सिर्फ लोगों की तारीफों (वर्ड-ऑफ-माउथ) के दम पर थिएटर्स में लंबी रेस का घोड़ा साबित होकर दिखाया है। होम्बले फिल्म्स सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि सरहदों से परे फैले एक ऐसे संत की कहानी को इंटरनेशनल मार्केट में ला रहा है, जिनका प्यार और सेवा का संदेश आज भी जिंदा है।
 
तैयार हो जाइए, क्योंकि 11 सितंबर को विदेशी थिएटर्स में भी देश की मिट्टी और महाराज जी की भक्ति का अहसास गूंजने वाला है!
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