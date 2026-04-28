मंगलवार, 28 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. don 3 controversy farhan akhtar reacts ranveer singh exit 40 crore loss
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : मंगलवार, 28 अप्रैल 2026 (17:00 IST)

'डॉन 3' विवाद पर फरहान अख्तर ने तोड़ी चुप्पी, 40 करोड़ के नुकसान पर कही बड़ी बात

Don 3 controversy
फरहान अख्तर ने 'डॉन 3' का ऐलान बड़े जोर-शोर से किया था। फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आने वाले थे। लेकिन बीते दिनों रणवीर ने इस फिल्म से किनारा कर लिया। इससे पहले 'डॉन 3' की लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने भी प्रेग्नेंसी के कारण फिल्म छोड़ दी थी। 
 
रणवीर सिंह के 'डॉन 3' से अलग होने के बाद उनके और फरहान अख्तर के बीच गहरा तनाव पैदा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर के इस फैसले से एक्सेल एंटरटेनमेंट को लगभग 40 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। यह मामला कानूनी ‍विवाद तक पहुंच गया। 
 
अब फरहान अख्तर ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ है। हाल ही में हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में फरहान अख्तर ने इस विवाद और फिल्म की देरी के बारे में बात की। फरहान का कहना है कि इन झटकों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। 
 
फरहान ने कहा, मैंने जो सीखा है वह यह है कि हमेशा अप्रत्याशित की उम्मीद रखें। जब तक आपके पास फिल्म फुटेज के रूप में नहीं आ जाती, तब तक किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लिया जा सकता। 
 
फरहान ने अपने सफर को याद करते हुए बताया कि उन्होंने दिल चाहता है से लेकर अब तक कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने कहा कि एक लंबा और सफल सफर होने के बाद, कभी-कभी ऐसे चुनौतीपूर्ण दौर आते हैं और उन्हें सहजता से स्वीकार करना चाहिए।
 
यह पूरा विवाद दिसंबर 2025 में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज के बाद शुरू हुआ। रिपोर्ट्स की मानें तो रणवीर ने अचानक फिल्म से वॉकआउट कर लिया, जिसे फरहान और उनके पार्टनर रितेश सिधवानी ने आसानी से स्वीकार नहीं किया। मामला इतना बढ़ गया कि इसे प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया तक ले जाया गया।
 
एक्सेल एंटरटेनमेंट का कहना है कि प्री-प्रोडक्शन पर 40 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे और रणवीर ने हर स्तर पर स्क्रिप्ट को मंजूरी दी थी। वहीं खबरों के अनुसार रणवीर का आरोप था कि उनके करियर के एक कथित 'स्लंप' को देखते हुए फरहान ने फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, जिससे वे असहज महसूस कर रहे थे।
 
विवाद को कानूनी रूप देने के बजाय गिल्ड ने दोनों को आपसी सहमति से मामला सुलझाने की सलाह दी है। हालिया खबरों के अनुसार, रणवीर सिंह ने अपनी 10 करोड़ रुपये की साइनिंग अमाउंट वापस करने की पेशकश की है। इतना ही नहीं, उन्होंने 40 करोड़ के नुकसान की भरपाई के लिए अपनी अगली फिल्म 'प्रलय' में एक्सेल एंटरटेनमेंट को हिस्सेदारी देने का भी प्रस्ताव रखा है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'डॉन 3' विवाद पर फरहान अख्तर ने तोड़ी चुप्पी, 40 करोड़ के नुकसान पर कही बड़ी बात

'डॉन 3' विवाद पर फरहान अख्तर ने तोड़ी चुप्पी, 40 करोड़ के नुकसान पर कही बड़ी बातफरहान अख्तर ने 'डॉन 3' का ऐलान बड़े जोर-शोर से किया था। फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आने वाले थे। लेकिन बीते दिनों रणवीर ने इस फिल्म से किनारा कर लिया। इससे पहले 'डॉन 3' की लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने भी प्रेग्नेंसी के कारण फिल्म छोड़ दी थी।

साई पल्लवी ने ‘एक दिन’ को बताया इमोशनल सफर, आमिर खान को कहा धन्यवाद

साई पल्लवी ने ‘एक दिन’ को बताया इमोशनल सफर, आमिर खान को कहा धन्यवादसाई पल्लवी ने आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म 'एक दिन' में काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात की, जिसमें जुनैद खान भी लीड रोल में हैं। हाल ही में एक इवेंट के दौरान, एक्ट्रेस ने आमिर खान और पूरी टीम का दिल से शुक्रिया अदा किया और इस सफर को अपने लिए बहुत ही सुखद और इमोशनल बताया।

आमिर खान ने लगाई राजकुमार हिरानी के '3 इडियट्स' के सीक्वल पर मुहर, 10 साल बाद की दिखेगी कहानी

आमिर खान ने लगाई राजकुमार हिरानी के '3 इडियट्स' के सीक्वल पर मुहर, 10 साल बाद की दिखेगी कहानीबॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित फिल्म '3 इडियट्स' के फैंस के लिए खुशखबरी है। आमिर खान ने फिल्म के सीक्वल '3 इडियट्स 2' की पुष्टि कर दी है। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनने वाली यह फिल्म पुरानी कहानी को 10 साल आगे ले जाएगी।

संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' को लेकर बड़ा अपडेट, मई की शुरू होगी भव्य गाने की शूटिंग

संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' को लेकर बड़ा अपडेट, मई की शुरू होगी भव्य गाने की शूटिंगभारतीय सिनेमा के सबसे दिग्गज निर्देशकों में से एक, संजय लीला भंसाली अपने अब तक के सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। 'लव एंड वॉर' नाम की इस फिल्म में पहली बार बॉलीवुड के तीन बड़े सितारे रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट मुख्य भूमिकाओं में एक साथ नजर आएंगे।

अल्लू अर्जुन की 'राका' में दीपिका पादुकोण की होगी धमाकेदार एंट्री, प्रेग्नेंसी के बावजूद नहीं बदलेगा रोल

अल्लू अर्जुन की 'राका' में दीपिका पादुकोण की होगी धमाकेदार एंट्री, प्रेग्नेंसी के बावजूद नहीं बदलेगा रोलसाउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'राका' को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है। फिल्म की बढ़ती एक्साइटमेंट के बीच दीपिका पादुकोण के रोल को लेकर नई डिटेल्स सामने आई हैं। टीम ने पहले ही कन्फर्म कर दिया था कि वो फिल्म में एक बहुत ही ज़रूरी रोल निभा रही हैं और अपनी प्रेग्नेंसी के बावजूद शूटिंग जारी रखेंगी।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com