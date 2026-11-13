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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 13 November 2026 (16:57 IST)

टीवीएफ के ‘फैमिली किराना स्टोर’ ने बनाया नया रिकॉर्ड, महज 10 महीनों में यूट्यूब पर रिलीज किए 3 सीजन

Family Kirana Store Season 3
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (16:59 IST)
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गज्जू भैया की किराना दुकान के दरवाज़े एक बार फिर खुलने के लिए तैयार हैं। द वायरल फीवर (टीवीएफ) ने यूट्यूब पर ‘फैमिली किराना स्टोर’ का तीसरा सीज़न रिलीज़ कर दिया है। एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए, इस शो ने महज 10 महीनों में अपने तीन सीज़न दर्शकों के सामने पेश किए हैं, जिससे यह इतने कम समय में कई सीज़न रिलीज़ करने वाली सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली शो फ्रेंचाइज़ी में से एक बन गया है। 
 
यह शो की बढ़ती लोकप्रियता, दर्शकों से मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किए गए इसके मनोरंजक फॉर्मेट की सफलता को दर्शाता है। इस सिटकॉम के पहले दो सीज़न को यूट्यूब पर 4.2 करोड़ से अधिक व्यूज़ मिल चुके हैं।
 
‘फैमिली किराना स्टोर’ का तीसरा सीजन शो के साथ ब्रांड साझेदारी के बढ़ते दायरे को भी आगे बढ़ाता है। अपने पिछले सीज़न में इस शो ने मारुति सुजुकी सुपर कैरी, एलएंडटी फाइनेंस, एल्पेनलीबे और सेंटर फ्रूट जैसे ब्रांड्स के साथ साझेदारी की है। यह दर्शाता है कि किस तरह यूट्यूब पर मनोरंजन से जुड़े कंटेंट ब्रांड्स को कहानी का स्वाभाविक हिस्सा बनने और दर्शकों से जुड़ने के सार्थक अवसर प्रदान करते हैं। नए सीज़न के साथ कैंपा और फॉर्च्यून भी इस साझेदारी का हिस्सा बन गए हैं, जिससे मनोरंजन और ब्रांड साझेदारी के बीच यह मजबूत जुड़ाव लगातार आगे बढ़ रहा है।
‘फैमिली किराना स्टोर’ की सफलता टीवीएफ की कंटेंट रणनीति में यूट्यूब के महत्व को भी दर्शाती है। पिछले कुछ वर्षों में टीवीएफ ने इस प्लेटफॉर्म पर कई सफल शोज़ और मनोरंजन फ्रेंचाइज़ी बनाई हैं, जिनमें से कई को बाद में एस्पिरेंट्स, सपने वर्सेज एवरीवन, कोटा फैक्ट्री, परमानेंट रूममेट्स और टीवीएफ ट्रिपलिंग जैसे प्रमुख प्रीमियम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भी अपने साथ जोड़ा है। 
 
आईएमडीबी की एक रिपोर्ट भी इस सफर को और मजबूत करती है, जिसमें टीवीएफ को यूट्यूब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचने वाले सबसे अधिक शोज़ वाली प्रोडक्शन कंपनी के रूप में पहचाना गया है। यह अलग-अलग फॉर्मेट में ओरिजिनल कहानियां पेश करने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में यूट्यूब की क्षमता को दर्शाता है। 
क्रिएटर्स को अपनी ओरिजिनल बौद्धिक संपदा (आईपी) तैयार करने और उसे आगे बढ़ाने का मंच देने के साथ-साथ, यूट्यूब ब्रांड्स को प्रामाणिक और कंटेंट आधारित कहानियों के ज़रिए दर्शकों से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करता है। इस तरह मनोरंजन और ब्रांड साझेदारी मिलकर ऐसे कंटेंट तैयार करने की संभावनाएं पैदा करते हैं, जो लंबे समय तक दर्शकों के साथ जुड़े रह सकते हैं और अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं।
 
टीवीएफ द्वारा निर्मित और विजय कोशी द्वारा प्रोड्यूस किया गया ‘फैमिली किराना स्टोर’ का तीसरा सीज़न सक्षम अरोड़ा और हेमंत मिश्रा द्वारा निर्देशित है। इस शो में गज्जू भैया की भूमिका में श्रीकांत वर्मा नजर आ रहे हैं, जिनके साथ गरिमा विक्रांत सिंह, वैशाली सिन्हा और हेमंत मिश्रा भी अहम भूमिकाओं में हैं। 
 
परिवार द्वारा संचालित एक मोहल्ले की किराना दुकान की रोज़मर्रा की भागदौड़ पर आधारित यह सीरीज़ घर-परिवार से जुड़े जाने-पहचाने हालात, पारिवारिक रिश्तों और रोज़मर्रा की छोटी-छोटी बातों में हास्य तलाशती है। महज 10 महीनों में तीन सीज़न तक पहुंचने का इसका सफर दर्शकों के बीच शो के किरदारों और उनकी कहानियों की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।
 
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