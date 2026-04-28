साई पल्लवी ने ‘एक दिन’ को बताया इमोशनल सफर, आमिर खान को कहा धन्यवाद

साई पल्लवी ने आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म 'एक दिन' में काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात की, जिसमें जुनैद खान भी लीड रोल में हैं। हाल ही में एक इवेंट के दौरान, एक्ट्रेस ने आमिर खान और पूरी टीम का दिल से शुक्रिया अदा किया और इस सफर को अपने लिए बहुत ही सुखद और इमोशनल बताया।

साई पल्लवी ने बहुत ही सादगी से कहा, आमिर सर, मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, जहां मुझे इतना प्यार मिला। जब आप प्यार के बारे में बात करते हैं और आपके चेहरे पर जो चमक आती है, उसे देखना वाकई शानदार था।

साई ने कहा, हालांकि अपनी पहली हिंदी फिल्म को लेकर मैं थोड़ी नर्वस थी, लेकिन यह एक बहुत ही खूबसूरत सफर रहा है। पूरी टीम को मेरा धन्यवाद। जुनैद एक बहुत ही शानदार और बात मानने वाले को-स्टार रहे हैं, उनके साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया। कृपया मेरी बिना तैयारी वाली बातों को माफ कर दीजिएगा, लेकिन मेरे मन में आप सबके लिए बहुत सारा प्यार है।

उनकी बातों में विनम्रता और आभार साफ झलक रहा था, क्योंकि उन्होंने एक नई इंडस्ट्री में कदम रखते समय मिले प्यार को सराहा। 'एक दिन' के जरिए आमिर खान और फिल्म मेकर मंसूर खान एक लंबे अंतराल के बाद फिर से साथ आए हैं, जिससे हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक की वापसी हुई है।

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'एक दिन' में साई पल्लवी और जुनैद खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म का निर्देशन सुनील पांडे ने किया है और इसे आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है।