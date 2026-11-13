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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 13 November 2026 (15:51 IST)

गोविंदा संग रोमांटिक हुईं कोमल रानी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

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Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (15:54 IST)
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बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा इन दिनों अपनी फिल्मी वापसी के साथ-साथ निजी जिंदगी को लेकर भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अपनी आगामी फिल्म 'रूपा' के प्रमोशन के सिलसिले में गोविंदा और फिल्म की मुख्य अभिनेत्री कोमल रानी स्वर्णकार की नई तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं। 
 
इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर दोनों के कथित रिश्तों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कोमल रानी ने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर की है जिसमें वह गोविंदा के बेहद करीब नजर आ रही हैं। 
 
लैवेंडर साड़ी और व्हाइट ब्लेज़र में दिखा दोनों का खास अंदाज 
आउटडोर लोकेशन पर ली गई इन तस्वीरों में गोविंदा सफेद शर्ट, मैचिंग व्हाइट ब्लेजर, ब्लैक ट्राउजर, ओवरसाइज्ड सनग्लासेस और गुलाबी पॉकेट स्क्वायर में बेहद डैशिंग नजर आ रहे हैं। वहीं, कोमल रानी स्वर्णकार लैवेंडर रंग की साड़ी और भारी कढ़ाई वाले पर्पल ब्लाउज में बेहद आकर्षक लग रही हैं। उन्होंने स्टेटमेंट चोकर नेकलेस, मैचिंग चूड़ियों और अंगूठी के साथ अपने पारंपरिक लुक को पूरा किया है।   
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
तस्वीरों के पोस्ट होते ही यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। जहां गोविंदा के प्रशंसकों ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा, "नजर न लगे इस जोड़ी को, हीरो नंबर 1 बेहद हैंडसम लग रहे हैं," वहीं दूसरी तरफ अभिनेत्री राखी सावंत के कमेंट ने सबका ध्यान खींच लिया। राखी ने पोस्ट के कमेंट सेक्शन में गुस्से वाले इमोजी की झड़ी लगा दी। 
 
लालबागचा राजा दर्शन और पुराना विवाद
गोविंदा और कोमल रानी की नजदीकियों को लेकर अटकलें इस साल की शुरुआत से ही चल रही हैं। सितंबर 2026 में गणेश चतुर्थी के दौरान जब दोनों मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा पंडाल में एक साथ दर्शन करने पहुंचे थे। इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने मीडिया के सामने तीखी प्रतिक्रिया दी। खुद गोविंदा ने भी इस पूरे विवाद को अपनी छवि खराब करने और परिवार में दरार डालने की एक "सोची-समझी साजिश" करार दिया था। 
7 साल बाद गोविंदा की वापसी
विवादों से इतर, फिल्म 'रूपा' गोविंदा के करियर के लिए बेहद खास प्रोजेक्ट है। साल 2019 में आई 'रंगीला राजा' के लगभग सात साल बाद गोविंदा इस फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर मुख्य अभिनेता के रूप में कमबैक कर रहे हैं। जुलाई 2026 में मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोविंदा ने 'रूपा' और 'दुनियादारी' नामक दो फिल्मों की आधिकारिक घोषणा की थी। खास बात यह है कि 'रूपा' में लीड रोल निभाने के साथ-साथ गोविंदा खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं।  
 
इस फिल्म के माध्यम से सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर कोमल रानी स्वर्णकार बॉलीवुड में अपना अभिनय डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म की कहानी पर बात करते हुए गोविंदा ने बताया था कि 'रूपा' विशेष रूप से आज के युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो बड़े सपने लेकर घर से निकलते हैं लेकिन कई बार भीड़ में खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। 
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