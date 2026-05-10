रविवार, 10 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. angad bedi loan car to impress neha dhupia
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: रविवार, 10 मई 2026 (12:56 IST)

नेहा धूपिया-अंगद बेदी वेडिंग एनिवर्सरी: जिम की दोस्ती से सीक्रेट वेडिंग तक का सफर

Neha Dhupia
बॉलीवुड में अक्सर रोमांस और चकाचौंध की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, लेकिन कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं जिनकी कहानी बिल्कुल सादी और दिल को छू लेने वाली होती है। ऐसी ही एक जोड़ी है नेहा धूपिया और अंगद बेदी की। आज यह कपल अपनी शादी की 8वीं सालगिरह मना रहा है। 
 
10 मई 2018 को गुपचुप तरीके से शादी करने वाले इस जोड़े की प्रेम कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के उतार-चढ़ाव से कम नहीं है। अंगद बेदी, जो महान क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के बेटे हैं और खुद अंडर-19 क्रिकेट खेल चुके हैं, ने पहली बार नेहा को जिम में देखा था। 
 
नेहा उस वक्त बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकी थीं। अंगद को पहली नजर में ही नेहा से प्यार हो गया था, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था—नेहा को अंगद में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय नेहा किसी और को डेट कर रही थीं और उन्होंने अंगद से अपने तत्कालीन बॉयफ्रेंड की मुलाकात भी कराई थी।
पहली कार और 'लोन' का रिस्क
अंगद बेदी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि जब वह नेहा से मिले, तो वह उनके लाइफस्टाइल और सफलता को देखकर काफी नर्वस थे। नेहा उस समय BMW जैसी बड़ी कारों में सफर करती थीं। नेहा के सामने खुद को काबिल दिखाने और उन्हें इंप्रेस करने के लिए अंगद ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी पहली लग्जरी कार लोन पर खरीदी, जबकि उस वक्त उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। यह कार महज एक वाहन नहीं, बल्कि नेहा का दिल जीतने की एक कोशिश थी।
 
करण जौहर ने निभाया 'क्युपिड' का किरदार
नेहा और अंगद के रिश्ते को दोस्ती से प्यार की तरफ मोड़ने में करण जौहर का बड़ा हाथ रहा है। एक पार्टी के दौरान करण ने नेहा को सीधे तौर पर बताया कि अंगद उनके लिए क्या महसूस करते हैं। करण की इस 'मैचमेकिंग' ने काम किया और नेहा ने अंगद को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया।
 
इन दोनों की शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित 'सीक्रेट वेडिंग्स' में से एक थी। दिल्ली के एक गुरुद्वारे में 'आनंद कारज' रस्म के साथ दोनों ने सात फेरे लिए। जब तक सोशल मीडिया पर तस्वीरें आईं, तब तक दोनों पति-पत्नी बन चुके थे। अक्सर समाज में उम्र को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन नेहा और अंगद ने साबित किया कि आपसी समझ और सम्मान के आगे साल और महीने कोई मायने नहीं रखते।
 
पेरेंटहुड और खुशहाल परिवार
शादी के कुछ समय बाद ही इनके घर नन्हीं परी मेहर का जन्म हुआ। साल 2021 में इस परिवार में एक और सदस्य की एंट्री हुई, जिसका नाम गुरिक सिंह बेदी रखा गया। आज नेहा और अंगद अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बेहतरीन तरीके से बैलेंस कर रहे हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एल्विश यादव को मिली जान से मारने की धमकी, मांगे 10 करोड़ रुपए

मदर्स डे स्पेशल: दुआ के पहले जन्मदिन का केक हो या दूसरी खुशखबरी, देखें दीपिका पादुकोण की प्यारी मदरहुड जर्नी

मदर्स डे स्पेशल: दुआ के पहले जन्मदिन का केक हो या दूसरी खुशखबरी, देखें दीपिका पादुकोण की प्यारी मदरहुड जर्नीदीपिका पादुकोण का मदरहुड दौर प्यार, अपनापन, शालीनता और खूबसूरत छोटे-छोटे पलों से भरा रहा है, जिन्हें फैंस ने दिल से पसंद किया है। ग्लो करती प्रेग्नेंसी अपीयरेंस से लेकर बेटी दुआ को दुनिया से मिलवाने तक और अब बेबी नंबर 2 की घोषणा तक, अभिनेत्री ने अपनी जिंदगी की कई दिल छू लेने वाली झलकियां साझा की हैं।

सिर्फ फिल्म नहीं, एक मिसाल बनी 'आखिरी सवाल', संजय दत्त-निखिल नंदा ने ISL बच्चों को किया आमंत्रित

सिर्फ फिल्म नहीं, एक मिसाल बनी 'आखिरी सवाल', संजय दत्त-निखिल नंदा ने ISL बच्चों को किया आमंत्रित'आखिरी सवाल', जिसमें संजय दत्त नजर आएंगे, सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी है और दर्शक इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपनी घोषणा के बाद जबरदस्त चर्चा बटोरने के बाद मेकर्स ने हनुमान जी जन्मोत्सव के मौके पर इसका टीजर जारी किया, जिसने दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास की कभी न देखी गई झलक दिखाई।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एल्विश यादव को मिली जान से मारने की धमकी, मांगे 10 करोड़ रुपए

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एल्विश यादव को मिली जान से मारने की धमकी, मांगे 10 करोड़ रुपएमशहूर यूट्यूबर और रियलिटी शो 'बिग बॉस OTT-2' के विजेता एल्विश यादव एक बार फिर बड़ी मुश्किल में घिर गए हैं। इस बार वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए हैं। एल्विश को लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी भारा मैसेज आया है, जिसमें उनसे 10 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी की मांग की गई है।

नेहा धूपिया-अंगद बेदी वेडिंग एनिवर्सरी: जिम की दोस्ती से सीक्रेट वेडिंग तक का सफर

नेहा धूपिया-अंगद बेदी वेडिंग एनिवर्सरी: जिम की दोस्ती से सीक्रेट वेडिंग तक का सफरबॉलीवुड में अक्सर रोमांस और चकाचौंध की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, लेकिन कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं जिनकी कहानी बिल्कुल सादी और दिल को छू लेने वाली होती है। ऐसी ही एक जोड़ी है नेहा धूपिया और अंगद बेदी की। आज यह कपल अपनी शादी की 8वीं सालगिरह मना रहा है।

मदर्स डे स्पेशल: बॉलीवुड के रुपहले पर्दे की वे मांएं, जिन्होंने छोड़ी गहरी छाप

मदर्स डे स्पेशल: बॉलीवुड के रुपहले पर्दे की वे मांएं, जिन्होंने छोड़ी गहरी छापसिनेमा में मां का किरदार अब सिर्फ भावुक दृश्यों और पारिवारिक कहानियों तक सीमित नहीं रहा है। बीते कुछ वर्षों में कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने मां के किरदार को मजबूती, साहस और भावनात्मक शक्ति के साथ पर्दे पर उतारा है। मदर्स डे के मौके पर आइए नजर डालते हैं उन दमदार किरदारों पर, जिन्होंने मां की ताकत को नए अंदाज़ में पेश किया।

और भी वीडियो देखें

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। कृति जल्द ही कार्तिक आर्यन और रश्‍मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा दी है।

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएं

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएंबॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 साल की पलक का इंस्टा अकाउंड अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार पलक ने रेड कलर की फेदर मिनी ड्रेस में अपनी कातिलाना तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्सबॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ दिखाया है।

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमानटेलीविजन और रियलिटी शो की क्वीन निक्की तंबोली अपने बोल्ड लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में निक्की ने मालदीव वेकेशन की कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। तस्वीरों में निक्की नीले समंदर और सफेद रेत के बीच रेड कलर की स्टाइलिश बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com