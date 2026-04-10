शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. akshay kumar rajpal yadav hit comedy movies list
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 (16:28 IST)

अक्षय कुमार और राजपाल यादव की हिट जोड़ी फिर चर्चा में, भूत बंगला से गरम मसाला तक लिस्ट पर डालें नजर

Akshay Kumar Rajpal Yadav comedy duo
अक्षय कुमार और राजपाल यादव को दो सबसे महान अभिनेताओं में गिना जाता है, जिन्होंने कॉमेडी जॉनर में साथ मिलकर कई 'कल्ट क्लासिक' फ़िल्में दी हैं। उन्होंने कई ऐसी फ़िल्मों में काम किया है जो हिट रहीं, और जिनमें उनकी मज़ेदार शरारतें और हंसाने वाली बातचीत देखने को मिली। 
 
अक्षय और राजपाल जिस तरह वे अपने हाव-भाव, कॉमेडी डायलॉग डिलीवरी और बातचीत वाले ह्यूमर से लोगों को तब तक हंसाते हैं जब तक उनके जबड़े दुखने न लगें, उसने उन्हें कॉमेडी की दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ी बना दिया है। फ़ैन्स उन्हें बहुत प्यार करते हैं—चाहे वे अकेले हों या साथ में—क्योंकि वे हर बार कुछ न कुछ जादू कर दिखाते हैं। 
 
अब जब हम उन्हें एक बार फिर, बेसब्री से इंतज़ार की जा रही फ़िल्म 'भूत बंगला' में देखने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ अक्षय और राजपाल की कॉमेडी जॉनर में साथ की गई फ़िल्मों की लिस्ट दी गई है।
 
फिर हेरा फेरी
'फिर हेरा फेरी' कॉमेडी जॉनर की सबसे बड़ी हिट फ़िल्मों में से एक है, जिसमें अक्षय कुमार ने 'राजू' और राजपाल यादव ने 'पप्पू' का किरदार निभाया था। धोखेबाज़ी, फ़्रॉड और अफ़रा-तफ़री के इर्द-गिर्द बुनी गई इस फ़िल्म में उनकी ज़बरदस्त केमिस्ट्री और बातचीत देखने को मिली। उनकी बेहतरीन टाइमिंग और ह्यूमर ने दर्शकों को हंसते-हंसते लोटपोट कर दिया, जिससे यह कॉमेडी जॉनर में एक 'कल्ट फ़ेवरेट' फ़िल्म बन गई।
 
भूत बंगला
आने वाली फ़िल्म 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार और राजपाल यादव की वह बहुप्रतीक्षित जोड़ी एक बार फिर साथ नज़र आएगी, जिसमें वे अपनी वही प्यारी कॉमेडी लेकर लौट रहे हैं—जो हमेशा अफ़रा-तफ़री, कन्फ़्यूज़न और मज़ेदार बातचीत से भरी होती है। फ़िल्म के ट्रेलर में उनकी ज़बरदस्त केमिस्ट्री और मज़ेदार पलों की झलक पहले ही देखने को मिल चुकी है, जिससे इस बेहतरीन जोड़ी को देखने का उत्साह और भी बढ़ गया है।
 
गरम मसाला
'गरम मसाला' एक ऐसी फ़िल्म थी जो पूरी तरह से अफ़रा-तफ़री और कन्फ़्यूज़न से भरी हुई थी; इसमें अक्षय कुमार ने 'मैक' और राजपाल यादव ने 'बब्बन' का किरदार निभाया था। इस पूरी आपाधापी के बीच, उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग, कन्फ़्यूज़न वाले हाव-भाव और मज़ेदार प्रतिक्रियाएँ सबसे अलग और शानदार लगीं। उनके किरदारों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला, जिससे यह फ़िल्म कॉमेडी जॉनर में एक यादगार मनोरंजन बन गई।
 
दे दना दन
'दे दना दन' कॉमेडी जॉनर की उन चुनिंदा फ़िल्मों में से एक है जिन्हें 'कल्ट क्लासिक' का दर्जा हासिल है; इसमें अक्षय कुमार ने 'नितिन बनकर' और राजपाल यादव ने 'दगडू' का किरदार निभाया था। अफ़रा-तफ़री और कन्फ़्यूज़न से भरी उनकी मज़ेदार परफ़ॉर्मेंस ने इस फ़िल्म में चार-चांद लगा दिए। उनकी कॉमिक टाइमिंग और अनोखे किरदारों ने इस पागलपन को और बढ़ा दिया।
 
भागम भाग
'भागम भाग' एक और ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फ़िल्म है जिसमें अक्षय कुमार और राजपाल यादव मुख्य भूमिका में हैं। इस फ़िल्म में अक्षय ने 'बंटी' का किरदार निभाया है, जबकि राजपाल ने मज़ेदार 'गुलू' का रोल किया है। इस भाग-दौड़ भरी और तेज़ रफ़्तार वाली मनोरंजक फ़िल्म में उनकी ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग सबसे ज़्यादा उभरकर सामने आई, जिसने दर्शकों को हँसते-हँसते लोटपोट कर दिया।
 
बालाजी टेलीफ़िल्म्स लिमिटेड की एक डिवीजन, बालाजी मोशन पिक्चर्स, 'केप ऑफ़ गुड फ़िल्म्स' के सहयोग से फ़िल्म 'भूत बंगला' प्रस्तुत कर रही है। इस फ़िल्म में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं। फ़िल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है। 'भूत बंगला' के पेड प्रीव्यू 16 अप्रैल 2026 को रात 9 बजे से सिनेमाघरों में शुरू होंगे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'धुरंधर 2' के डायरेक्टर आदित्य धर ने प्रभास को बताया 'लीजेंड', दिल से की सुपरस्टार की तारीफ

'धुरंधर 2' के डायरेक्टर आदित्य धर ने प्रभास को बताया 'लीजेंड', दिल से की सुपरस्टार की तारीफप्रभास को आज हर कोई बिना किसी शक के अंडिसप्यूटेड पैन इंडिया सुपरस्टार मानता है और फिल्म इंडस्ट्री में लगातार उन्हीं का बोलबाला है। हाल ही में डायरेक्टर आदित्य धर ने उन्हें 'लीजेंड' कहकर पुकारा है, जिसके बाद सुपरस्टार प्रभास को लेकर चर्चा और भी तेज हो गई है।

थलपति विजय की 'जन नायकन' रिलीज से पहले लीक, मेकर्स ने उठाया सख्त कदम

थलपति विजय की 'जन नायकन' रिलीज से पहले लीक, मेकर्स ने उठाया सख्त कदमसाउथ सुपरस्टार थलपति विजय के फैंस के लिए समय थोड़ा कठिन चल रहा है। एक तरफ जहां उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर फिल्म के महत्वपूर्ण दृश्यों के इंटरनेट पर लीक होने की खबर ने मेकर्स और प्रशंसकों की रातों की नींद उड़ा दी है।

'धुरंधर: द रिवेंज' बनी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म, रणवीर सिंह बने 1000 करोड़ हिंदी नेट क्लब हासिल करने वाले पहले अभिनेता

'धुरंधर: द रिवेंज' बनी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म, रणवीर सिंह बने 1000 करोड़ हिंदी नेट क्लब हासिल करने वाले पहले अभिनेतारणवीर सिंह ने आधिकारिक तौर पर एक नई ऊंचाई हासिल कर ली है। 'धुरंधर: द रिवेंज' हिंदी वर्जन में ही 1000.50 करोड़ रुपए नेट पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ रणवीर सिंह ने न सिर्फ भारतीय सिनेमा में नया रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि वह हिंदी में यह मुकाम हासिल करने वाले पहले अभिनेता भी बन गए हैं।

आमिर खान ने खोला जिंदगी का दर्दनाक राज, रीना दत्ता से तलाक केबाद हो गई थी ऐसी हालत

आमिर खान ने खोला जिंदगी का दर्दनाक राज, रीना दत्ता से तलाक केबाद हो गई थी ऐसी हालतबॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान की पर्सनल लाइफ काफी उतार-चढ़ाव भरी रही है। आमिर ने दो बार शादी रचाई है, लेकिन दोनों ही बार उनका तलाक हो गया। फिलहाल वह गौरी स्प्रैट संग रिलेशनशिप में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में आमिर खान ने अपने जीवन के सबसे काले अध्याय से पर्दा उठाया है।

प्रभास की 'स्पिरिट' के सेट पर शूटिंग के दौरान लगी आग, क्रू मेंबर घायल

प्रभास की 'स्पिरिट' के सेट पर शूटिंग के दौरान लगी आग, क्रू मेंबर घायलसाउथ सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म पर लंबे समय से काम चल रहा है। इसी बीच फिल्म के सेट से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। स्पिरिट की शूटिंग के दौरान सेट पर अचानक आग लग गई।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com