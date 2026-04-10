शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. ranveer singh dhurandhar the revenge 1000 crore hindi net box office record
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 (14:44 IST)

'धुरंधर: द रिवेंज' बनी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म, रणवीर सिंह बने 1000 करोड़ हिंदी नेट क्लब हासिल करने वाले पहले अभिनेता

Ranveer Singh 1000 crore club
रणवीर सिंह ने आधिकारिक तौर पर एक नई ऊंचाई हासिल कर ली है। 'धुरंधर: द रिवेंज' हिंदी वर्जन में ही 1000.50 करोड़ रुपए नेट पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ रणवीर सिंह ने न सिर्फ भारतीय सिनेमा में नया रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि वह हिंदी में यह मुकाम हासिल करने वाले पहले अभिनेता भी बन गए हैं।
 
खास बात यह भी है कि रणवीर सिंह ने हिंदी सिनेमा में 1000 करोड़ रुपए क्लब की शुरुआत कर दी है, ठीक वैसे ही जैसे आमिर खान ने 'गजनी' के साथ 100 करोड़ क्लब की शुरुआत की थी। यह उपलब्धि बॉक्स ऑफिस के स्तर में एक बड़े बदलाव को दिखाती है और रणवीर को नए दौर के सिनेमा का लीडर बनाती है।
 
इस बड़ी सफलता के पीछे रणवीर सिंह का दमदार अभिनय है, जिसमें उन्होंने हमज़ा और जसकीरत के डबल रोल निभाए हैं। उनके इन किरदारों ने पूरे देश के दर्शकों के दिलों को छू लिया है। उनके अभिनय को भारतीय सिनेमा का बेहतरीन प्रदर्शन कहा जा रहा है, और कई लोग इसे नेशनल अवॉर्ड और ऑस्कर के लायक बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने रोल में गहराई, तीव्रता और जबरदस्त बदलाव दिखाया है।
फिल्म इंडस्ट्री के जानकार और दर्शक दोनों मानते हैं कि यह उपलब्धि सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक पल है। आगे चलकर कई अभिनेता इस रिकॉर्ड को छू सकते हैं या पार भी कर सकते हैं, लेकिन इतिहास हमेशा पहले को याद रखता है। जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का चांद पर पहला कदम हमेशा याद रखा जाएगा, वैसे ही रणवीर सिंह का 1000 करोड़ का रिकॉर्ड भी हमेशा याद रहेगा।
 
‘धुरंधर: द रिवेंज’ के साथ रणवीर सिंह ने सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं दी है, बल्कि बॉलीवुड में सफलता के मायने ही बदल दिए हैं। बॉक्स ऑफिस पर राज करने से लेकर शानदार अभिनय तक, वह अब 1000 करोड़ रुपए के इस नए दौर के बेमिसाल सम्राट बनकर उभरे हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
थलपति विजय की 'जन नायकन' रिलीज से पहले लीक, मेकर्स ने उठाया सख्त कदम

थलपति विजय की 'जन नायकन' रिलीज से पहले लीक, मेकर्स ने उठाया सख्त कदम

थलपति विजय की 'जन नायकन' रिलीज से पहले लीक, मेकर्स ने उठाया सख्त कदमसाउथ सुपरस्टार थलपति विजय के फैंस के लिए समय थोड़ा कठिन चल रहा है। एक तरफ जहां उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर फिल्म के महत्वपूर्ण दृश्यों के इंटरनेट पर लीक होने की खबर ने मेकर्स और प्रशंसकों की रातों की नींद उड़ा दी है।

'धुरंधर: द रिवेंज' बनी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म, रणवीर सिंह बने 1000 करोड़ हिंदी नेट क्लब हासिल करने वाले पहले अभिनेता

'धुरंधर: द रिवेंज' बनी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म, रणवीर सिंह बने 1000 करोड़ हिंदी नेट क्लब हासिल करने वाले पहले अभिनेतारणवीर सिंह ने आधिकारिक तौर पर एक नई ऊंचाई हासिल कर ली है। 'धुरंधर: द रिवेंज' हिंदी वर्जन में ही 1000.50 करोड़ रुपए नेट पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ रणवीर सिंह ने न सिर्फ भारतीय सिनेमा में नया रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि वह हिंदी में यह मुकाम हासिल करने वाले पहले अभिनेता भी बन गए हैं।

आमिर खान ने खोला जिंदगी का दर्दनाक राज, रीना दत्ता से तलाक केबाद हो गई थी ऐसी हालत

आमिर खान ने खोला जिंदगी का दर्दनाक राज, रीना दत्ता से तलाक केबाद हो गई थी ऐसी हालतबॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान की पर्सनल लाइफ काफी उतार-चढ़ाव भरी रही है। आमिर ने दो बार शादी रचाई है, लेकिन दोनों ही बार उनका तलाक हो गया। फिलहाल वह गौरी स्प्रैट संग रिलेशनशिप में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में आमिर खान ने अपने जीवन के सबसे काले अध्याय से पर्दा उठाया है।

प्रभास की 'स्पिरिट' के सेट पर शूटिंग के दौरान लगी आग, क्रू मेंबर घायल

प्रभास की 'स्पिरिट' के सेट पर शूटिंग के दौरान लगी आग, क्रू मेंबर घायलसाउथ सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म पर लंबे समय से काम चल रहा है। इसी बीच फिल्म के सेट से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। स्पिरिट की शूटिंग के दौरान सेट पर अचानक आग लग गई।

'वायरल गर्ल' मोनालिसा निकलीं नाबालिग, पति फरमान खान के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज

'वायरल गर्ल' मोनालिसा निकलीं नाबालिग, पति फरमान खान के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्जसाल 2025 के महाकुंभ मेले में अपनी कजरारी आंखों की वजह से रातों-रात वायरल हुई मोनालिसा भोसले इस समय अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। मोनालिसा ने बीते दिनों परिवार की मर्जी के खिलाफ फरमान खान संग शादी रचाकर सनसनी मचा दी। शादी के बाद से दावा किया जा रहा था कि मोनालिसा नाबालिग है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com