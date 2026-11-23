अजय देवगन की 'दृश्यम 3' की ओटीटी रिलीज डेट का ऐलान, इस दिन नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीमिंग

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की सस्पेंस-थ्रिलर फ्रेंचाइजी की आखिरी कड़ी 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' (दृश्यम 3) ने सिनेमाघरों में ऐतिहासिक सफलता दर्ज करने के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने की पूरी तैयारी कर ली है। 2 अक्टूबर 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई इस फिल्म ने दर्शकों और समीक्षकों दोनों का दिल जीता था।

अब जो दर्शक किसी कारणवश सिनेमाघरों में जाकर विजय सलगांवकर के इस आखिरी दांव को नहीं देख पाए थे, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान हो चुका है।

नेटफ्लिक्स पर इस दिन शुरू होगी स्ट्रीमिंग

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' के डिजिटल राइट्स हासिल किए हैं। प्लेटफॉर्म पर फिल्म की आधिकारिक लिस्टिंग लाइव कर दी गई है, जिसके अनुसार यह ब्लॉकबस्टर फिल्म 27 नवंबर 2026 से स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी।

नेटफ्लिक्स पर इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया है। माना जा रहा है कि थिएटर्स की तरह ही यह फिल्म ओटीटी पर भी व्यूअरशिप के सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकती है। खास बात यह है कि वीकेंड के ठीक पहले शुक्रवार को रिलीज होने के कारण इसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलने की पूरी उम्मीद है।

बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास

अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर जो रफ्तार पकड़ी, वह थमने का नाम नहीं ले रही थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो फिल्म ने भारत में अपने ओपनिंग डे पर ही 62 करोड़ रुपये (नेट) का शानदार कारोबार कर अपनी बादशाहत साबित कर दी थी। पहले हफ्ते में फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन 245.50 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा।

सिनेमाघरों में 50 दिनों का सफल सफर पूरा करने तक फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 380.95 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की, जबकि इसका कुल इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 456.06 करोड़ रुपये रहा। देश ही नहीं, बल्कि विदेशी बाजारों में भी अजय देवगन की इस थ्रिलर का जादू जमकर चला। ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने करीब 133.20 करोड़ रुपये जुटाए।

क्या है विजय सलगांवकर के आखिरी चैप्टर की कहानी?

'दृश्यम' फ्रेंचाइजी हमेशा से अपने कसे हुए स्क्रीनप्ले, अप्रत्याशित ट्विस्ट और दिमागी खेल के लिए जानी जाती रही है। इस तीसरे और अंतिम भाग में अजय देवगन एक बार फिर केबल ऑपरेटर विजय सलगांवकर के आइकॉनिक किरदार में नजर आ रहे हैं। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां परिवार पर मंडरा रहा पुराना खतरा एक नए और कहीं ज्यादा विकराल रूप में सामने आता है।

अपनी बेटी और परिवार को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए विजय इस बार किस हद तक जाता है और वह जांच एजेंसियों से एक कदम आगे रहने के लिए कौन-सा नया चक्रव्यूह रचता है, यही इस फिल्म की सबसे बड़ी जान है। फिल्म का क्लाइमेक्स दर्शकों को अंत तक सीट से बांधे रखने में पूरी तरह कामयाब रहा है।