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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 28 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

आज का दैनिक भविष्यफल का सुंदर फोटो

मेष (Aries)

 
Rashifal 28 April 2026:  करियर : आज कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए कार्य की सराहना होगी।
लव : प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है।
धन : आपकी वित्तीय स्थिति संतुलित रहेगी।
स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम करें।
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर : खासकर यदि आप व्यवसाय में हैं, तो आज कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है।
लव : प्रेम संबंधों में समझदारी से काम लें। 
धन : धन के मामले में आज कोई बड़ा लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य : शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा
उपाय : शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर : कार्यस्थल पर अपनी टीम के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें।
लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी असहमति हो सकती है।
धन : आज कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें। 
 

कर्क (Cancer)

 
करियर : आपको कार्यस्थल पर मेहनत का फल जल्दी मिलेगा।
लव : आज प्रेम संबंधों में थोड़ी हलचल हो सकती है। 
धन : अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। 
उपाय : किसी गरीब को भोजन कराएं।
 

सिंह (Leo)

 
करियर : कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को सराहा जाएगा।
लव : अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन : आपको पुराने निवेशों से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए समय-समय पर ध्यान और योग करें।
उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर : आप अपनी मेहनत और धैर्य से कार्यस्थल की समस्या को हल कर पाएंगे।
लव : प्रेम संबंधों में आपसी संवाद से समस्याएं हल हो सकती हैं।
धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, अप्रत्याशित खर्च से बचें।
उपाय : शनिवार को काले तिल का दान करें।
 

तुला (Libra)

 
करियर : आज आपकी लगन और कड़ी मेहनत को सराहा जाएगा।
लव : प्रेम संबंधों में आज अच्छे बदलाव आएंगे। 
धन : किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य : शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय : गुलाब का फूल देवी मंदिर में चढ़ाएं। 
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर : कार्यक्षेत्र में आपको आज कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 
लव : प्रेम संबंधों में समझ और विश्वास बढ़ेगा। 
धन : किसी अप्रत्याशित लाभ के संकेत नहीं हैं, लेकिन सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। 
उपाय : आज हनुमान जी की पूजा करें। 
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर : आज किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा।
लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। 
धन : धन की स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ होने हेतु थोड़ी राहत की आवश्यकता हो सकती है।
उपाय : शिवलिंग पर जल अर्पित करें। 
 

मकर (Capricorn)

 
करियर : आज कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां निभाने का समय है।
लव : यह समय आपके रिश्ते को मजबूत बनाने का अवसर होगा।
धन : अनावश्यक खर्चों से बचें और अपनी बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य : आज स्वयं शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।
उपाय : गुरुवार को लक्ष्मी मंदिर में दीप जलाएं।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर : आज आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा।
लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य और प्यार बढ़ेगा।
धन : बड़े खर्चों से बचें और भविष्य के लिए निवेश की योजना बनाएं।
स्वास्थ्य : शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। 
उपाय : मंगलवार को हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करें।

 

मीन (Pisces)

 
करियर : आज आपको कार्यस्थल पर कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है। 
लव : प्रेम संबंधों में समझदारी और समर्थन मिलेगा। 
धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य : खुद को शांत रखने के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय : मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।ALSO READ: शनि, बृहस्पति, राहु और केतु के कारण 5 राशियों के लिए रहेगा राजयोग
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