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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 27 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल में 12 राशियों की खूबसूरत फोटो

1. मेष (Aries)

 
Today 27 April horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यस्थल पर चुनौती आएगी, धैर्य रखें।
लव: साथी के साथ समझौता आवश्यक।
धन: अनावश्यक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: सिर और आंखों में हल्का दर्द।
 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: ऑफिस में नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी।
लव: रोमांस में मधुर समय रहेगा।
धन: धन निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: पाचन में सुधार की आवश्यकता है।
उपाय: तुलसी का पान करें, पीपल के वृक्ष की पूजा करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: बिजनेस या नौकरी में अवसर मिल सकते हैं।
लव: दोस्ती में प्यार का अनुभव।
धन: अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: हरे रंग के वस्त्र पहनें, शनिदेव की पूजा करें।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ सहयोग आवश्यक रहेगा।
लव: प्रेम तथा पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।
धन: पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: पेट और किडनी की देखभाल करें।
उपाय: दूध में गुड़ मिलाकर सेवन करें।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: मेहनत का फल मिलेगा, प्रमोशन की संभावना है।
लव: प्रेम जीवन में नयी शुरुआत होगी।
धन: आज आर्थिक लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: सूर्य नमस्कार करें, पीले वस्त्र पहनें।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: छात्रों को करियर बनाने के नए अवसर मिल सकते हैं, ध्यान रखें।
लव: प्रेमीसंग भावनाओं में स्पष्टता लाएं।
धन: आज धन का निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: तनाव और थकान दूर करें।
उपाय: भगवान गणेश को फूल अर्पित करें।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: टीम वर्क में सफलता, अधिकारियों से सहयोग मिलेगा।
लव: रोमांस में मधुरता आने के प्रबल योग।
धन: कारोबार से अच्छा धन लाभ होगा।
स्वास्थ्य: आंखों और कानों की सुरक्षा का ध्यान रखें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: करियर संबंधी कठिनाइयों पर विजय मिलेगी।
लव: प्रेमीसंग प्यार में भावनाएं बरकरार रहेंगी।
धन: अचानक धन खर्च बढ़ सकता हैं।
स्वास्थ्य: रक्त संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें।
उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: करियर संबंधी विदेश या कारोबारी यात्रा से लाभ होगा।
लव: प्रेमी साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।
धन: धन निवेश से आगामी समय में फायदा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: जोड़ों में हल्का दर्द महसूस करेंगे।।
उपाय: भगवान सूर्य को अर्घ्य दें।

 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता के प्रबल योग बने हैं।
लव: प्रेम जीवन में सावधानी बरतना ठीक रहेगा।
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: हड्डियों और पेट का विशेष ध्यान रखें।
उपाय: आज काले तिल का दान करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

 
करियर: कार्यस्थल पर नई योजनाओं में साथी का सहयोग मिलेगा।
लव: दोस्ती और प्यार में सामंजस्य बना रहेगा।
धन: कारोबारी अनियमित खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम करें।
उपाय: पीपल के पेड़ पर पीले फूल चढ़ाएं।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: नौकरी में तथा सामज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
लव: प्रेम जीवन सुखमय रहेगा।
धन: कारोबार में मेहनत रंग लाएगी। धनलाभ होगा।
स्वास्थ्य: गर्मी में आंखों का विशेष ध्यान रखें।
 
लेखक के बारे में
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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