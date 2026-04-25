Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 अप्रैल, 2026) दैनिक राशिफल: 27 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 27 April horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यस्थल पर चुनौती आएगी, धैर्य रखें।

लव: साथी के साथ समझौता आवश्यक।

धन: अनावश्यक खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: सिर और आंखों में हल्का दर्द।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: ऑफिस में नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी।

लव: रोमांस में मधुर समय रहेगा।

धन: धन निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: पाचन में सुधार की आवश्यकता है।

उपाय: तुलसी का पान करें, पीपल के वृक्ष की पूजा करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: बिजनेस या नौकरी में अवसर मिल सकते हैं।

लव: दोस्ती में प्यार का अनुभव।

धन: अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: हरे रंग के वस्त्र पहनें, शनिदेव की पूजा करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ सहयोग आवश्यक रहेगा।

लव: प्रेम तथा पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

धन: पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: पेट और किडनी की देखभाल करें।

उपाय: दूध में गुड़ मिलाकर सेवन करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: मेहनत का फल मिलेगा, प्रमोशन की संभावना है।

लव: प्रेम जीवन में नयी शुरुआत होगी।

धन: आज आर्थिक लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: सूर्य नमस्कार करें, पीले वस्त्र पहनें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: छात्रों को करियर बनाने के नए अवसर मिल सकते हैं, ध्यान रखें।

लव: प्रेमीसंग भावनाओं में स्पष्टता लाएं।

धन: आज धन का निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: तनाव और थकान दूर करें।

उपाय: भगवान गणेश को फूल अर्पित करें।

7. तुला (Libra)

करियर: टीम वर्क में सफलता, अधिकारियों से सहयोग मिलेगा।

लव: रोमांस में मधुरता आने के प्रबल योग।

धन: कारोबार से अच्छा धन लाभ होगा।

स्वास्थ्य: आंखों और कानों की सुरक्षा का ध्यान रखें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: करियर संबंधी कठिनाइयों पर विजय मिलेगी।

लव: प्रेमीसंग प्यार में भावनाएं बरकरार रहेंगी।

धन: अचानक धन खर्च बढ़ सकता हैं।

स्वास्थ्य: रक्त संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें।

उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर संबंधी विदेश या कारोबारी यात्रा से लाभ होगा।

लव: प्रेमी साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।

धन: धन निवेश से आगामी समय में फायदा मिल सकता है।

स्वास्थ्य: जोड़ों में हल्का दर्द महसूस करेंगे।।

उपाय: भगवान सूर्य को अर्घ्य दें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता के प्रबल योग बने हैं।

लव: प्रेम जीवन में सावधानी बरतना ठीक रहेगा।

धन: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: हड्डियों और पेट का विशेष ध्यान रखें।

उपाय: आज काले तिल का दान करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर नई योजनाओं में साथी का सहयोग मिलेगा।

लव: दोस्ती और प्यार में सामंजस्य बना रहेगा।

धन: कारोबारी अनियमित खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम करें।

उपाय: पीपल के पेड़ पर पीले फूल चढ़ाएं।

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी में तथा सामज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

लव: प्रेम जीवन सुखमय रहेगा।

धन: कारोबार में मेहनत रंग लाएगी। धनलाभ होगा।

स्वास्थ्य: गर्मी में आंखों का विशेष ध्यान रखें।