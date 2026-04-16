Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 अप्रैल, 2026)

मेष (Aries)
Today 17 April horoscope in Hindi 2026 :करियर: कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा, नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी।
वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरी में स्थिरता आने से लाभ होगा।
लव: रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा।
धन: धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: आपसी संवाद से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
कर्क (Cancer)
करियर: नौकरी के क्षेत्र में कार्य में धैर्य जरूरी है।
लव: प्रेम तथा पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।
धन: धन आगमन के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: हरे वस्त्र दान करें।
सिंह (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।
धन: कारोबार से आय में वृद्धि संभव है।
स्वास्थ्य: स्वयं स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
कन्या (Virgo)
करियर: छात्रों को आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
लव: प्रेमी रिश्तों में संतुलन बनाए रखें।
धन: धन खर्च अधिक हो सकता है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
तुला (Libra)
करियर: किसी प्रोजेक्ट में साझेदारी से लाभ होगा।
लव: प्रेम जीवन स्थिर बना रहेगा।
धन: आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: ऑफिस के गोपनीय योजनाओं में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेमीसंग भावनाओं पर नियंत्रण रखें।
धन: अचानक धन लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें।
उपाय: शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: शिक्षा, करियर और विदेश से जुड़े कार्य सफल होंगे।
लव: प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा।
धन: कारोबार से धन संचय के योग हैं।
स्वास्थ्य: खुद की फिटनेस पर ध्यान दें।
उपाय: पीले वस्त्र धारण करें।
मकर (Capricorn)
करियर: नौकरी में कार्य में दबाव रहेगा। थकान महसूस करेंगे।
लव: लव रिश्तों में संवाद जरूरी है।
धन: कारोबारी अपना आय-व्यय संतुलित रखें।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द हो सकता है।
उपाय: शनि देव को काले तिल चढ़ाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: नौकरी में कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं।
लव: प्रेम जीवन में नयापन आएगा।
धन: बिजनेस से आर्थिक लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: आप नींद पूरी लें।
उपाय: जरूरतमंद को कंबल दान करें।
मीन (Pisces)
करियर: मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: धन संचय पर विशेष ध्यान देंगे।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।