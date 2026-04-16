Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 अप्रैल, 2026) दैनिक राशिफल: 17 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 17 April horoscope in Hindi 2026 :करियर: कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा, नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी।

वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी में स्थिरता आने से लाभ होगा।

लव: रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा।

धन: धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: आपसी संवाद से रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: नौकरी के क्षेत्र में कार्य में धैर्य जरूरी है।

लव: प्रेम तथा पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।

धन: धन आगमन के योग हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: हरे वस्त्र दान करें।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

धन: कारोबार से आय में वृद्धि संभव है।

स्वास्थ्य: स्वयं स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

करियर: छात्रों को आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

लव: प्रेमी रिश्तों में संतुलन बनाए रखें।

धन: धन खर्च अधिक हो सकता है।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

तुला (Libra)

करियर: किसी प्रोजेक्ट में साझेदारी से लाभ होगा।

लव: प्रेम जीवन स्थिर बना रहेगा।

धन: आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

उपाय: मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: ऑफिस के गोपनीय योजनाओं में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेमीसंग भावनाओं पर नियंत्रण रखें।

धन: अचानक धन लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें।

उपाय: शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: शिक्षा, करियर और विदेश से जुड़े कार्य सफल होंगे।

लव: प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा।

धन: कारोबार से धन संचय के योग हैं।

स्वास्थ्य: खुद की फिटनेस पर ध्यान दें।

उपाय: पीले वस्त्र धारण करें।

मकर (Capricorn)

करियर: नौकरी में कार्य में दबाव रहेगा। थकान महसूस करेंगे।

लव: लव रिश्तों में संवाद जरूरी है।

धन: कारोबारी अपना आय-व्यय संतुलित रखें।

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द हो सकता है।

उपाय: शनि देव को काले तिल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: नौकरी में कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं।

लव: प्रेम जीवन में नयापन आएगा।

धन: बिजनेस से आर्थिक लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: आप नींद पूरी लें।

उपाय: जरूरतमंद को कंबल दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।

धन: धन संचय पर विशेष ध्यान देंगे।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।