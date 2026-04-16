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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : गुरुवार, 16 अप्रैल 2026 (13:57 IST)

Astro-tourism: राशि के अनुसार करें इन स्थानों की यात्रा, होगा बड़ा लाभ, कमोर ग्रह होंगे बलवान

Astro tourism
Astro-Tourism: 2026 में दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते पर्यटन ट्रेंड्स में से एक है। वर्तमान दौर में एस्ट्रो-टूरिज्म का चलन हो चला है। अब केवल ग्रह नक्षत्र या सितारे देखने ही ज्योतिष सीमित नहीं रहा है; यह विज्ञान, आध्यात्मिकता और एडवेंचर का एक अनोखा मिश्रण बन चुका है। यहां जानिए राशि के अनुसार स्थनानों के नाम, आप भी जानिए कि आपकी राशि का कौनसा स्थान है।
 
ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, आपकी राशि के तत्व (Element) और उस राशि के स्वामी ग्रह की प्रकृति के आधार पर भारत में कुछ खास स्थान आपकी ऊर्जा से मेल खाते हैं। 2026 के एस्ट्रो-टूरिज्म ट्रेंड के अनुसार, यहाँ राशियों के लिए अनुकूल भारतीय स्थानों की सूची दी गई है:
 

1. अग्नि तत्व (Fire Element): मेष, सिंह और धनु

इन राशियों को रोमांच, ऊर्जा और भव्यता पसंद होती है।
 
मेष (Aries): साहस के लिए ऋषिकेश (उत्तराखंड)। यहाँ की रिवर राफ्टिंग और ऊंचे पहाड़ आपकी साहसी प्रवृत्ति को संतुष्ट करते हैं।
सिंह (Leo): शाही अनुभव के लिए जयपुर या उदयपुर (राजस्थान)। महलों की भव्यता और सूर्य की ऊर्जा आपके व्यक्तित्व को निखारती है।
धनु (Sagittarius): ज्ञान और आध्यात्मिकता के लिए वाराणसी या सारनाथ। यहाँ की प्राचीनता आपकी खोजी प्रवृत्ति के अनुकूल है।
 

2. पृथ्वी तत्व (Earth Element): वृषभ, कन्या और मकर

इन राशियों को स्थिरता, शांति और प्राकृतिक सुंदरता पसंद आती है।
 
वृषभ (Taurus): लग्जरी और प्रकृति के लिए मुन्नार (केरल)। चाय के बागानों की हरियाली और शांति आपकी इंद्रियों को सुकून देती है।
कन्या (Virgo): स्वच्छता और सुव्यवस्थित वातावरण के लिए गंगटोक (सिक्किम)। यहाँ की शांति आपको मानसिक स्पष्टता देती है।
मकर (Capricorn): अनुशासन और ऊंचाई के लिए लेह-लद्दाख। कठिन रास्ते और पहाड़ों की दृढ़ता आपकी मेहनत और संकल्प का प्रतीक है।
 

3. वायु तत्व (Air Element): मिथुन, तुला और कुंभ

इन राशियों को सामाजिक मेलजोल, कला और खुलेपन की तलाश रहती है।
 
मिथुन (Gemini): विविधता के लिए मुंबई या कोलकाता। इन शहरों की संस्कृति, बातचीत और भीड़-भाड़ आपके जिज्ञासु मन को व्यस्त रखती है।
तुला (Libra): सुंदरता और संतुलन के लिए श्रीनगर (कश्मीर)। डल झील की खूबसूरती और कलात्मकता आपकी पसंद के लिए एकदम सही है।
कुंभ (Aquarius): कुछ अलग और 'हटके' अनुभव के लिए हम्पी (कर्नाटक) या ऑरोविले (पुडुचेरी)। ये स्थान आपके क्रांतिकारी और आध्यात्मिक विचारों से मेल खाते हैं।
 

4. जल तत्व (Water Element): कर्क, वृश्चिक और मीन

इन राशियों को गहराई, एकांत और जल निकायों (Water bodies) के पास रहना पसंद है।
 
कर्क (Cancer): भावनात्मक शांति के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। समंदर की लहरें और शांत किनारे आपको 'घर' जैसा महसूस कराते हैं।
वृश्चिक (Scorpio): रहस्य और गहराई के लिए खजुराहो (मध्य प्रदेश) या कौसानी। यहाँ का रहस्यमयी वातावरण आपकी ऊर्जा को रिचार्ज करता है।
मीन (Pisces): मोक्ष और शांति के लिए गोकर्ण (कर्नाटक) या रामेश्वरम। समुद्र के किनारे स्थित मंदिर आपकी आध्यात्मिक गहराई को बढ़ाते हैं।
 

राशि स्वामी अनुकूल स्थान की प्रकृति उदाहरण (भारत में)

1. मंगल (मेष/वृश्चिक): साहसिक और ऊर्जावान- बस्तर (छत्तीसगढ़), मनाली, लद्दाख, ऋषिकेश, मेघालय।
2. शुक्र (वृषभ/तुला): कलात्मक और सुंदर- खजुराहो, अजंत एलोरा, भीमबेटका, जयपुर, हप्पी, रॉक गार्डन, चंडीगढ़, लोटस टेम्पल, दिल्ली।
3. बुध (मिथुन/कन्या): बौद्धिक और सूचनात्मक- वाराणसी, हैदराबाद, पुणे, नालंदा और विक्रमशिला (बिहार), वाराणसी, बेंगलुरु।
4. चंद्रमा (कर्क): जल के करीब और शांत- पुरी, एलेप्पी, गोवा, अंडमान, चेरापुंजी और निकोबार, दमण दीव, मुंबई, कोलकाता।
5. सूर्य (सिंह): ऐतिहासिक और भव्य- जैसलमेर, कोणार्क, जयपुर, तंजावुर, चित्तौड़गढ़ किला, हप्पी, तंजावुर, मैसूर, अरुणाचल।
6. गुरु (धनु/मीन): धार्मिक और दार्शनिक- अमृतसर, बोधगया, अयोध्या, मधुरा, काशी, ऋषिकेश, हरिद्वार, रामेश्‍वरम, जगन्नाथ पुरी, तिरुपति, सबरीमाला, द्वारिका, केदारनाथ, बद्रीनाथ और उज्जैन।
7. शनि (मकर/कुंभ): पुराने और एकांत स्थान- स्पिति वैली, कुरुक्षेत्र, ओरछा, मांडू, मुनस्यारी, धनुषकोटि, तिरुनल्लार शनि मंदिर, शनि शिगणापुर, वाराणसी,  उज्जैन।
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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