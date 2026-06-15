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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 16 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Images related to the daily horoscope 2026, which gives information about the 12 zodiac signs along with the planets and stars

1. मेष (Aries)

 
Today 16 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज काम में धैर्य और मेहनत से सफलता मिलेगी।
लव: प्यार में गलतफहमी से बचें।
धन: आज अनावश्यक खर्चों से बचें। 
स्वास्थ्य: हल्का भोजन करें।

 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: नए प्रोजेक्ट की शुरुआत लाभकारी होगी।
लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द और तनाव की संभावना है। 
उपाय: रविवार को सूर्य देव की पूजा करें।

 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: आज आपकी रचनात्मकता काम आएगी। 
लव: प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा। 
धन: अचानक आय के योग हैं। 
स्वास्थ्य: गले से संबंधित समस्या हो सकती है। 
उपाय: बुधवार को बुध देव की पूजा करें।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: काम में स्थिरता रहेगी। 
लव: पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। 
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: नींद कम आने की समस्या संभव है।
उपाय: सोमवार को चंद्रमा की पूजा करें।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: प्रमोशन और सराहना मिलने के योग हैं। 
लव: प्यार में रोमांस और उत्साह बना रहेगा। 
धन: पैसों में वृद्धि की संभावना दिख रही है।
स्वास्थ्य: व्यायाम और संतुलित भोजन करें।
उपाय: रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें।

 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: आज दस्तावेज़ और रिपोर्ट में गलती न करें।
लव: रिश्तों में समझौता जरूरी है। 
धन: व्यय बढ़ सकता है। बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: आज आप हल्का भोजन करें।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 
लव: प्रेम में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: धन का निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: थकान और मानसिक तनाव हो सकता है। 
उपाय: सफेद रंग पहनें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: कार्य में वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा।
लव: प्यार में उत्साह और समझ बढ़ेगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत। 
स्वास्थ्य: आज ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: नई योजनाएँ सफल होंगी। 
लव: साथी के साथ समझदारी बनाए रखें। 
धन: निवेश में लाभ मिलेगा। अनावश्यक खर्च न करें।
स्वास्थ्य: जोड़ों और हड्डियों में हल्का दर्द हो सकता है।
उपाय: बृहस्पति देव की पूजा करें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: आज का दिन मेहनत का प्रतिफल देगा। 
लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: आर्थिक लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। 
उपाय: काले रंग का उपयोग कम करें।
 

11. कुम्भ (Aquarius)

 
करियर: आज आपकी बुद्धिमानी से नए अवसर मिलेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा।
धन: आय में वृद्धि के योग हैं। निवेश पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: बाहरी तनाव कम करें। 
उपाय: शनिवार को शनिदेव का ध्यान करें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यस्थल पर स्थिरता रहेगी। पुराने प्रोजेक्ट पूरे होंगे।
लव: अकेले लोगों के लिए नए संबंध के योग हैं।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: शरीर और मानसिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। 
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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