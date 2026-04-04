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Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (6 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 06 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल का कलरफुल फोटो

मेष राशि (Aries)

Today 06 April horoscope in Hindi 2026 : करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।
लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: धन निवेश से लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।
 

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। 
लव: जीवनसाथी के साथ यादगार समय बिताएंगे।
धन: पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। 
स्वास्थ्य: आज पेट खराब होने की संभावना है।
उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं।

 

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। 
लव: प्रेमी के साथ बहस से बचें। 
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: आज मेडिटेशन का सहारा लें।
उपाय: पक्षियों को हरा मूंग खिलाएं।
 

कर्क राशि (Cancer)

करियर: नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल संकेत हैं।
लव: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। 
धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में फायदा होगा।
स्वास्थ्य: आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। 
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।
 

सिंह राशि (Leo)

करियर: राजनीति के क्षेत्र में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी।
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा। 
धन: शेयर मार्केट में निवेश के लिए समय सही नहीं है।
स्वास्थ्य: हड्डियों या जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है। 
उपाय: तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल चढ़ाएं।
 

कन्या राशि (Virgo)

करियर: टीम के साथ मिलकर काम करना आपके लिए हितकारी होगा।
लव: प्रेम जीवन में आपसी विश्वास और गहरा होगा।
धन: बचत की योजना सफल रहेगी। 
स्वास्थ्य: त्वचा से संबंधित कोई छोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: श्री गणेश को दूर्वा घास अर्पित करें।ALSO READ: विषु कानी: केरल की सुखद सुबह और सुनहरे सपनों का पर्व
 

तुला राशि (Libra)

करियर: आज कार्यस्थल पर आपकी अलग पहचान बनेगी।
लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। 
धन: विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च हो सकता है। 
स्वास्थ्य: माइग्रेन या सर्वाइकल की समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाएं।
 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: अपनी योजनाएं किसी के साथ साझा न करें।
लव: आप पार्टनर के प्रति भावुक महसूस करेंगे।
धन: अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। 
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचकर रहें।
उपाय: मंदिर में गुड़ और चने का दान करें।
 

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: नौकरी में बदलाव का विचार अभी टाल दें।
लव: दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी। 
धन: कारोबार से आय अच्छी बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।
 

मकर राशि (Capricorn)

करियर: मेहनत अधिक होगी, धैर्य बनाए रखें।
लव: पार्टनर के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है।
धन: जल्दबाजी में कोई वित्तीय फैसला न लें।
स्वास्थ्य: नींद की कमी के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है।
उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करें।
 

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन है। 
लव: प्रेमी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। 
धन: पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर शुरू होंगे।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या दर्द हो सकता है। 
उपाय: गरीबों को काले तिल या कंबल का दान करें।
 

मीन राशि (Pisces)

करियर: आपकी सलाह कार्यस्थल पर बहुत काम आएगी। 
लव: वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। 
स्वास्थ्य: दिन भर ताजगी महसूस करेंगे। 
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।ALSO READ: 14 अप्रैल 2026 से सोलर नववर्ष होगा प्रारंभ, क्या है यह?
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