Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (5 अप्रैल, 2026)

मेष (Aries)
Today Horoscope I करियर: ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे।
धन: निवेश के लिए दिन शुभ है, लेकिन जल्दबाजी न करें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।
वृषभ (Taurus)
करियर: व्यापार में मुनाफा होने के योग हैं।
लव: आज सिंगल लोगों को कोई खास मिल सकता है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: खान-पान पर ध्यान दें।
उपाय: किसी मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।
लव: वाणी पर संयम रखें, पार्टनर से बहस होने की संभावना है।
धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग का सहारा लें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
कर्क (Cancer)
करियर: नौकरीपेशा को कार्यस्थल पर प्रमोशन के संकेत हैं।
लव: प्रेमियों को परिवार का साथ मिलेगा।
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
सिंह (Leo)
करियर: करियर में लीडरशिप दिखाने का मौका मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा।
धन: बचत पर ध्यान देना जरूरी है।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दें।
कन्या (Virgo)
करियर: विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए।
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है।
तुला (Libra)
करियर: नौकरीपेशा कार्यक्षेत्र में अपने काम पर फोकस करें।
लव: लव लाइफ में कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। उधार देने से बचें।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।
उपाय: लक्ष्मी जी की आरती करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कारोबार और नौकरी में सफलता थोड़ी देर से मिलेगी लेकिन पक्की होगी।
लव: पार्टनर के साथ कोई पुरानी गलतफहमी दूर होगी।
धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में फायदा होगा।
स्वास्थ्य: दिन भर चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
धनु (Sagittarius)
करियर: विदेश से जुड़े व्यापार में यात्रा के योग हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा।
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
मकर (Capricorn)
करियर: धैर्य से काम लें, सीनियर का सपोर्ट मिलेगा।
लव: अपने पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए अच्छा दिन है।
धन: पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: बाहर के खाने से परहेज करें।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: नौकरी ढूंढ रहे लोगों को इंटरव्यू में सफलता मिलेगी।
लव: शादी की बात आगे बढ़ सकती है।
धन: लॉटरी या सट्टे से दूर रहें।
स्वास्थ्य: माइग्रेन के मरीजों को सावधानी बरतनी होगी।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर आप शांति से अपनी बात रखें।
लव: पार्टनर के साथ किसी जगह पर घूमने जा सकते हैं।
धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: मन शांत रहेगा, सकारात्मक विचार आएंगे।