मंगलवार, 7 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 05 April 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (5 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 05 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल का रंगीन फोटो

मेष (Aries)

Today Horoscope I करियर: ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 
लव: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। 
धन: निवेश के लिए दिन शुभ है, लेकिन जल्दबाजी न करें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है। 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: Easter Sunday 2026: ईस्टर संडे का महत्व, इतिहास और पौराणिक परंपराएं
 

वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में मुनाफा होने के योग हैं। 
लव: आज सिंगल लोगों को कोई खास मिल सकता है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: खान-पान पर ध्यान दें। 
उपाय: किसी मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें।
 

मिथुन (Gemini)

करियर: क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। 
लव: वाणी पर संयम रखें, पार्टनर से बहस होने की संभावना है।
धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग का सहारा लें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा को कार्यस्थल पर प्रमोशन के संकेत हैं। 
लव: प्रेमियों को परिवार का साथ मिलेगा।
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। 
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 

सिंह (Leo)

करियर: करियर में लीडरशिप दिखाने का मौका मिलेगा। 
लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। 
धन: बचत पर ध्यान देना जरूरी है।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दें।
 

कन्या (Virgo)

करियर: विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। 
धन: शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए।
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है।
 

तुला (Libra)

करियर: नौकरीपेशा कार्यक्षेत्र में अपने काम पर फोकस करें।
लव: लव लाइफ में कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। उधार देने से बचें।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।
उपाय: लक्ष्मी जी की आरती करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कारोबार और नौकरी में सफलता थोड़ी देर से मिलेगी लेकिन पक्की होगी।
लव: पार्टनर के साथ कोई पुरानी गलतफहमी दूर होगी।
धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में फायदा होगा।
स्वास्थ्य: दिन भर चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
 

धनु (Sagittarius)

करियर: विदेश से जुड़े व्यापार में यात्रा के योग हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा।
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

मकर (Capricorn)

करियर: धैर्य से काम लें, सीनियर का सपोर्ट मिलेगा।
लव: अपने पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए अच्छा दिन है।
धन: पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: बाहर के खाने से परहेज करें।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 

कुंभ (Aquarius)

करियर: नौकरी ढूंढ रहे लोगों को इंटरव्यू में सफलता मिलेगी।
लव: शादी की बात आगे बढ़ सकती है।
धन: लॉटरी या सट्टे से दूर रहें। 
स्वास्थ्य: माइग्रेन के मरीजों को सावधानी बरतनी होगी।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 

मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आप शांति से अपनी बात रखें।
लव: पार्टनर के साथ किसी जगह पर घूमने जा सकते हैं।
धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: मन शांत रहेगा, सकारात्मक विचार आएंगे।
उपाय: पीले रंग के वस्त्र धारण करें।ALSO READ: विषु कानी: केरल की सुखद सुबह और सुनहरे सपनों का पर्व
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हनुमानजी के 10 चमत्कारी मंदिर, तस्वीरों में करें दिव्य दर्शन

हनुमानजी के 10 चमत्कारी मंदिर, तस्वीरों में करें दिव्य दर्शनTop Hanuman mandir image: भारत देश के 10 प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, देखिए अद्भुत चित्रमय झलकियां। इन मंदिरों में कदम रखते ही मिट जाते हैं जीवन के सारे संताप और कष्ट। इन चमत्कारी मंदिरों में भक्त की हर मनोकामना होती है पूर्ण।

क्या भारत में बना था ईसा मसीह के कफन का कपड़ा? DNA रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

क्या भारत में बना था ईसा मसीह के कफन का कपड़ा? DNA रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासायीशु मसीह को लपेटे गए ट्यूरिन का कफन का संबंध भारत से, नई जांच में खुलासा

April Monthly Horoscope 2026: अप्रैल 2026 मासिक राशिफल: जानिए कैसे बदलेंगे आपके जीवन के हालात इस महीने

April Monthly Horoscope 2026: अप्रैल 2026 मासिक राशिफल: जानिए कैसे बदलेंगे आपके जीवन के हालात इस महीनेअप्रैल 2026 राशिफल: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानें अपना भविष्य

मंगल का मीन राशि में गोचर: जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर

मंगल का मीन राशि में गोचर: जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर02 अप्रैल 2026 गुरुवार के दिन मंगल ग्रह का बृहस्पति की मीन राशि में गोचर होगा, जहां यह ग्रह 11 मई तक रहेंगे। जब साहस और ऊर्जा का कारक 'मंगल', जल तत्व की राशि 'मीन' में प्रवेश करता है, तो यह आग और पानी के मिलन जैसा होता है। आइए जानते हैं इस बदलाव का आपकी राशि और जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

मंगल-शनि की युति से बनेगा ज्वालामुखी योग, दुनिया में हो सकती हैं ये 5 बड़ी घटनाएं

मंगल-शनि की युति से बनेगा ज्वालामुखी योग, दुनिया में हो सकती हैं ये 5 बड़ी घटनाएंज्योतिषीय गणना के अनुसार, 23 फरवरी 2026 को मंगल और राहु की युति (अंगारक योग) के बाद अब एक और विस्फोटक स्थिति बनने जा रही है। 2 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 के बीच मंगल, बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जहाँ शनि पहले से ही विराजमान हैं। शनि और मंगल की इस युति को ज्योतिष शास्त्र में 'ज्वालामुखी' या 'विस्फोटक योग' कहा जाता है।

और भी वीडियो देखें

07 April Birthday: आपको 7 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

07 April Birthday: आपको 7 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!07 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 07 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 अप्रैल 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 अप्रैल 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय07 April 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग

बुध का मीन राशि में गोचर, क्या होगा 12 राशियों पर इसका असर

बुध का मीन राशि में गोचर, क्या होगा 12 राशियों पर इसका असर11 अप्रैल 2026 को बुद्धि के कारक बुध अपने मित्र शनि की राशि छोड़कर गुरु की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मीन बुध की नीच राशि मानी जाती है, इसलिए 30 अप्रैल तक का यह सफर सभी 12 राशियों के लिए बड़े दिमागी और व्यवहारिक बदलाव लेकर आएगा। चलिए जानते हैं कि किसके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ रहेगा।

Fengshui Tips: फेंगशुई: इन 3 बदलावों से घर में आएगा पैसा ही पैसा

Fengshui Tips: फेंगशुई: इन 3 बदलावों से घर में आएगा पैसा ही पैसाWealth Hacks Tips: गृहस्थ जीवन में धन और समृद्धि लाना कभी मुश्किल नहीं, बस सही दिशा और छोटे-छोटे बदलाव करने होते हैं। फेंगशुई के अनुसार, घर में ये 3 बदलाव करने से पैसों की ऊर्जा बढ़ती हैं तथा आपकी सबसे बड़ी जरूरत और आर्थिक समृद्धि को यह उपाय मुख्यत: टारगेट करते हैं...

ऑपरेशन सिंदूर 2.0: क्या फिर से होने वाला है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, क्या कहता है ज्योतिष

ऑपरेशन सिंदूर 2.0: क्या फिर से होने वाला है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, क्या कहता है ज्योतिषIndo-Pak War: हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से कुछ कड़े और चेतावनी भरे बयान सामने आए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में पाक संसद में दावा किया कि भारत "एक और युद्ध की तैयारी" कर रहा है। उन्होंने भारत को चेतावनी दी है कि यदि भारत ने दोबारा कोई सैन्य कार्रवाई की, तो पाकिस्तान का जवाब पहले से कहीं अधिक "शक्तिशाली और कठोर" होगा। हालांकि ज्योतिष इस संबध में क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com