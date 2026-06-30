Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 जुलाई, 2026)

मेष राशि (Aries)

Today 01 July 2026 horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का मीठा फल मिलेगा।

लव: जीवनसाथी और परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: काम के दबाव के कारण शाम तक थोड़ी थकान महसूस हो सकती है।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस में संभलकर रहने की जरूरत है। सहकर्मियों से विवाद से बचें।

लव: जीवनसाथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें।

धन: आर्थिक मामलों में आज आपको हाथ खींचकर चलना होगा।

स्वास्थ्य: योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।

उपाय: आज सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें और मिश्री का दान करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: आज का दिन रचनात्मक और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद शानदार है।

लव: घरेलू बातों को लेकर पार्टनर से अनबन हो सकती है। शांत रहकर स्थिति को संभालें।

धन: अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। कोई नया व्यावसायिक सौदा फायदेमंद साबित होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से आप खुद को बहुत तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं, आपका दिन शुभ रहेगा।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय संयम रखें।

लव: मित्रों और पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेम जीवन में नयापन आएगा।

धन: घरेलू सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बजट प्रभावित होगा।

स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपको भी पेट से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: आज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: सरकारी अटके हुए काम पूरे होंगे और व्यापार में मुनाफा मिलने के प्रबल योग हैं।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। पुराने दोस्तों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। निवेश के लिए दिन अनुकूल है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुरानी किसी शारीरिक समस्या से राहत मिल सकती है।

उपाय: सुबह तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली और वाणी की तारीफ होगी। नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में काम आएंगे।

लव: परिवार के साथ किसी धार्मिक या मनोरंजक यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी।

धन: धन लाभ के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति से भी लाभ होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: खान-पान पर थोड़ा ध्यान दें, बाहर के भारी भोजन से परहेज करें।

तुला राशि (Libra)

करियर: आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा।

लव: पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी करीबी मित्र से कोई खास उपहार मिल सकता है।

धन: आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलें। फिजूलखर्ची से बचें।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों (जैसे सर्दी-खांसी) से थोड़ा बचकर रहें।

उपाय: किसी मंदिर में कपूर या घी का दान करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: व्यापार में कोई भी बड़ा फैसला या डील आज जल्दबाजी में न लें।

लव: संतान पक्ष की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे पारिवारिक माहौल खुशनुमा होगा।

धन: लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें। आज किसी को उधार देने से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए कुछ समय खुद के साथ या प्रकृति के बीच बिताएं।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: अगर कोई नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन उत्तम है।

लव: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है।

धन: आर्थिक रूप से दिन उन्नति दायक है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आप खुद को फुर्तीला महसूस करेंगे।

उपाय: मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: आज आपको अपनी मेहनत के अनुरूप बेहतरीन परिणाम मिलेंगे।

लव: जीवनसाथी का हर मोड़ पर भरपूर सहयोग मिलेगा। आपसी विश्वास और गहरा होगा।

धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। पैतृक व्यापार में लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों के पुराने दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है।

उपाय: शाम के समय शनि चालीसा का पाठ करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर के विचार आ सकते हैं, जो भविष्य के लिए अच्छे रहेंगे।

लव: रिश्तेदारों और प्रियजनों के आने से घर में चहल-पहल रहेगी।

धन: किसी पुराने कर्ज या लोन से मुक्ति मिल सकती है।

स्वास्थ्य: योग और वॉक करने से मानसिक शांति मिलेगी।

उपाय: किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को काले चने या भोजन का दान करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: विद्यार्थियों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन सफलता लेकर आएगा।

लव: माता-पिता और जीवनसाथी के आशीर्वाद से आपके सारे काम बनेंगे। घर में सुख-शांति रहेगी।

धन: धन का आगमन होगा, लेकिन साथ ही कुछ अप्रत्याशित खर्च भी सामने आ सकते हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आंखों में जलन या नींद न आने की समस्या हो सकती है।