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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 जुलाई, 2026)

Daily Horoscope 2026 message and pictures of 12 zodiac signs in images

मेष राशि (Aries)

Today 01 July 2026 horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का मीठा फल मिलेगा। 
लव: जीवनसाथी और परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: काम के दबाव के कारण शाम तक थोड़ी थकान महसूस हो सकती है।
 

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस में संभलकर रहने की जरूरत है। सहकर्मियों से विवाद से बचें।
लव: जीवनसाथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें।
धन: आर्थिक मामलों में आज आपको हाथ खींचकर चलना होगा। 
स्वास्थ्य: योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: आज सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें और मिश्री का दान करें।
 

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: आज का दिन रचनात्मक और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद शानदार है। 
लव: घरेलू बातों को लेकर पार्टनर से अनबन हो सकती है। शांत रहकर स्थिति को संभालें।
धन: अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। कोई नया व्यावसायिक सौदा फायदेमंद साबित होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से आप खुद को बहुत तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं, आपका दिन शुभ रहेगा।
 

कर्क राशि (Cancer)

करियर: बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय संयम रखें।
लव: मित्रों और पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेम जीवन में नयापन आएगा।
धन: घरेलू सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बजट प्रभावित होगा।
स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपको भी पेट से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: आज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।
 

सिंह राशि (Leo)

करियर: सरकारी अटके हुए काम पूरे होंगे और व्यापार में मुनाफा मिलने के प्रबल योग हैं।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। पुराने दोस्तों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। निवेश के लिए दिन अनुकूल है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुरानी किसी शारीरिक समस्या से राहत मिल सकती है।
उपाय: सुबह तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 

कन्या राशि (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली और वाणी की तारीफ होगी। नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में काम आएंगे।
लव: परिवार के साथ किसी धार्मिक या मनोरंजक यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी।
धन: धन लाभ के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति से भी लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: खान-पान पर थोड़ा ध्यान दें, बाहर के भारी भोजन से परहेज करें।
उपाय: आज के दिन पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज डालें।ALSO READ: राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर: मेष से मीन तक 12 राशियों पर कैसा होगा असर
 

तुला राशि (Libra)

करियर: आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। 
लव: पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी करीबी मित्र से कोई खास उपहार मिल सकता है।
धन: आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलें। फिजूलखर्ची से बचें।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों (जैसे सर्दी-खांसी) से थोड़ा बचकर रहें।
उपाय: किसी मंदिर में कपूर या घी का दान करें।
 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: व्यापार में कोई भी बड़ा फैसला या डील आज जल्दबाजी में न लें।
लव: संतान पक्ष की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे पारिवारिक माहौल खुशनुमा होगा।
धन: लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें। आज किसी को उधार देने से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए कुछ समय खुद के साथ या प्रकृति के बीच बिताएं। 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं।
 

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: अगर कोई नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन उत्तम है।
लव: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है।
धन: आर्थिक रूप से दिन उन्नति दायक है। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आप खुद को फुर्तीला महसूस करेंगे।
उपाय: मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।
 

मकर राशि (Capricorn)

करियर: आज आपको अपनी मेहनत के अनुरूप बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। 
लव: जीवनसाथी का हर मोड़ पर भरपूर सहयोग मिलेगा। आपसी विश्वास और गहरा होगा।
धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। पैतृक व्यापार में लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों के पुराने दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है।
उपाय: शाम के समय शनि चालीसा का पाठ करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर के विचार आ सकते हैं, जो भविष्य के लिए अच्छे रहेंगे। 
लव: रिश्तेदारों और प्रियजनों के आने से घर में चहल-पहल रहेगी। 
धन: किसी पुराने कर्ज या लोन से मुक्ति मिल सकती है।
स्वास्थ्य: योग और वॉक करने से मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को काले चने या भोजन का दान करें।
 

मीन राशि (Pisces)

करियर: विद्यार्थियों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन सफलता लेकर आएगा। 
लव: माता-पिता और जीवनसाथी के आशीर्वाद से आपके सारे काम बनेंगे। घर में सुख-शांति रहेगी।
धन: धन का आगमन होगा, लेकिन साथ ही कुछ अप्रत्याशित खर्च भी सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आंखों में जलन या नींद न आने की समस्या हो सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु की आराधना करें।ALSO READ: July 2026 Festival List: जुलाई 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट
 
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