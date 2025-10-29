गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 30 October horoscope in Hindi 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 30 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 30 October 2025
मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 30 October 2025 : करियर: कार्यस्थल पर नेतृत्व की भूमिका निभानी पड़ सकती है। सहकर्मियों से अनावश्यक बहस से बचें। अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें।
लव: पार्टनर की ओर से मिली तारीफ दिन बना देगी। आज आपके रिश्ते में रोमांस का माहौल रहेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। जल्दबाजी में किए गए किसी भी बड़े निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए व्यायाम को प्राथमिकता दें।
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: धैर्य और स्थिरता आपके काम आएगी। काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें, न कि उसकी गति पर। अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे।
लव: पार्टनर के साथ सुकून भरा समय बिताएंगे। पारिवारिक मामलों पर बातचीत हो सकती है।
धन: अप्रत्याशित लाभ के योग बन रहे हैं। बचत योजनाओं पर विचार करने का उत्तम समय है।
स्वास्थ्य: पैरों और कंधों में दर्द हो सकता है। काम के बीच छोटा ब्रेक जरूर लें।
उपाय: किसी गरीब व्यक्ति को सफेद मिठाई दान करें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: संचार कौशल आज आपके लिए वरदान साबित होगा। नेटवर्किंग और मीटिंग्स में सफलता मिलेगी।
लव: हंसी-मजाक और रोमांचक बातचीत से रिश्ते में नयापन आएगा। गलतफहमियां तुरंत दूर करें।
धन: वित्तीय स्थिति अच्छी है, लेकिन दोस्तों पर अधिक खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है। किताबें पढ़ने या संगीत सुनने से लाभ होगा।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा और लड्डू चढ़ाएं।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: सहकर्मियों का सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। घर से संबंधित या कला से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी।
लव: परिवार को आज सर्वोच्च प्राथमिकता दें। पार्टनर के साथ मिलकर कोई घरेलू कार्य पूरा कर सकते हैं।
धन: पारिवारिक जरूरतों पर खर्च होगा। किसी पुराने निवेश पर विचार करें।
स्वास्थ्य: भावनात्मक उतार-चढ़ाव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। मेडिटेशन से लाभ होगा।
उपाय: चांदी या मोती धारण करें।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: ऑफिस में आपकी क्षमता और निर्णय की तारीफ होगी। उच्च पद के लोगों से संपर्क लाभदायक रहेगा।
लव: रिश्ते में खुशी और प्यार बना रहेगा। पार्टनर आपकी राय को महत्व देंगे।
धन: आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं। किसी को उधार देने से बचें।
स्वास्थ्य: पेट और पाचन तंत्र पर ध्यान दें। गरिष्ठ भोजन से बचें।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: छोटी-छोटी डिटेल पर आपका ध्यान सफलता दिलाएगा। अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से लागू करें।
लव: अनावश्यक आलोचना से बचें। पार्टनर के साथ व्यावहारिक और संतुलित व्यवहार रखें।
धन: कर्ज से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। बजट बनाकर चलने से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: चिंता और तनाव महसूस हो सकता है। पर्याप्त नींद लें।
 
तुला (Libra)
 
करियर: पार्टनरशिप और टीमवर्क से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी। अपनी बात को विनम्रता से रखें।
लव: आज आपकी लव लाइफ में खुशहाली और रोमांस का माहौल रहेगा। कोई सरप्राइज मिल सकता है।
धन: आय और व्यय के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अनावश्यक खरीददारी टाल दें।
स्वास्थ्य: संतुलित आहार लें। तरोताजा महसूस करने के लिए योग करें।
उपाय: देवी लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: गुप्त योजनाओं पर काम करने और रिसर्च से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। अहम को नियंत्रित रखें।
लव: रिश्ते में गहराई और गहन भावनाएं रहेंगी। अविश्वास या शक की भावना को दूर करें।
धन: अचानक धन लाभ हो सकता है। बीमा और टैक्स से जुड़े मामलों में फायदा होगा।
स्वास्थ्य: गुस्सा और तनाव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ध्यान करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: आज भाग्य आपके साथ है। उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ खुशहाल समय बीतेगा। दार्शनिक या गहन विषयों पर बातचीत हो सकती है।
धन: धन निवेश के लिए उत्तम दिन है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अनावश्यक यात्रा से थकान हो सकती है।
उपाय: पीला चंदन लगाएं या केसर का सेवन करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: आपकी मेहनत आज रंग लाएगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके अनुशासन की प्रशंसा करेंगे। काम का दबाव अधिक हो सकता है।
लव: रिश्ते में जिम्मेदारी का भाव रहेगा। पार्टनर की समस्याओं को समझदारी से सुलझाएं।
धन: अचल संपत्ति या पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। बचत पर ध्यान केंद्रित करें।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द या मांसपेशियों में अकड़न की शिकायत हो सकती है।
उपाय: शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: नए विचार और रचनात्मकता आपको सफलता दिलाएगी। सामुदायिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे।
लव: दोस्त या सोशल सर्कल आपके रोमांटिक लाइफ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खुले विचारों से बात करें।
धन: आय स्थिर रहेगी, लेकिन अचानक खर्च आ सकता है। जल्दबाजी में फैसले न लें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। पैर और टखनों का ध्यान रखें।
उपाय: किसी गरीब को काले या नीले रंग का वस्त्र दान करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: सरकारी या कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है। कला और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को लाभ होगा।
लव: अत्यधिक भावुकता से बचें। पार्टनर के साथ गहराई महसूस करेंगे।
धन: खर्च आज अधिक रहेंगे, इसलिए समझदारी से काम लें। गुप्त स्रोतों से आय हो सकती है।
स्वास्थ्य: पानी से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहें। ध्यान और आध्यात्मिक कार्यों से लाभ होगा।
उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।ALSO READ: Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी की पूजा और तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गुरु और बुध का नवपंचम राजयोग, किन राशियों को मिलेगा मिश्रित परिणाम

गुरु और बुध का नवपंचम राजयोग, किन राशियों को मिलेगा मिश्रित परिणामNavapancham Raj Yoga: 24 अक्टूबर 2025 को बुध ग्रह के वृश्‍चिक में गोचर के कारण बुध और गुरु (बृहस्पति) के विशिष्ट संबंध से ज्योतिष का एक अत्यंत शुभ राजयोग 'नवपंचम योग' बन रहा है। इस योग के चलते मेष, वृश्चिक, मकर, कर्क और मीन राशियों को लाभ होगा लेकिन 2 राशियों के लिए यह योग मिश्रित परिणाम देगा। कुछ ज्योतिषीय विश्लेषणों के अनुसार, जिन राशियों पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव या अधिक मेहनत की आवश्यकता हो सकती है, वे हैं:-

Budh gochar 2025: बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को संभलकर रहना होगा

Budh gochar 2025: बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को संभलकर रहना होगाBudh gochar 2025: 24 अक्टूबर 2025 से बुध ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के चलते मेष, मिथुन, सिंह, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को इससे लाभ मिल रहा है परंतु 3 राशियों को संभलकर रहना होगा अन्यथा कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। आओ जानते हैं कि कौनसी हैं वे 3 राशियां।

Mangal gochar 2025: मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए है अशुभ संकेत

Mangal gochar 2025: मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए है अशुभ संकेतMars Transit in Scorpio 2025: मंगल गोचर 2025: वृश्चिक राशि में मंगल का प्रवेश 27 अक्टूबर 2025, दोपहर 02:43 बजे होगा। मंगल के इस गोचर से 7 राशियों मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्‍चिक, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लाभ मिलागे जबकि 3 राशियों को संभलकर रहना होगा।

Kartik Month 2025: क्यों खास है कार्तिक माह? जानिए महत्व और इस महीने में क्या करें और क्या करने से बचें

Kartik Month 2025: क्यों खास है कार्तिक माह? जानिए महत्व और इस महीने में क्या करें और क्या करने से बचेंKartik Month 2025 Date and Significance: कार्तिक मास हिंदू पंचांग के अनुसार आठवां महीना है, जिसे चातुर्मास का अंतिम और सबसे पुण्यकारी महीना माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि "मासानां कार्तिकः श्रेष्ठः" अर्थात सभी महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। यह महीना भगवान विष्णु की पूजा, दान-पुण्य और पवित्रता के लिए समर्पित है। इस माह की पवित्रता का मुख्य कारण यह है कि यह देवोत्थानी एकादशी के साथ समाप्त होता है, जब भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं, और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इसीलिए इस मास में किए गए धार्मिक कार्य अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं।

Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मत

Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मतkartik month me tulsi ke upay in hindi: कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है, और इस दौरान तुलसी के पौधे का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है; इसमें न केवल औषधीय गुण पाए जाते हैं, बल्कि इसे देवीय गुणों से भरपूर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने देवी वृंदा, जो बाद में तुलसी कहलाईं, के साथ छल से विवाह किया था। तभी से, श्रीहरि को शालिग्राम के रूप में और तुलसी को उनकी प्रिय पत्नी के रूप में पूजा जाता है। यह संयोग कार्तिक माह में ही होता है, इसलिए कार्तिक मास में तुलसी को पूजना और लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए, जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी से जुड़े कौन से महाउपाय करने चाहिए जो जीवन में चमत्कारिक परिणाम ला सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

30 October Birthday: आपको 30 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

30 October Birthday: आपको 30 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!30 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 30 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 30 अक्टूबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 30 अक्टूबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 30 October 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 30 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Navapancham Raj Yoga: बुध और गुरु का नवपंचम राजयोग, जानिए 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल

Navapancham Raj Yoga: बुध और गुरु का नवपंचम राजयोग, जानिए 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफलNavapancham Raj Yoga: ज्योतिष में, जब दो ग्रह एक-दूसरे से पांचवें और नवम भाव में स्थित होते हैं, तो इसे नवपंचम योग कहते हैं। इसे बहुत ही शुभ योग माना जाता है, खासकर जब यह देवगुरु बृहस्पति (गुरु) और बुद्धि के कारक बुध के बीच बने, क्योंकि यह ज्ञान, बुद्धि, धर्म, भाग्य और धन को सक्रिय करता है। चूँकि यह योग ग्रहों की वर्तमान गोचर स्थिति पर आधारित होता है, इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर निम्न प्रकार से पड़ सकता है। 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक यह योग रहेगा।

Vishnu Trirat Vrat: विष्णु त्रिरात्री व्रत क्या होता है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है?

Vishnu Trirat Vrat: विष्णु त्रिरात्री व्रत क्या होता है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है?Trirat Vrat 2025: विष्णु त्रिरात्री व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत है, जो तीन रातों और तीन दिनों तक चलने वाला उपवास या विशेष धार्मिक अनुष्ठान होता है। 'त्रिरात्री' का शाब्दिक अर्थ ही 'तीन रातें' होता है। इस व्रत का संबंध मुख्य रूप से भगवान विष्णु और उनके विभिन्न रूपों से होता है।

Gopashtami 2025: कब है गोपाष्टमी, 29 या 30 अक्टूबर, जानें शुभ मुहूर्त, योग और इस व्रत की खास जानकारी

Gopashtami 2025: कब है गोपाष्टमी, 29 या 30 अक्टूबर, जानें शुभ मुहूर्त, योग और इस व्रत की खास जानकारीGopashtami Pujaj 2025: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने गौचारण लीला शुरू की थी, अर्थात पहली बार गायों को चराने के लिए जंगल ले गए थे। यह पर्व न केवल गायों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है, बल्कि उन्हें माता का दर्जा देने की हिंदू संस्कृति की महान परंपरा को भी दर्शाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com