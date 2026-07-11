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Written By राजश्री कासलीवाल राजश्री कासलीवाल
Published By राजश्री कासलीवाल

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 जुलाई, 2026)

दैनिक राशिफल: 13 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Beautiful photos of the 12 zodiac signs with daily horoscope messages in the image caption
Written By: राजश्री कासलीवाल
Published By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (14:36 IST)
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1. मेष राशि (Aries)

Today Horoscope Rashifal 13 July 2026 : करियर: सप्ताह की शुरुआत नए जोश के साथ होगी। दफ्तर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे।
लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा। सिंगल लोगों की किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।
धन: निवेश के लिहाज से दिन अच्छा है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक मोड़ आ सकता है।
स्वास्थ्य: फिटनेस को लेकर सतर्क रहेंगे। आज ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें।ALSO READ: Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की करें पूजा, जानिए 10 मंत्र
 

2. वृषभ राशि (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है।
लव: जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। वाणी पर संयम रखें।
धन: आर्थिक तंगी से राहत मिलेगी। फंसा हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों या पेट की खराबी से बचकर रहें। बाहर के खाने से परहेज करें।
उपाय: सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें।
 

3. मिथुन राशि (Gemini)

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन प्रगतिशील रहेगा। सहकर्मियों और सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव या डिनर पर जा सकते हैं।
धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे। आज किया गया निवेश भविष्य में बड़ा लाभ देगा।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से बेहद शांत और खुशमिजाज महसूस करेंगे।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं और पक्षियों के लिए पानी रखें।
 

4. कर्क राशि (Cancer)

करियर: काम की व्यस्तता अधिक रहेगी, जिसके कारण थोड़ा तनाव हो सकता है। धैर्य से काम लें।
लव: मुश्किल समय में पार्टनर का भावनात्मक सहयोग आपको संबल देगा।
धन: अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: अत्यधिक काम के कारण शारीरिक थकान और आंखों में जलन हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और माता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें।
 

5. सिंह राशि (Leo)

करियर: व्यापार में बड़ा मुनाफा होने की उम्मीद है। नौकरी में आपके काम की सराहना होगी।
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा। कोई पुराना विवाद आज सुलझ सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आप सुख-सुविधा की चीजों पर खर्च कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: पुरानी किसी बीमारी से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें।
 

6. कन्या राशि (Virgo)

करियर: नई योजनाओं को लागू करने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी।
लव: जीवनसाथी के साथ सुखद समय बीतेगा। परिवार में कोई मांगलिक चर्चा हो सकती है।
धन: धन का आगमन सुचारू रूप से होगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। खुद को तरोताजा रखने के लिए प्राणायाम करें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और लड्डू का भोग लगाएं।
 

7. तुला राशि (Libra)

करियर: नौकरी में सीनियर्स के साथ संबंध अच्छे रखें। वाद-विवाद से दूरी बनाना ही आज समझदारी होगी।
लव: पार्टनर की किसी बात से मन उदास हो सकता है। खुलकर बात करना ही समाधान है।
धन: पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है। पर्याप्त आराम करें।
उपाय: किसी गरीब या जरूरतमंद को चावल या चीनी का दान करें।

 

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: आपकी मेहनत रंग लाएगी। कोर्ट-कचहरी या सरकारी कामों से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।
लव: आपसी विश्वास बढ़ेगा। पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं।
धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर हाथ आएंगे। लॉटरी या शेयर बाजार से आज दूरी बनाएं।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। खुद को हाइड्रेटेड रखें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंदिर में कपूर जलाएं।ALSO READ: मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा
 

9. धनु राशि (Sagittarius)

करियर: बिजनेस में नई डील्स फाइनल हो सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में ध्यान लगाने का दिन है।
लव: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा। रिश्ते में मजबूती आएगी।
धन: बचत करने में सफल रहेंगे। अटका हुआ पुराना पैसा आज मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से खुद को मजबूत महसूस करेंगे। सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु की आराधना करें।
 

10. मकर राशि (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ से सब ठीक हो जाएगा।
लव: जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। उनका ख्याल रखें।
धन: पैसों का खर्च सोच-समझकर करें। आज उधार लेने या देने से बचें।
स्वास्थ्य: कफ या गले में खराश की समस्या हो सकती है। गुनगुना पानी पिएं।
उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं।
 

11. कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। नौकरी में पदोन्नति के संकेत हैं।
लव: प्रेम जीवन में नया मोड़ आ सकता है। विवाह की बात आगे बढ़ सकती है।
धन: धन लाभ के योग मजबूत हैं। शेयर मार्केट में निवेश से फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से खुद को ऊर्जावान और चुस्त-दुरुस्त पाएंगे।
उपाय: शनि देव के मंत्रों का जाप करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

 

12. मीन राशि (Pisces)

करियर: ऑफिस की राजनीति से दूर रहें और अपने काम पर ध्यान दें। व्यापार में मिलाजुला असर रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। गुस्से पर काबू रखें।
धन: अचानक किसी खर्चे के आने से बजट प्रभावित हो सकता है। समझदारी से खर्च करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और अनिद्रा की समस्या हो सकती है। सोने से पहले मेडिटेशन करें।
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
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