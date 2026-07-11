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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 जुलाई, 2026)
दैनिक राशिफल: 13 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
1. मेष राशि (Aries)
Today Horoscope Rashifal 13 July 2026 : करियर: सप्ताह की शुरुआत नए जोश के साथ होगी। दफ्तर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे।
लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा। सिंगल लोगों की किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।
धन: निवेश के लिहाज से दिन अच्छा है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक मोड़ आ सकता है।
स्वास्थ्य: फिटनेस को लेकर सतर्क रहेंगे। आज ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें।ALSO READ: Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की करें पूजा, जानिए 10 मंत्र
2. वृषभ राशि (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है।
लव: जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। वाणी पर संयम रखें।
धन: आर्थिक तंगी से राहत मिलेगी। फंसा हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों या पेट की खराबी से बचकर रहें। बाहर के खाने से परहेज करें।
उपाय: सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें।
3. मिथुन राशि (Gemini)
करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन प्रगतिशील रहेगा। सहकर्मियों और सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव या डिनर पर जा सकते हैं।
धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे। आज किया गया निवेश भविष्य में बड़ा लाभ देगा।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से बेहद शांत और खुशमिजाज महसूस करेंगे।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं और पक्षियों के लिए पानी रखें।
4. कर्क राशि (Cancer)
करियर: काम की व्यस्तता अधिक रहेगी, जिसके कारण थोड़ा तनाव हो सकता है। धैर्य से काम लें।
लव: मुश्किल समय में पार्टनर का भावनात्मक सहयोग आपको संबल देगा।
धन: अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: अत्यधिक काम के कारण शारीरिक थकान और आंखों में जलन हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और माता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें।
5. सिंह राशि (Leo)
करियर: व्यापार में बड़ा मुनाफा होने की उम्मीद है। नौकरी में आपके काम की सराहना होगी।
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा। कोई पुराना विवाद आज सुलझ सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आप सुख-सुविधा की चीजों पर खर्च कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: पुरानी किसी बीमारी से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें।
6. कन्या राशि (Virgo)
करियर: नई योजनाओं को लागू करने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी।
लव: जीवनसाथी के साथ सुखद समय बीतेगा। परिवार में कोई मांगलिक चर्चा हो सकती है।
धन: धन का आगमन सुचारू रूप से होगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। खुद को तरोताजा रखने के लिए प्राणायाम करें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और लड्डू का भोग लगाएं।
7. तुला राशि (Libra)
करियर: नौकरी में सीनियर्स के साथ संबंध अच्छे रखें। वाद-विवाद से दूरी बनाना ही आज समझदारी होगी।
लव: पार्टनर की किसी बात से मन उदास हो सकता है। खुलकर बात करना ही समाधान है।
धन: पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है। पर्याप्त आराम करें।
उपाय: किसी गरीब या जरूरतमंद को चावल या चीनी का दान करें।
8. वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: आपकी मेहनत रंग लाएगी। कोर्ट-कचहरी या सरकारी कामों से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।
लव: आपसी विश्वास बढ़ेगा। पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं।
धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर हाथ आएंगे। लॉटरी या शेयर बाजार से आज दूरी बनाएं।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। खुद को हाइड्रेटेड रखें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंदिर में कपूर जलाएं।ALSO READ: मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा
9. धनु राशि (Sagittarius)
करियर: बिजनेस में नई डील्स फाइनल हो सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में ध्यान लगाने का दिन है।
लव: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा। रिश्ते में मजबूती आएगी।
धन: बचत करने में सफल रहेंगे। अटका हुआ पुराना पैसा आज मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से खुद को मजबूत महसूस करेंगे। सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु की आराधना करें।
10. मकर राशि (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ से सब ठीक हो जाएगा।
लव: जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। उनका ख्याल रखें।
धन: पैसों का खर्च सोच-समझकर करें। आज उधार लेने या देने से बचें।
स्वास्थ्य: कफ या गले में खराश की समस्या हो सकती है। गुनगुना पानी पिएं।
उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं।
11. कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। नौकरी में पदोन्नति के संकेत हैं।
लव: प्रेम जीवन में नया मोड़ आ सकता है। विवाह की बात आगे बढ़ सकती है।
धन: धन लाभ के योग मजबूत हैं। शेयर मार्केट में निवेश से फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से खुद को ऊर्जावान और चुस्त-दुरुस्त पाएंगे।
उपाय: शनि देव के मंत्रों का जाप करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
12. मीन राशि (Pisces)
करियर: ऑफिस की राजनीति से दूर रहें और अपने काम पर ध्यान दें। व्यापार में मिलाजुला असर रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। गुस्से पर काबू रखें।
धन: अचानक किसी खर्चे के आने से बजट प्रभावित हो सकता है। समझदारी से खर्च करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और अनिद्रा की समस्या हो सकती है। सोने से पहले मेडिटेशन करें।
उपाय: किसी मंदिर में पीले रंग की मिठाई या फल दान करें।ALSO READ: Weekly Ank Rashifal: साप्ताहिक अंक राशिफल: कैसा रहेगा 13 से 19 जुलाई 2026 तक का नया सप्ताह, जानें करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य का हाल
वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?
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Vastu Shastra: वास्तु के ये 10 नियम बदल सकते हैं घर का माहौल, बनी रहेगी सुख-समृद्धि
House Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र होता है जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर घर में वास्तु के नियमों का पालन किया जाए, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।
गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।
Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि हो रही है शुरू, 5 गुप्त कार्य करने से होगी मनोकामना पूर्ण
Gupt Navratri Gupt Remedies: गुप्त नवरात्रि के संबंध में मान्यता है कि श्रद्धा, नियम और गोपनीयता के साथ किए गए कुछ विशेष धार्मिक कार्य साधक को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 5 ऐसे शुभ कार्य, जिन्हें परंपरागत रूप से विशेष फलदायी माना जाता है।
सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या का संयोग आज, यदि कर लिए 5 कार्य तो चमक जाएगी किस्मत
Ashadha Krishna Chaturdashi 2026: आषाढ़ मास की कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या का संयोग सनातन धर्म में अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और पितरों की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं वे 5 शुभ कार्य, जिन्हें इस पावन संयोग में करना लाभकारी माना जाता है।
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 जुलाई, 2026)
13 July Birthday: आपको 13 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 जुलाई 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय
Today Shubh Muhurat 13 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त....