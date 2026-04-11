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Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 13 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल का सुंदर फोटो

मेष राशि (Aries)

Today 13 April 2026 horoscope in Hindi: करियर: आपकी निर्णय लेने की क्षमता आपको सफल बनाएगी।
लव: आज अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा हो सकती है।
धन: बड़े धन निवेश से पहले परिवार से सलाह जरूर लें।
स्वास्थ्य: दिन भर ताजगी महसूस करेंगे।
 

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: व्यापार में विस्तार के योग हैं। 
लव: प्रेमियों के पुराने विवाद सुलझने की संभावना है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।

 

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: आज ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। बजट का खास ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। 
उपाय: हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं।
 

कर्क राशि (Cancer)

करियर: प्रॉपर्टी से जुड़े काम आज बन सकते हैं।
लव: घर के बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा।
धन: आज शेयर बाजार या लॉटरी में पैसा न लगायें।
स्वास्थ्य: शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन आंखों का ख्याल रखें।
उपाय: 
 

सिंह राशि (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर किसी प्रोजेक्ट में लीडरशिप दिखाने का मौका मिलेगा। 
लव: प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। 
धन: सुख-सुविधाओं पर धन खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: ज्यादा भागदौड़ से बचें।
उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 

कन्या राशि (Virgo)

करियर: नए प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रहे हैं तो धैर्य से काम लें।
लव: पार्टनर के प्रति वफादारी रिश्तों को और गहरा बनाएगी।
धन: बचत की योजनाएं सफल होंगी। पैतृक संपत्ति से लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतनी चाहिए। 
 

तुला राशि (Libra)

करियर: नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ आपसी विश्वास बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। लग्जरी चीजों पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है।
उपाय: मंदिर में कपूर का दान करें।
 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: ऑफिस में अपनी कार्यकुशलता पर भरोसा रखें।
लव: कोई पुराना मित्र आज मिल सकता है जिससे मन प्रसन्न होगा।
धन: अचानक धन लाभ होने के योग हैं। फंसा हुआ पैसा निकल सकता है।
स्वास्थ्य: वायरल इंफेक्शन से बचकर रहें। खान-पान शुद्ध रखें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: विदेश से जुड़े काम करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा।
लव: पार्टनर से कोई बात न छुपाएं।
धन: निवेश के लिए दिन बहुत शुभ है। 
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: गरीबों को भोजन दान करें।
 

मकर राशि (Capricorn)

करियर: कार्यभार अधिक रहेगा लेकिन मेहनत का फल मिलेगा।
लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। 
धन: आर्थिक योजनाएं भविष्य में लाभ देंगी।
स्वास्थ्य: आज आलस महसूस हो सकता है। 
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें। 
 

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: नेटवर्किंग से करियर में ग्रोथ होगी।
लव: प्रेम में स्थिरता आएगी।
धन: निवेश के लिए समय बेहतर है।
स्वास्थ्य: माइग्रेन हो सकता है।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
 

मीन राशि (Pisces)

करियर: आज का दिन मिला-जुला रहेगा।
लव: पार्टनर के प्रति सम्मान और प्यार बढ़ेगा। 
धन:  बड़ा निवेश आज टाल देना बेहतर है।
स्वास्थ्य: ध्यान-मेडिटेशन से मानसिक शांति मिलेगी। 
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