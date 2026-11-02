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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 2 November 2026 (17:45 IST)

Surya Gochar 2026: सूर्य का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश, जानिए 12 राशियों पर कैसा होगा असर

sun in vishakha nakshatra
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (17:49 IST)
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सूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। सूर्य ऊर्जा, आत्मा, पिता, सम्मान और सफलता के कारक ग्रह हैं। 06 नवंबर 2026, शुक्रवार के दिन सूर्य देव स्वाति नक्षत्र से निकलकर विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहाँ वे 20 नवंबर तक विराजमान रहेंगे।
 
विशेष बात यह है कि इस दौरान सूर्य देव तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और 16 नवंबर को अपनी राशि बदलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। विशाखा नक्षत्र का स्वामित्व देवगुरु बृहस्पति के पास है, इसलिए सूर्य और गुरु के इस अद्भुत संयोग का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर दिखाई देगा।
 

सूर्य के विशाखा नक्षत्र गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर मिले-जुले परिणाम लाएगा। साझेदारी के कार्यों में सावधानी बरतें। व्यापार में सोच-समझकर निर्णय लें। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने और संयम रखने की आवश्यकता है।

2. वृषभ राशि (Taurus)

यह समय आपके लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लेकर आएगा। कोर्ट-कचहरी या विवादित मामलों में सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिलेंगे, लेकिन फिजूलखर्च से बचें।
 

3. मिथुन राशि (Gemini)

शिक्षा और बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में लगेगा। प्रेम संबंधों में थोड़ा सामंजस्य बनाकर रखें और निवेश में जल्दबाजी न करें।
 

4. कर्क राशि (Cancer)

पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाने की जरूरत है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संपत्ति या वाहन की खरीदारी के योग बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी।
 

5. सिंह राशि (Leo)

सूर्य आपकी ही राशि के स्वामी हैं। इस गोचर से आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा और छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी।

6. कन्या राशि (Virgo)

आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर शुभ रहेगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। वाणी में मधुरता रखें, जिससे परिवार और कार्यक्षेत्र दोनों जगह आपका प्रभाव बढ़ेगा।
 

7. तुला राशि (Libra)

सूर्य आपकी ही राशि में रहते हुए विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, लेकिन अहंकार से बचें। 16 नवंबर के बाद स्वास्थ्य और मानसिक शांति में सुधार होगा।
 

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

विदेश यात्रा या विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य और बजट का ध्यान रखना आवश्यक है। 16 नवंबर को सूर्य के आपकी राशि में आते ही मान-सम्मान में भारी वृद्धि होगी।
 

9. धनु राशि (Sagittarius)

यह गोचर आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहने वाला है। आय के नए स्रोत बनेंगे और कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। अधूरी इच्छाएं पूरी होने के योग हैं।
 

10. मकर राशि (Capricorn)

कर्म भाव प्रभावित होने से करियर में प्रगति देखने को मिलेगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो भविष्य में लाभ देंगी। पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और सामाजिक दायरा बढ़ेगा।
 

11. कुंभ राशि (Aquarius)

भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म-कर्म और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं। उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।
 

12. मीन राशि (Pisces)

आपको अपनी सेहत और खान-पान का विशेष ध्यान रखना होगा। वाहन ध्यान से चलाएं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, हालांकि 16 नवंबर के बाद स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी।
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