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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Thursday, 24 September 2026 (13:24 IST)

सूर्य गोचर 2026: हस्त नक्षत्र में प्रवेश से इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बंपर लाभ!

surya in hasta nakshatra in hindi
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 24 Sep 2026 (13:28 IST)
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Sun Enter Hasta Nakshatra 2026: 27 सितम्बर 2026, रविवार को दोपहर 13:25 बजे सूर्य देव चंद्रमा के स्वामित्व वाले 'हस्त नक्षत्र' में गोचर करने जा रहे हैं। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, सफलता, पद-प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास का कारक माना गया है। हस्त नक्षत्र में सूर्य का यह प्रवेश कई राशियों के जीवन में तरक्की और आर्थिक खुशहाली लेकर आ रहा है। जानिए वे 6 सबसे फायदेमंद राशियां कौन सी हैं, जिन्हें इस गोचर से भरपूर सफलता और लाभ मिलने वाला है:
 

1. मेष राशि (Aries) - शत्रुओं पर विजय और पदोन्नति

सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है।
प्रमुख लाभ: पुरानी बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलेगी।
करियर व धन: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन (पदोन्नति) या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता मिलेगी और कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आएगा।

2. कर्क राशि (Cancer) - साहस में वृद्धि और अटके काम पूरे

सूर्य का तीसरे भाव में गोचर आपके पराक्रम और संपर्क सूत्र को मजबूत करेगा।
प्रमुख लाभ: छोटे भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा।
करियर व धन: आपके बेहतर संवाद (Communication) और नेटवर्किंग से लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे। आपके द्वारा की गईं छोटी दूरी की यात्राएं बेहद लाभदायक सिद्ध होंगी।
 

3. सिंह राशि (Leo) - आर्थिक मजबूती और रुका धन वापस

सूर्य आपकी ही राशि के स्वामी होकर दूसरे भाव (धन भाव) में गोचर करेंगे।
प्रमुख लाभ: आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय बेहद मजबूत रहने वाला है।
करियर व धन: फंसा या रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आपकी वाणी में तेज और प्रभाव बढ़ेगा। परिवार में किसी शुभ व मांगलिक कार्य के आयोजन के योग बनेंगे।
 

4. वृश्चिक राशि (Scorpio) - आय के नए स्रोत और इच्छाओं की पूर्ति

सूर्य आपकी राशि के ग्यारहवें यानी 'लाभ भाव' में प्रवेश करेंगे, जिसे ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है।
प्रमुख लाभ: लंबे समय से रुकी हुई मनोकामनाएं पूरी होंगी।
करियर व धन: आय (Income) में बढ़ोतरी के नए रास्ते खुलेंगे। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग और सराहना मिलेगी। मित्रों से बड़ा फायदा हो सकता है।

5. धनु राशि (Sagittarius) - करियर में मील का पत्थर और सरकारी लाभ

सूर्य आपके दसवें भाव यानी 'कर्म भाव' में गोचर करने वाले हैं।
प्रमुख लाभ: समाज में मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी।
करियर व धन: यह समय आपके करियर और व्यवसाय के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सरकारी क्षेत्र से बड़े लाभ की प्रबल संभावना है। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाहे अवसर मिलेंगे।
 

6. मकर राशि (Capricorn) - भाग्योदय और पिता का सहयोग

सूर्य आपकी राशि के नौवें भाव यानी 'भाग्य भाव' में प्रवेश करेंगे।
प्रमुख लाभ: किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और भाग्योदय के नए अवसर प्राप्त होंगे।
करियर व धन: धार्मिक व मांगलिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पिता और गुरुजनों के सही मार्गदर्शन से बड़ी सफलता मिलेगी। तीर्थयात्रा या लंबी दूरी की लाभदायक यात्राओं के योग हैं।

शुभ फल बढ़ाने के लिए विशेष उपाय

  • यदि आप सूर्य देव की कृपा को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो इस दौरान यह कार्य अवश्य करें:
  • प्रतिदिन प्रातःकाल तांबे के लोटे से उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें।
  • अर्घ्य देते समय "ॐ सूर्याय नमः" या "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें।
  • रविवार के दिन गेहूं, तांबा या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा।
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