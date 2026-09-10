  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (18:04 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 सितंबर 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Today 11 September Subh Muhurat
Written By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (10:41 IST)
google-news
आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 11 September 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 11 सितंबर 2026, शुक्रवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:
 

शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व
आज अमावस्या का दिन पितरों के स्मरण, तर्पण और दान-पुण्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
इस दिन पितरों के निमित्त जरूरतमंदों को भोजन-वस्त्र का दान करने की परंपरा है।
सुबह स्नान कर पितरों के नाम से तिल मिश्रित जल का तर्पण करें।
आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।
 

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: शुक्रवार
तिथि: भाद्रपद कृष्‍ण अमावस्‍या 
पक्ष: कृष्‍ण पक्ष
मास: भाद्रपद (कृष्‍ण पक्ष)
ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
 
 

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी दोपहर 01:16 तक, तत्‍पश्‍चात उत्तराफाल्गुनी।
योग: साध्य शाम 05:02 तक, तत्‍पश्‍चात शुभ।
करण: नाग सुबह 08:56 तक, तत्‍पश्‍चात किंस्तुघ्न रात्रि 08 :17 तक। 
चन्द्र राशि: सिंह राशि में 
सूर्य राशि: सिंह राशि में
 
पंचक: आज पंचक नहीं है। 
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:10 से 01:00 तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:38 से 03:28 तक।
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:52 से 05:39 तक।
 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: सुबह 11:03 से दोपहर 12:35 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
 
यमगण्ड: दोपहर 03:40 से शाम 05:12 तक। 
गुलिक काल: सुबह 07:58 से 09:30 तक।
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पश्चिम दिशा में यात्रा से बचें। 
 
निवारण/उपाय: यदि आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले अपने इष्टदेव का स्मरण करें। तत्‍पश्‍चात यात्रा आरंभ करें।

भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
10 September Birthday: आपको 10 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 सितंबर 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 सितंबर 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय11 September 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

2027 की भविष्यवाणी: सत्ता परिवर्तन से सोने-चांदी के भाव तक, जानें कैसा रहेगा नया साल

2027 की भविष्यवाणी: सत्ता परिवर्तन से सोने-चांदी के भाव तक, जानें कैसा रहेगा नया सालज्योतिषशास्त्र और मुंडन ज्योतिष (Mundane Astrology) के सिद्धांतों के अनुसार, वर्ष 2027 में कई बड़े और महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर (Transits) हो रहा है, जो वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत जीवन में व्यापक बदलावों के संकेत देता है।

बुध का हस्त नक्षत्र में गोचर: 12 राशियों पर पड़ेगा असर, जानें किसे मिलेगा धन-करियर का लाभ

बुध का हस्त नक्षत्र में गोचर: 12 राशियों पर पड़ेगा असर, जानें किसे मिलेगा धन-करियर का लाभ13 सितंबर 2026 को बुध ग्रह उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर चंद्रमा के स्वामित्व वाले हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। वर्तमान में बुध ग्रह कर्क राशि में विराजमान हैं। आइए जानते हैं कि बुध के हस्त नक्षत्र में गोचर से सभी 12 राशियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा:

शुक्र का स्वाति नक्षत्र में गोचर 2026: 3 राशियों को रहना होगा सावधान

शुक्र का स्वाति नक्षत्र में गोचर 2026: 3 राशियों को रहना होगा सावधान11 सितंबर 2026 शुक्रवार को शुक्र चित्रा नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 24 सितंबर 2026 को वे पुनः चित्रा नक्षत्र में लौटेंगे और फिर 5 दिसंबर 2026 को पुनः स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। शुक्र और राहु का संबंध 3 राशियों के लिए ठीक नहीं माना जा रहा है। इन राशियों को सावधान रहना होगा। ये राशियां हैं- वृषभ, वृश्चिक और मीन राशि।

10 September Birthday: आपको 10 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

10 September Birthday: आपको 10 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!10 September Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :