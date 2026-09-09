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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (11:56 IST)

11 सितंबर से बनेगा शनि-चंद्रमा का विषयोग: इन राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें अपनी राशि का हाल

shani chandra yuti ka rashifal
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (11:56 IST)
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ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर और युति का मानव जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव माना गया है। 11 सितंबर 2026 के आसपास आकाश मंडल में एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना घटने जा रही है। मीन राशि में वक्री (उल्टी चाल चल रहे) शनि देव के साथ मन के कारक चंद्रमा की युति होने जा रही है। वैदिक ज्योतिष में शनि और चंद्रमा के इस मेल को 'विषयोग' कहा जाता है। एक तरफ जहां चंद्रमा अत्यंत तीव्र गति से चलने वाले और मानसिक भावनाओं के प्रतीक ग्रह हैं, वहीं दूसरी तरफ शनि देव अत्यंत धीमी गति, अनुशासन और गंभीरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब इन दो विपरीत स्वभाव वाले ग्रहों का मिलन होता है, तो व्यक्ति का मन बेवजह की चिंताओं और विचारों के भंवर में उलझने लगता है।

भावनात्मक थकान और संयम की आवश्यकता

इस समय काल में मानसिक रूप से अस्थिरता या उत्साह में कमी महसूस हो सकती है। लोग अक्सर काम में अरुचि, बिना बात की घबराहट या भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ी समझदारी यही है कि:
  • जल्दबाजी में कोई भी बड़ा वित्तीय या पैसों से जुड़ा फैसला लेने से बचें।
  • बातचीत में संयम रखें और मन को शांत रखने के लिए ध्यान या योग का सहारा लें।
  • दैनिक जीवन के सामान्य कामकाज को बेहद धैर्य और शांति के साथ निपटाएं।

राशियों पर प्रभाव:

किसे मिलेगी राहत और किसे रहना होगा सावधान? इस विषयोग का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि कौन सी राशियां सतर्क रहें और किन्हें मिलेगा ग्रहों का सहयोग-

अशुभ या प्रभावित राशियां (विशेष सावधानी की आवश्यकता)

मीन राशि: वक्री शनि आपकी ही राशि में विराजमान हैं और चंद्रमा का प्रवेश सीधे आपके मन को प्रभावित करेगा। अत्यधिक सोच-विचार (Overthinking) से बचें और सेहत का ध्यान रखते हुए खुद को पर्याप्त आराम दें।
मिथुन राशि: पारिवारिक जीवन और आपसी संबंधों में तनातनी हो सकती है। घर के सदस्यों के साथ किसी भी मुद्दे पर बात करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें और शांतिपूर्वक स्थिति को संभालें।
धनु राशि: कार्यस्थल पर काम का दबाव और डेडलाइन आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। इस समय बिना विचलित हुए धैर्य, लगन और पूर्ण समर्पण के साथ अपना काम पूरा करें।

शुभ या अनुकूल राशियां (राहत के योग)

कर्क राशि: चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है। भले ही विषयोग का सामान्य प्रभाव रहे, लेकिन आत्मबल और आध्यात्मिक झुकाव के कारण आप इस समय का सामना मजबूती से कर लेंगे।
वृश्चिक राशि: आपके लिए यह समय शोध, अध्ययन और आत्म-मंथन के लिए बेहतर रहेगा। यदि आप शांति से अपने काम पर केंद्रित रहेंगे, तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा।
मकर राशि: शनि की स्वराशि होने के कारण आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा, बशर्ते आप भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम न उठाएं।

सभी के लिए इस दौरान किसी भी बड़े फैसले को कुछ दिनों के लिए टाल देना और धैर्यपूर्वक समय बीतने देना ही सबसे उत्तम उपाय रहेगा।
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