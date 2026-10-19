सीएम धामी ने दी महानवमी की बधाई, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के 30% आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

माँ सिद्धिदात्री से की सुख-समृद्धि की कामना

सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "समस्त प्रदेशवासियों को अष्ट सिद्धियों की दात्री माँ सिद्धिदात्री की आराधना को समर्पित पावन महानवमी पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माँ सिद्धिदात्री से आप सभी के सुख-समृद्धि और आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना करता हूँ।"

समस्त प्रदेशवासियों को अष्ट सिद्धियों की दात्री माँ सिद्धिदात्री की आराधना को समर्पित पावन महानवमी पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माँ सिद्धिदात्री से आप सभी के सुख-समृद्धि और आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। #MahaNavami https://t.co/GmxE7Dh3z4 — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 19, 2026

मातृशक्ति को 30% आरक्षण पर जोर

एक अन्य पोस्ट में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश की मातृशक्ति को समान अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय इसी संकल्प का प्रमाण है।

प्रदेश की मातृशक्ति को समान अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय इसी संकल्प का प्रमाण है। हमारा प्रयास है कि हर बहन को आगे बढ़ने, अपने सपनों को साकार करने और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के पर्याप्त अवसर मिलें क्योंकि नारी सशक्त होगी, तभी विकसित उत्तराखंड का संकल्प साकार होगा। — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 19, 2026

उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हर बहन को आगे बढ़ने, अपने सपनों को साकार करने और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के पर्याप्त अवसर मिलें क्योंकि नारी सशक्त होगी, तभी विकसित उत्तराखंड का संकल्प साकार होगा।