उत्तराखंड में महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याजमुक्त लोन, सीएम धामी ने दी जानकारी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि ‘मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना’ के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है।

सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, मातृशक्ति को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना’ के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। यह पहल महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने और आत्मनिर्भरता की राह प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मातृशक्ति को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना’ के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को ₹5 लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। यह पहल महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने और आत्मनिर्भरता की राह प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 17, 2026

गौरतलब है कि योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को स्वरोजगार और नए उद्यम स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जाने वाले स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री के लिए सरकार उचित मंच और व्यवस्था उपलब्ध कराती है।

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा- माताओं-बहनों के चेहरों पर मुस्कान और आंखों में दिखाई देने वाला विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह स्नेह केवल भावनात्मक संबल नहीं, बल्कि प्रदेश की सेवा और देवभूमि उत्तराखंड को विकसित एवं आत्मनिर्भर बनाने के हमारे संकल्प को दृढ़ करता है।