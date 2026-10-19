"लॉरेंस बिश्नोई साहब...": प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिसली दिल्ली पुलिस के डीसीपी की जुबान, वायरल वीडियो पर बवाल

सीजेपी के निशाने पर दिल्ली पुलिस

कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो पोस्ट कर कहा, सोचिए नाम कितने प्यार से लिया जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई साहब :- दिल्ली पुलिस इसका क्या मतलब समझा जाए??

25 लाख रुपये की रंगदारी का मामला

हुआ यूं कि लॉरेंस के नाम से धमकी देकर कल्याणपुरी के एक ज्वेलर से 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। ईस्ट जिला पुलिस ने पंजाब से तीन आरोपियों को पकड़ा था। इसे लेकर DCP धानिया ने बुधवार दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने ऑफिस में बुलाई। एक सवाल के जवाब में उनके मुंह से निकल गया, 'मैसेज और कॉल में लॉरेंस बिश्नोई 'साहब' का नाम लिया गया था।'

फोन करके डिलीट कराई क्लिप, लेकिन...

बताया जा रहा है कि DCP को अपनी गलती पता चली तो उन्होंने क्लिप पोस्ट करने वालों को खुद कॉल कर इसे हटाने का अनुरोध किया। कुछ ने पोस्ट डिलिट भी कर दी लेकिन तब तक यह इतनी बड़ी संख्या में शेयर की जा चुकी थी कि डीसीपी निशाने पर आ गए। डीसीपी का कहना था कि वह 2004 बैच के आईपीएस ओमवीर बिश्नोई के साथ काम कर चुके हैं, जिससे बिश्नोई सरनेम आते ही उनके मुंह से साहब निकल गया था।

कौन है लॉरेंस बिश्नोई?

लॉरेंस बिश्नोई एक भारतीय गैंगस्टर और बिश्नोई गैंग का सरगना है, जो वर्तमान में गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। जेल में होने के बावजूद उसका सिंडिकेट भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा और दुबई जैसे देशों में सक्रिय है। रविवार को फिल्म अभिनेता टाइगर श्राफ पर हुए जानलेवा हमले के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम ही सामने आ रहा है।