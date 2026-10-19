"लॉरेंस बिश्नोई साहब...": प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिसली दिल्ली पुलिस के डीसीपी की जुबान, वायरल वीडियो पर बवाल
दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी का खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 'साहब' कहना भारी पड़ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके मुंह से गैंगस्टर के लिए सम्मानसूचक शब्द निकल जाने का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। इस क्लिप के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है। ALSO READ: टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग, कौन है अनिल पंडित? क्या है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन?
सीजेपी के निशाने पर दिल्ली पुलिस
कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो पोस्ट कर कहा, सोचिए नाम कितने प्यार से लिया जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई साहब :- दिल्ली पुलिस इसका क्या मतलब समझा जाए??
एक अन्य पोस्ट में कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम जिस तरह गैंगस्टर नेटवर्क, हाई-प्रोफाइल धमकियों, हत्याओं और मीडिया की सुर्खियों में बार-बार आता है, उससे यह सवाल उठ सकता है कि क्या उसकी वास्तविक आपराधिक ताकत से ज़्यादा उसकी छवि बनाई और प्रचारित की जा रही है? ALSO READ: टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: अभिनेता के घर पहुंचे एकनाथ शिंदे, बोले- '90 के दशक जैसा गैंगवार बर्दाश्त नहीं'
सोचिए नाम कितने प्यार से लिया जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई साहब :- दिल्ली पुलिस इसका क्या मतलब समझा जाए?? https://t.co/sExC6kAqTB— Cockroaches of India (@CJP_for_India) October 19, 2026
25 लाख रुपये की रंगदारी का मामला
हुआ यूं कि लॉरेंस के नाम से धमकी देकर कल्याणपुरी के एक ज्वेलर से 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। ईस्ट जिला पुलिस ने पंजाब से तीन आरोपियों को पकड़ा था। इसे लेकर DCP धानिया ने बुधवार दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने ऑफिस में बुलाई। एक सवाल के जवाब में उनके मुंह से निकल गया, 'मैसेज और कॉल में लॉरेंस बिश्नोई 'साहब' का नाम लिया गया था।'
फोन करके डिलीट कराई क्लिप, लेकिन...
बताया जा रहा है कि DCP को अपनी गलती पता चली तो उन्होंने क्लिप पोस्ट करने वालों को खुद कॉल कर इसे हटाने का अनुरोध किया। कुछ ने पोस्ट डिलिट भी कर दी लेकिन तब तक यह इतनी बड़ी संख्या में शेयर की जा चुकी थी कि डीसीपी निशाने पर आ गए। डीसीपी का कहना था कि वह 2004 बैच के आईपीएस ओमवीर बिश्नोई के साथ काम कर चुके हैं, जिससे बिश्नोई सरनेम आते ही उनके मुंह से साहब निकल गया था।
कौन है लॉरेंस बिश्नोई?
लॉरेंस बिश्नोई एक भारतीय गैंगस्टर और बिश्नोई गैंग का सरगना है, जो वर्तमान में गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। जेल में होने के बावजूद उसका सिंडिकेट भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा और दुबई जैसे देशों में सक्रिय है। रविवार को फिल्म अभिनेता टाइगर श्राफ पर हुए जानलेवा हमले के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम ही सामने आ रहा है।