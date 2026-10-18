उत्तरकाशी को ₹218 करोड़ से अधिक की सौगात, CM धामी ने बर्नीगाड़ की विकास परियोजनाओं पर दिया बड़ा अपडेट

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र का नियोजित और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में उत्तरकाशी के बर्नीगाड़ क्षेत्र में 218 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से सीमांत जिले उत्तरकाशी में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। साथ ही, स्थानीय स्तर पर जनसुविधाएं मजबूत होंगी और विकास के नए अवसर पैदा होंगे।

सीमांत क्षेत्र में विकास को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री के मुताबिक, इन विकास परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के सभी क्षेत्रों में विकास को आगे बढ़ाना है। उत्तरकाशी जैसे सीमांत जिले में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने से स्थानीय लोगों को लाभ मिलने और क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र में संतुलित विकास के लिए काम कर रही है, ताकि विकास का लाभ स्थानीय स्तर तक पहुंच सके।

जनसुविधाओं को मजबूत करने पर जोर

बर्नीगाड़ में शुरू की गई इन परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर सुविधाओं के विस्तार और विकास की नई संभावनाएं पैदा होने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि, मुख्यमंत्री की पोस्ट में परियोजनाओं के नाम, उनकी अलग-अलग लागत और निर्धारित समयसीमा का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।