इटली में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक, मिलान में दुकानों में लूटपाट और आगजनी, 50 लोग हिरासत में

इटली में बढ़ती महंगाई और युद्ध के खिलाफ निकाला गया प्रदर्शन शनिवार को हिंसक हो गया। मिलान के मध्य हिस्से में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के बाद दुकानों में लूटपाट और संपत्तियों में आगजनी की घटनाएं सामने आईं। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर किया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कम से कम दो पुलिस अधिकारी घायल हुए और करीब 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।

शांतिपूर्ण मार्च के बाद भड़की हिंसा

मिलान में युद्ध और बढ़ती महंगाई के खिलाफ मार्च की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी। हालांकि, बाद में नकाब पहने कुछ प्रदर्शनकारियों ने दंगा नियंत्रण पुलिस पर पत्थर और अन्य वस्तुएं फेंकनी शुरू कर दीं। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और कई जगह हिंसा फैल गई।

प्रदर्शन के दौरान दुकानों में लूटपाट की गई और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। हिंसा के चलते मिलान का प्रसिद्ध पियाजा डेल डुओमो चौक और महंगी वस्तुओं की दुकानों वाला बाजार खाली हो गया। आमतौर पर इन जगहों पर बड़ी संख्या में खरीदार और पर्यटक मौजूद रहते हैं।

पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारों का किया इस्तेमाल

प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार करने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया। घटना के बाद सामने आई तस्वीरों में काराबिनिएरी पुलिस की एक गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दी। समाचार एजेंसी लाप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, झड़पों में कम से कम दो पुलिस अधिकारी घायल हुए। पुलिस ने कई नाबालिगों समेत करीब 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।

प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने की हिंसा की निंदा

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हिंसा की निंदा की। उन्होंने कहा, “प्रदर्शन करना एक अधिकार है। अपने शहरों में आग लगाना नहीं।” मेलोनी ने उन उपद्रवियों की आलोचना की, जो प्रदर्शनों का फायदा उठाकर अराजकता फैलाते हैं, सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले अधिकारियों पर हमला करते हैं और शहरों को बंधक जैसी स्थिति में पहुंचा देते हैं।

मिलान के मेयर ने भी जताई नाराजगी

मिलान के मेयर ग्यूसेप्पे सेला ने सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ हिंसा और शहर की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कानून लागू कराने वाले सुरक्षाकर्मियों पर हमले करना और शहर को भारी नुकसान पहुंचाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। इस घटना ने इटली में महंगाई, युद्ध और अन्य सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को लेकर बढ़ते असंतोष के बीच सार्वजनिक सुरक्षा और विरोध प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती को फिर सामने ला दिया है।