  1. सामयिक
  2. डॉयचे वेले
  3. डॉयचे वेले समाचार
  4. Italy News
Written By DW DW
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: Saturday, 5 September 2026 (07:56 IST)

जॉर्जिया मेलोनी ने रचा इतिहास, PM मोदी ने दी बधाई | Italy News

modi congratulates meloni
Written By: DW
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (08:00 IST)
google-news
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी है। शुक्रवार, 4 सितंबर तक लगातार सत्ता में बने रहकर मेलोनी की सरकार 1946 में इतालवी गणराज्य की स्थापना के बाद से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार बन गई है।
 
49 वर्षीय मेलोनी ने पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी की दूसरी सरकार के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। बर्लुस्कोनी की सरकार 2001 से 2005 तक 1,412 दिनों तक सत्ता में रही थी।
 
धुर-दक्षिणपंथी 'ब्रदर्स ऑफ इटली' पार्टी की नेता मेलोनी ने अब प्रधानमंत्री के रूप में 1,413 दिन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने 22 अक्टूबर 2022 को इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इटली में पिछले आठ दशकों में राजनीतिक अस्थिरता रही है। इस दौरान देश में 68 सरकारें बनीं, जिनका औसत कार्यकाल लगभग 13 महीने का ही रहा।
 
मेलोनी के तीन दक्षिणपंथी और रूढ़िवादी दलों के गठबंधन को सत्ता में लगभग चार साल हो चुके हैं। उन्होंने इस स्थिरता को अपनी सरकार की बड़ी सफलता बताया है।
 
सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर उन्होंने लिखा, "स्थिरता कोई दिखावे का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यह वह स्थिति है जो देश को योजना बनाने और फैसले लेने की अनुमति देती है।" रिकॉर्ड का जश्न मनाने के लिए शुक्रवार शाम बाड़ी शहर में रैली रखी गई। वहीं आलोचकों ने सरकार पर राजनीतिक ठहराव का आरोप लगाया है।
लेखक के बारे में
DW
डॉयचे वेले (Deutsche Welle), जिसे आमतौर पर DW के नाम से जाना जाता है, जर्मनी का अंतरराष्ट्रीय प्रसारक है। यह जर्मनी की संघीय सरकार के वित्तपोषण से स्वतंत्र रूप से काम करता है और हिन्दी सहित 32 भाषाओं में निष्पक्ष समाचार, विश्लेषण और मीडिया विकास का कार्य करता है। वेबदुनिया.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
भारत चांद पर पहुंच गया लेकिन जाति व्यवस्था अभी भी जारी है: बॉम्बे हाईकोर्ट

क्या मस्क बनेंगे दुनिया के पहले खरबपति?

क्या मस्क बनेंगे दुनिया के पहले खरबपति?स्पेसएक्स इतिहास की सबसे बड़ी पब्लिक लिस्टिंग लॉन्च कर रहा है, जिससे इलॉन मस्क की दौलत आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। क्या इस कंपनी की ‘इस दुनिया से परे’ वाली महत्वाकांक्षाएं सचमुच ब्रह्मांड जितनी

भारत में अब भी कैसे जारी है हर दिन 16 महिलाओं की दहेज हत्या?

भारत में अब भी कैसे जारी है हर दिन 16 महिलाओं की दहेज हत्या?भारत में दहेज से जुड़ी हिंसा के कारण हर दिन औसतन 16 महिलाओं की जान जाती है। यानी कानूनी रोक के बावजूद दहेज जैसी कुप्रथा आज भी अलग-अलग तरीकों से जारी है।

नार्वे में पत्रकारिता या पब्लिसिटी स्टंट?

नार्वे में पत्रकारिता या पब्लिसिटी स्टंट?हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान ओस्लो में जो कुछ भी हुआ, वह इसी छटपटाहट और एजेंडा-आधारित पत्रकारिता का एक ज्वलंत उदाहरण है। दुःख की बात यह है कि विदेशी जमीन पर रची गई एक पब्लिसिटी स्टंट की स्क्रिप्ट पर भारत का मुख्य विपक्ष न केवल तालियां बजा रहा है, बल्कि अपने ही देश की छवि को धूमिल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है...

बंगाल में राजनीतिक हिंसा रोकना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी चुनौती

बंगाल में राजनीतिक हिंसा रोकना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी चुनौतीचुनाव परिणाम के बाद बंगाल में जगह-जगह कुछ हिंसा तो तृणमूल नेताओं द्वारा मकानों, जमीनों, कार्यालयों पर कब्जे के संदर्भ में हुई जब लोग स्वयं निकलकर इसे मुक्त कराने लगे। इसी तरह हिंदुओं के कई धर्मस्थलों या धर्म स्थानों की मुक्ति के दृश्य भी सामने आए।

ईरान युद्ध: कितनी असरदार है भारत की बहु-पक्षीय रणनीति?

ईरान युद्ध: कितनी असरदार है भारत की बहु-पक्षीय रणनीति?भारत ने पश्चिम एशिया की परस्पर विरोधी ताकतों के बीच जिस सावधानी से संतुलन बनाए रखा है, वह उसकी बड़ी उपलब्धि रही है। हालांकि, मौजूदा संकट यह संकेत दे रहा है कि यह संतुलन बनाए रखना भारत के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है।

मेलोनी बनीं सबसे लंबे वक्त तक इटली की पीएम रहने वालीं नेता, मोदी ने बधाई दी

मेलोनी बनीं सबसे लंबे वक्त तक इटली की पीएम रहने वालीं नेता, मोदी ने बधाई दीभारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी है। शुक्रवार, 4 सितंबर तक लगातार सत्ता में बने रहकर मेलोनी की सरकार 1946 में इतालवी गणराज्य की स्थापना के बाद से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार बन गई है।

Top News 5 September: भारत-अमेरिका दोस्ती पर सर्जियो गोर का बड़ा बयान, मोदी की चेतावनी, चंपत राय पर सस्पेंस खत्म

Top News 5 September: भारत-अमेरिका दोस्ती पर सर्जियो गोर का बड़ा बयान, मोदी की चेतावनी, चंपत राय पर सस्पेंस खत्मTop News 5 September: अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दावा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती से दूसरे देशों को जलन होती है। यूरोप को महंगा पड़ा पीएम मोदी की बात नहीं मानना। स्वतंत्र भारद्वाज पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय के दरवाजे बंद। 5 सितंबर की बड़ी खबरें :

Nepal flash floods : नेपाल-तिब्बत सीमा पर तबाही के बीच कितने भारतीय अभी भी हैं लापता, MEA ने बताया आंकड़ा

Nepal flash floods : नेपाल-तिब्बत सीमा पर तबाही के बीच कितने भारतीय अभी भी हैं लापता, MEA ने बताया आंकड़ानेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, जबकि 166 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इसके अलावा 1,907 भारतीय नागरिक चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं।