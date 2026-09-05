जॉर्जिया मेलोनी ने रचा इतिहास, PM मोदी ने दी बधाई | Italy News

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी है। शुक्रवार, 4 सितंबर तक लगातार सत्ता में बने रहकर मेलोनी की सरकार 1946 में इतालवी गणराज्य की स्थापना के बाद से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार बन गई है।

49 वर्षीय मेलोनी ने पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी की दूसरी सरकार के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। बर्लुस्कोनी की सरकार 2001 से 2005 तक 1,412 दिनों तक सत्ता में रही थी।

धुर-दक्षिणपंथी 'ब्रदर्स ऑफ इटली' पार्टी की नेता मेलोनी ने अब प्रधानमंत्री के रूप में 1,413 दिन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने 22 अक्टूबर 2022 को इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इटली में पिछले आठ दशकों में राजनीतिक अस्थिरता रही है। इस दौरान देश में 68 सरकारें बनीं, जिनका औसत कार्यकाल लगभग 13 महीने का ही रहा।

मेलोनी के तीन दक्षिणपंथी और रूढ़िवादी दलों के गठबंधन को सत्ता में लगभग चार साल हो चुके हैं। उन्होंने इस स्थिरता को अपनी सरकार की बड़ी सफलता बताया है।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर उन्होंने लिखा, "स्थिरता कोई दिखावे का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यह वह स्थिति है जो देश को योजना बनाने और फैसले लेने की अनुमति देती है।" रिकॉर्ड का जश्न मनाने के लिए शुक्रवार शाम बाड़ी शहर में रैली रखी गई। वहीं आलोचकों ने सरकार पर राजनीतिक ठहराव का आरोप लगाया है।