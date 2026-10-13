Haridwar Ardh Kumbh 2027: हरिद्वार में कब से कब तक चलेगा अर्धकुंभ मेला? जानें प्रमुख स्नान की तिथियां

हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेला वर्ष 2027 में 14 जनवरी 2027 से 20 अप्रैल 2027 तक आयोजित किया जाएगा। हरिद्वार में कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने का एक मुख्य कारण ज्योतिषीय रूप से महत्वपूर्ण दिनों में गंगा नदी के पवित्र जल में पवित्र डुबकी (स्नान) लगाना है। स्नान के इन खास दिनों को 'स्नान पर्व' कहा जाता है; माना जाता है कि इन दिनों नदी में स्नान करने का आध्यात्मिक पुण्य बहुत अधिक होता है।

प्रमुख स्नान और शाही/अमृत स्नान की तिथियां इस प्रकार हैं:

• 14 जनवरी 2027: मकर संक्रांति (पहला स्नान)

• 6 फरवरी 2027: मौनी अमावस्या

• 11 फरवरी 2027: बसंत पंचमी

• 20 फरवरी 2027: माघ पूर्णिमा

• 6 मार्च 2027: महाशिवरात्रि (पहला अमृत स्नान)

• 8 मार्च 2027: फाल्गुन अमावस्या (दूसरा अमृत स्नान)

• 14 अप्रैल 2027: मेष संक्रांति / बैसाखी (तीसरा अमृत स्नान)

• 20 अप्रैल 2027: चैत्र पूर्णिमा (चौथा अमृत स्नान)

इन शुभ दिनों में, हरिद्वार के घाट- खासकर मशहूर 'हर की पौड़ी'- भारी आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बन जाते हैं, जहाँ लाखों श्रद्धालु पवित्र अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और पवित्र स्नान की रस्मों में हिस्सा लेते हैं। स्नान पर्व के इन दिनों में माहौल भक्ति, मंत्रोच्चार और साधुओं व अखाड़ों के भव्य जुलूसों से भरा रहता है, जो कुंभ मेले को दुनिया के सबसे अनोखे आध्यात्मिक अनुभवों में से एक बनाता है।