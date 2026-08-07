राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुनकरों को किया सम्मानित
सीएम योगी ने विभिन्न योजनाओं के तहत बुनकरों व लाभार्थियों को वितरित किए चेक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर संत कबीर राज्यस्तरीय हथकरघा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत CM Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर संत कबीर राज्यस्तरीय हथकरघा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत बुनकरों व लाभार्थियों को सम्मानित करने के साथ चेक भी दिए। इसके साथ ही हथकरघा उत्पादों के प्रमुख क्रेताओं के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान भी किया गया।
बुनकरों का सम्मान
साड़ी, ब्राकेड एवं ड्रेस मेटेरियल श्रेणी
वाराणसी से जमालुद्दीन को प्रथम पुरस्कार – 1 लाख रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी
सूती दरी, ऊनी दरी, आसनी एवं दरेट श्रेणी
- सीतापुर से अकील अमहद को प्रथम पुरस्कार - 1 लाख रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी
बेडशीट, बेड कवर एवं होम फर्निशिंग श्रेणी
- बिजनौर से कफील अहमद को प्रथम पुरस्कार - 1 लाख रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी
स्टोल, अंगवस्त्र या अन्य पारंपरिक वस्त्र उत्पाद श्रेणी
- वाराणसी से प्यारेलाल को प्रथम पुरस्कार - 1 लाख रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी
झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के तहत बुनकरों का सम्मान
- मऊ से सुरेंद्र कुमार – 93 हजार रुपए का चेक
- इटावा से सोनी - 93 हजार रुपए का चेक
- झांसी से मीरा बाई - 93 हजार रुपए का चेक
मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना के लाभार्थी
- मुरादाबाद से गुलाम वारिस – 78 हजार रुपए का चेक
- बरेली से मो. साजिद अंसारी – 93 हजार रुपए का चेक
- मेरठ से जय किशन राजपूत – 93 हजार रुपए का चेक
हथकरघा उत्पादों के प्रमुख क्रेताओं के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान
- उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय और हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल चेन्नई के बीच एमओयू
- दमेरा टाटा ग्रुप बैंगलोर के साथ एमओयू
- कार्गो डीटीडीसी के साथ एमओयू
- इंटरनेशनल फैशन बिजनेस एक्सचेंज काउंसिल (मुंबई) के साथ एमओयू
- कानपुर के प्रतीक कुमार के साथ एमओयू