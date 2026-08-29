मुख्यमंत्री योगी ने योजनाओं के लाभार्थियों को दिया चेक, चाबी, प्रमाणपत्र व सहायता राशि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र-सहायता राशि, किट व चेक आदि प्रदान किया। इस दौरान लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।
सीएम के हाथों इन्हें मिला योजनाओं का लाभ...
- सुशील कुशवाहा- कृषि यंत्र के लिए 4 लाख रुए का अनुदान
- जिज्ञासा सिंह- नियुक्ति पत्र
- लकी कुमार- नियुक्ति पत्र
- प्रियंका गुप्ता- स्वास्थ्य विभाग की योजना से लाभान्वित, दिया गया उपहार
- उमा देवी- स्वास्थ्य विभाग की योजना से लाभान्वित, दिया गया उपहार
- चंदा देवी- आशा वर्कर को भी उपहार
- शांति देवी- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 5 लाख का चेक
- गुड़िया देवी- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 5 लाख का चेक
मुख्यमंत्री ने किया स्टॉलों का निरीक्षण, योजनाओं के बारे में ली जानकारी
मुख्यमंत्री ने मझौलीराज में जनसभा स्थल पर लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न स्टॉल पर जाकर योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने स्टॉल पर भी पर एक उद्यमी को पांच लाख रुपए का चेक प्रदान किया।