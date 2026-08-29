मुख्यमंत्री योगी ने योजनाओं के लाभार्थियों को दिया चेक, चाबी, प्रमाणपत्र व सहायता राशि

अपने बयानों के जरिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर कांवड़ यात्रा को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। भोपाल में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के आंदोलन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार पर युवाओं को रोजगार देने के बजाय कांवड़ यात्रा में भेजने का आरोप लगाया था। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान को भाजपा ने सनातन आस्था से जोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है।