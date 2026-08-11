पूर्वी सिंहभूम के 7238 बच्चों के लिए प्रशासन का राहत भरा कदम

East Singhbhum News: झारखंड के पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) जिले में जन्म प्रमाणपत्र न होने की वजह से आधार कार्ड से वंचित 7,238 बच्चों के लिए राज्य प्रशासन ने राहत भरा कदम उठाया है। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इस समस्या के समाधान के लिए विशेष कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इन कैंपों के माध्यम से पहले बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र बनाए जाएंगे, जिसके बाद ऑपरेटरों की प्रतिनियुक्ति कर उनके आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने शिक्षा व्यवस्था और छात्र कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं की गहन समीक्षा की।