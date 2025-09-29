सोमवार, 29 सितम्बर 2025
Written By UN
Last Modified: सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (11:52 IST)

'हम हिम्मत हारने वालों में नहीं हैं', न्यूयॉर्क महोत्सव को आमिना मोहम्मद का पैग़ाम

Global Citizen Festival 2025
Global Citizen Festival : जी हाँ, यूएन उप महासचिव आमिना मोहम्मद ने, न्यूयॉर्क में 'वैश्विक नागरिक महोत्सव' 2025 के लिए जुटे जनसमूह को यही सन्देश दिया है, और न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाने व एक बेहतर दुनिया के लिए हार नहीं मानने के लिए धन्यवाद दिया है। उप-महासचिव आमिना मोहम्मद ने यूएन महासभा के उच्च-स्तरीय सप्ताह के अन्तिम दिनों में शनिवार को मैनहैटन में स्थित सैंट्रल पार्क में आयोजित वार्षिक Global Citizen Festival में उमड़े भारी जनसमूह को मुख़ातिब किया।

यह संगीत कार्यक्रम, ‘ग्लोबल सिटीज़न’ नामक संगठन का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो अत्यधिक निर्धनता को समाप्त करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आन्दोलन है। इस वर्ष के कार्यक्रम में शकीरा, कार्डी बी और रोज़े जैसे अन्तरराष्ट्रीय सितारे शामिल थे।
 
आमिना मोहम्मद ने इस महोत्सव में उपस्थित जनसमूह का धन्यवाद किया और उन्हें याद दिलाया कि सतत विकास लक्ष्यों (लोगों और ग्रह के लिए एक बेहतर भविष्य का ख़ाका) को साकार करने के लिए, हमारे पास केवल पाँच वर्ष बचे हैं। उन्होंने जनसमूह से कहा, हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह काफ़ी तेज़ी है और समय बहुत तेज़ी से हमारे हाथों से निकलता जा रहा है।
आमिना मोहम्मद ने पूर्व यूएन महासचिव बान की-मून की विशेष सलाहकार के रूप में, 2015 में लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से आम सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने शुक्रवार को दोहराया कि टिकाऊ विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए धन जुटाने के वास्ते, हर साल 4।3 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है।
 
शान्ति को एक मौक़ा दें
उन्होंने ऐलानिया अन्दाज़ में कहा, वास्तव में अहम बात ये है कि सूडान की महिलाओं, ग़ाज़ा के बच्चों और यूक्रेन के लोगों की ख़ातिर, शान्ति को एक मौक़ा दिया जाए। हमें हर जगह शान्ति चाहिए।
 
उन्होंने साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने की भी पुकार लगाई कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नए विभाजन पैदा नहीं करे, महिलाओं को हर उस मेज़ पर शामिल किया जाए जहाँ निर्णय लिए जाते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ख़ातिर और पृथ्वी ग्रह की भलाई लिए, ऐमेज़ॉन के जंगलों से लेकर, कांगो और दुनिया के हर कोने तक।
यूएन उप प्रमुख ने इस महोत्सव में मौजूद लोगों का आहवान किया कि वे ऐसे स्थानों पर समाधानों को देखें, जहाँ अन्य लोग गतिरोध देखते हैं, और शोर को कम करने, सभी से बेहतर करने की माँग करने और उदासीनता के सभी तरफ़ फैलने को स्वीकार नहीं करने के लिए, अपनी आवाज़ का उपयोग करें।
 
‘ग्लोबल सिटीज़न फ़ेस्टिवल’
न्यूयॉर्क सिटी के मैनहैटन इलाक़े में स्थित मशहूर सैंट्रल पार्क स्थित ग्रेट लॉन में, क़रीब 60 हज़ार लोगों ने, वर्ष 2025 के वैश्विक नागरिक महोत्सव का आनन्द लिया। इस महोत्सव के माध्यम से ऐमेज़ॉन वर्षावन के 2।5 करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, 28 करोड़ डॉलर की राशि इकट्ठी करने की प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की गईं।
‘फ़ीफ़ा वैश्विक नागरिक शिक्षा कोष’ के माध्यम से दुनियाभर के 200 से अधिक समुदायों के बच्चों के लिए शिक्षा और खेल तक पहुँच के लिए 3 करोड़ डॉलर से अधिक की राशि जुटाई गई और अफ़्रीका भर में 46 लाख घरों को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराई गई है।
Webdunia
