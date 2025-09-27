कौन हैं पेटल गहलोत जिन्होंने UN में पाकिस्तान को धोया
संयुक्त राष्ट्र में पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को जमकर लगाई फटकार, आतंकवाद पर दिखाया आईना
Petal Gehlot news in hindi : पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के दौरान हिंदुत्व पर जहर उगला तो भारत ने भी उन्हें आतंकवाद पर आईना दिखाने में देर नहीं की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव, पेटल गहलोत ने साफ कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है। वह नाटक और झूठ से तथ्यों को नहीं छिपा सकता। इस भाषण के बाद लोगों में पेटल को लेकर उत्सुकता बढ़ गई। हर कोई यह जानना चाहता है कि पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाने वाली भारत की यह बेटी कौन हैं?
दिल्ली में जन्मीं पेटल ने मंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ही एमए की डिग्री ली है। वे एक संतुलित, स्पष्टवादी और प्रभावी वक्ता के रूप में पहचानी जाती है।
पेटल को गिटार बजाने के साथ ही गाने का भी शौक हैं। वे अक्सर इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। उन्हें प्रकृति से भी खासा लगाव हैं।
बहरहाल भारत की इस बेटी ने संयुक्त राष्ट्र में जिस तरह पाकिस्तान को लताड़ लगाई उसने सभी भारतीयों का दिल जीत लिया। उनके इस भाषण ने भारत की छवि को मजबूत करने के साथ ही पाकिस्तान के मंसूबों को भी विफल कर दिया।
edited by : Nrapendra Gupta