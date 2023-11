मतदाताओं में दिखा उत्साह, वोटिंग में नेता और फिल्म स्टार्स भी नहीं रहे पीछे (फोटो)

Sukant Majumdar got angry over obstruction in BJP rally : भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बुधवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने यहां भाजपा की रैली में जो अड़चन डालने का प्रयास किया, उसके लिए सत्तारूढ़ दल का 'दवा' देकर इलाज करने की जरूरत है।