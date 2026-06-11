गुरुवार, 11 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. शेयर बाजार
  4. upcoming-dividend-stocks-june-2026-tata-adani-pnb
Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: मुंबई , गुरुवार, 11 जून 2026 (14:47 IST)

टाटा मोटर्स और PNB समेत ये बड़ी कंपनियां दे रही हैं तगड़ा डिविडेंड! दांव लगाने के लिए बचे हैं सिर्फ 24 घंटे

dividend in june
जून के इस हफ्ते में टाटा मोटर्स, अडाणी इंटरप्राइजेस, Canara Bank और PNB जैसी बड़ी कंपनियां अपना भारी डिविडेंड (Dividend) देने जा रही हैं। अडानी ग्रुप और टाटा ग्रुप की कई कंपनियां ने भी भारी डिविडेंड देने की तैयारी कर रही है। इन कंपनियों से डिविडेंड लेने के लिए आपको 12 जून तक इनके शेयर लेने होंगे। आईटी कंपनी इंफोसिस ने पहले ही निवेशकों को 25 रुपए डिविडेंड देने का एलान कर दिया था। 
 

क्या होता है डिविडेंड?

डिविडेंड वह रकम होती है जो कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा शेयरधारकों को देती हैं। जिन निवेशकों के पास रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के शेयर होते हैं, उन्हें डिविडेंड का लाभ मिलता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि केवल डिविडेंड पाने के लिए किसी शेयर में निवेश करना सही नहीं है। निवेशकों को कंपनी के बिजनेस, वित्तीय स्थिति, भविष्य की संभावनाओं और वैल्यूएशन को भी ध्यान में रखना चाहिए।
 
पंजाब नेशनल बैंक ने 3 रुपए और केनरा बैंक ने 4.2 रुपए डिविडेंड देने का एलान किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 12.4 रुपए प्रति शेयर लाभांश की घोषणा की है। इन सभी कंपनियों ने डिविडेंड के लिए एक्स डेट 12 जून रखी है। 
 

अडाणी और टाटा ग्रुप भी कंपनियां भी देगी लाभांश

अडाणी पोर्ट्स, अडाणी इंटरप्राइजेस, अडाणी टोटल गैस, अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस और अंबूजा सिमेंट समेत अडानी समूह की कई कंपनियों ने शेयरधारकों के लिए डिविडेंड देने का एलान किया है। इसके लिए एक्स डेट 12 जून है। टाटा स्टील और टाटा मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनियां भी इस बार निवेशकों को 4 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दे रही हैं। बेहतर लाभांश के लिए इसके शेयर भी आप 12 जून तक खरीदें जा सकते हैं।

 

SBI ने सरकार को दिया लाभांश

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 8,813 करोड़ रुपए का लाभांश चेक सौंपा। यह डिविडेंड भुगतान बैंक के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है।
 

इंफोसिस ने किया 25 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड

आईटी कंपनी इंफोसिस ने इस बार 25 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का फैसला किया है। निवेशकों को 10 जून तक खरीदे गए कंपनी के शेयरों पर डिविडेंड मिलेगा। कंपनी 45वीं बार डिविडेंड देने जा रही है। इससे पहले कंपनी ने 2025 में एक्स डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को प्रति शेयर 23 रुपए का लाभ मिला था।

भुगतान की समयसीमा

अगर किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में डिविडेंड की सिफारिश या घोषणा की जानी है, तो कंपनी को इसकी सूचना कम से कम 2 कार्य दिवस पहले स्टॉक एक्सचेंज (NSE/BSE) को देनी होती है। रिकॉर्ड डेट की घोषणा और बोर्ड मीटिंग के बीच कम से कम 7 कार्य दिवसों का अंतर होना जरूरी है। कंपनी लॉ और सेबी के नियमों के अनुसार, AGM में डिविडेंड को मंजूरी मिलने या बोर्ड द्वारा अंतरिम (Interim) डिविडेंड घोषित होने के 30 दिनों के भीतर इसका भुगतान शेयरधारकों के खातों में हो जाना चाहिए।
 

कितना टीडीएस कटता है

आयकर नियमों के मुताबिक, यदि किसी वित्तीय वर्ष में आपका कुल डिविडेंड 5,000 रुपए (या नए प्रावधानों के तहत 10,000 रुपए) से अधिक होता है, तो कंपनियां भुगतान करने से पहले 10% TDS काटती हैं। यदि पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो यह कटौती 20% तक हो सकती है।

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta
लेखक के बारे में
नृपेंद्र गुप्ता
नृपेंद्र गुप्ता पिछले 21 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रिंट एवं डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य का अनुभव। वर्तमान में वेबदुनिया की न्यूज टीम में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत हैं।   अनुभव : नृपेंद्र गुप्ता 2 दशक से ज्यादा समय से प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में कार्य.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कांग्रेस और TMC में डील फाइनल! सोनिया गांधी ने दिए 2 प्रस्ताव, क्या बोलीं ममता बनर्जी

कांग्रेस और TMC में डील फाइनल! सोनिया गांधी ने दिए 2 प्रस्ताव, क्या बोलीं ममता बनर्जीCongress-TMC deal Mamata Banerjee: दिल्ली की सियासी गलियारों में इन दिनों गहमा-गहमी है। 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद से लेकर 10 जून तक चली तेज़ रफ़्तार मुलाकातों ने साफ संकेत दे दिया है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बीच एक बड़ी डील लगभग फाइनल हो चुकी है। माना जा रहा है कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है।

Ola, Ather, TVS, Hero, Bajaj में से कौनसा EV आपके लिए बेस्ट, TOP 10 स्कूटर

Ola, Ather, TVS, Hero, Bajaj में से कौनसा EV आपके लिए बेस्ट, TOP 10 स्कूटरभारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और खासकर इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। बढ़ती पेट्रोल कीमतें, सरकारी प्रोत्साहन योजनाएं और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता लोगों को पारंपरिक पेट्रोल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित कर रही हैं।

'दिल बहलाने को ग़ालिब...' पीएम मोदी के रिकॉर्ड पर भड़की कांग्रेस; नेहरू से तुलना वाली तस्वीर शेयर कर लगाया गंभीर आरोप

'दिल बहलाने को ग़ालिब...' पीएम मोदी के रिकॉर्ड पर भड़की कांग्रेस; नेहरू से तुलना वाली तस्वीर शेयर कर लगाया गंभीर आरोपनरेंद्र मोदी अब भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। जश्न के बीच भाजपा द्वारा नरेंद्र मोदी और जवाहर लाल नेहरू के बीच तुलना पर कांग्रेस भड़की गई।

इंटरनेट पर फिर छाया 'Melodi' का जादू! पीएम मोदी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर इटली की पीएम मेलोनी ने खास अंदाज में दी बधाई

इंटरनेट पर फिर छाया 'Melodi' का जादू! पीएम मोदी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर इटली की पीएम मेलोनी ने खास अंदाज में दी बधाईइटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कार्यकाल के लिए बधाई दी है। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को पीछे छोड़कर अब भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल वाले नेता बन गए हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), क्या यह सचमुच ‘मोदी-शाह का मास्टर स्ट्रोक’ है?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), क्या यह सचमुच ‘मोदी-शाह का मास्टर स्ट्रोक’ है?Modi-Shah masterstroke Cockroach Janata Party: भारतीय राजनीति में किसी भी नए युवा आंदोलन को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं अक्सर दिखाई देती हैं। पहली, उसे 'क्रांति' घोषित कर देना। दूसरी, उसे सत्ता की 'स्क्रिप्टेड परियोजना' बताना। जंतर-मंतर पर 6 जून को हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ।

और भी वीडियो देखें

चीन ने 2 दिनों में 1.3 करोड़ छात्रों की परीक्षा आयोजित की, GaoKao के बहाने NTA और NEET विवाद पर बीजिंग का तंज

चीन ने 2 दिनों में 1.3 करोड़ छात्रों की परीक्षा आयोजित की, GaoKao के बहाने NTA और NEET विवाद पर बीजिंग का तंजnta neet controversy india beijing jibe: जब भारत में NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर बहस फिर तेज़ हो रही है, तभी चीन ने अपनी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा गाओकाओ (Gaokao) का उदाहरण देकर ऐसा बयान दिया है जिसने शिक्षा व्यवस्था पर नई चर्चा छेड़ दी है।

क्‍या जीतू पटवारी साबित होंगे कांग्रेस के सबसे कमजोर अध्यक्ष, मोहन यादव की बात हो रही सच?

क्‍या जीतू पटवारी साबित होंगे कांग्रेस के सबसे कमजोर अध्यक्ष, मोहन यादव की बात हो रही सच?मध्यप्रदेश में कांग्रेस सिर्फ चुनाव ही नहीं, बल्कि चुनाव लड़ने की बुनियादी समझ भी हारती जा रही है। मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन खारिज होने से लेकर कांग्रेस से पूर्व नेता अक्षय बम, मुकेश मल्होत्रा और दतिया से नरोत्‍तम मिश्रा जैसे दिग्‍गज को हराने वाले विधायक राजेंद्र भारती भी अघोषित हो चुके हैं। ताजा मामला मीनाक्षी नटराजन का है।

कांग्रेस-झामुमो के भारी विरोध के बावजूद नथवाणी का नामांकन मंजूर, मुकाबला हुआ त्रिकोणीय

कांग्रेस-झामुमो के भारी विरोध के बावजूद नथवाणी का नामांकन मंजूर, मुकाबला हुआ त्रिकोणीयJharkhand Rajya Sabha elections Parimal Nathwani: एक तरफ मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की आपत्ति के बाद कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया, वहीं दूसरी ओर झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कड़े विरोध और गंभीर आपत्तियों के बाद आखिरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवाणी का नामांकन मंजूर कर लिया गया है।

ओमान तट के पास मर्चेंट नेवी जहाज 'सेटेबेलो' पर बड़ा हमला: 3 भारतीय नाविकों की मौत

ओमान तट के पास मर्चेंट नेवी जहाज 'सेटेबेलो' पर बड़ा हमला: 3 भारतीय नाविकों की मौतओमान के तट के पास वाणिज्यिक पोत ‘सेटेबेलो’ (Settebello) पर हुए हमले में जहाज पर सवार 3 भारतीयों की मौत हो गई। उनके शव की पहचान हो चुकी है। 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 21 को बचा लिया गया है।

राज्यसभा चुनाव: मध्य प्रदेश में BJP के तीनों उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय, कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट व चुनाव आयोग से नहीं मिली राहत

राज्यसभा चुनाव: मध्य प्रदेश में BJP के तीनों उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय, कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट व चुनाव आयोग से नहीं मिली राहतमध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार का निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को निरस्त किए जाने के मामले लेकर आज कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उसे कोई बड़ी राहत नहीं मिल सकी।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com