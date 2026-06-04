Share Bazaar में आई मामूली तेजी, Sensex 14 अंक चढ़ा, Nifty भी 23400 के पार

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में आज बेहद उतार-चढ़ाव भरा और सुस्त कारोबार देखने को मिला। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के फैसले से ठीक एक दिन पहले निवेशकों ने पूरी तरह से सावधानी बरतने का रुख अपनाया। इसके चलते कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स केवल 13.84 अंक या 0.02 प्रतिशत की मामूली तेजी दिखाते हुए 74360.01 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी महज 10.95 अंक यानी 0.05 प्रतिशत की हल्की बढ़त के साथ 23416.55 के स्तर आया।





इसके चलते कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स केवल 13.84 अंक या 0.02 प्रतिशत की मामूली तेजी दिखाते हुए 74360.01 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी महज 10.95 अंक यानी 0.05 प्रतिशत की हल्की बढ़त के साथ 23416.55 के स्तर आया।

इससे पहले यानी बुधवार को वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और आईटी शेयरों में भारी बिकवाली के चलते भारतीय शेयर बाजार कमजोर शुरुआत के साथ खुला। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 303.67 अंक या 0.41 फीसदी लुढ़ककर 74346.17 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 77.95 अंक या 0.33 फीसदी की गिरावट के साथ 23405.60 पर आ गया।

Edited By : Chetan Gour