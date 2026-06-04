Share Bazaar में आई मामूली तेजी, Sensex 14 अंक चढ़ा, Nifty भी 23400 के पार

Share Bazaar में आई मामूली तेजी, Sensex 14 अंक चढ़ा, Nifty भी 23400 के पार
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में आज बेहद उतार-चढ़ाव भरा और सुस्त कारोबार देखने को मिला। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के फैसले से ठीक एक दिन पहले निवेशकों ने पूरी तरह से सावधानी बरतने का रुख अपनाया। इसके चलते कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स केवल 13.84 अंक या 0.02 प्रतिशत की मामूली तेजी दिखाते हुए 74360.01 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी महज 10.95 अंक यानी 0.05 प्रतिशत की हल्की बढ़त के साथ 23416.55 के स्तर आया।
भारतीय शेयर बाजार में आज बेहद उतार-चढ़ाव भरा और सुस्त कारोबार देखने को मिला। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के फैसले से ठीक एक दिन पहले निवेशकों ने पूरी तरह से सावधानी बरतने का रुख अपनाया।
इसके चलते कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स केवल 13.84 अंक या 0.02 प्रतिशत की मामूली तेजी दिखाते हुए 74360.01 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी महज 10.95 अंक यानी 0.05 प्रतिशत की हल्की बढ़त के साथ 23416.55 के स्तर आया।
इंफोसिस, बजाज फिनसर्व और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के शेयरों में बड़ी बिकवाली देखी गई, जिसने बाजार को ऊपर जाने से रोके रखा। आईटी (IT), मेटल (Metal) और केमिकल (Chemical) जैसे निर्यात और कमोडिटी से जुड़े सेक्टर्स में दबाव देखने को मिला।
एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225, शंघाई का एसएसई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक भारी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.97 फीसदी गिरकर 96.86 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। डॉलर के मुकाबले रुपया गुरुवार को 7 पैसे गिरकर 95.83 पर बंद हुआ।
इससे पहले यानी बुधवार को वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और आईटी शेयरों में भारी बिकवाली के चलते भारतीय शेयर बाजार कमजोर शुरुआत के साथ खुला। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 303.67 अंक या 0.41 फीसदी लुढ़ककर 74346.17 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 77.95 अंक या 0.33 फीसदी की गिरावट के साथ 23405.60 पर आ गया।
Edited By : Chetan Gour
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