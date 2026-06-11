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Written By वेबदुनिया रिसर्च टीम
Last Modified: गुरुवार, 11 जून 2026 (14:43 IST)

चीन ने 2 दिनों में 1.3 करोड़ छात्रों की परीक्षा आयोजित की, GaoKao के बहाने NTA और NEET विवाद पर बीजिंग का तंज

गाओकाओ परीक्षा चीन
nta neet controversy india beijing jibe: जब भारत में NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर बहस फिर तेज़ हो रही है, तभी चीन ने अपनी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा गाओकाओ (Gaokao) का उदाहरण देकर ऐसा बयान दिया है जिसने शिक्षा व्यवस्था पर नई चर्चा छेड़ दी है।
 
भारत स्थित चीनी दूतावास की प्रवक्ता ने हाल ही में गर्व से बताया कि चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाने वाली ‘गाओकाओ’ को महज़ दो दिनों में लगभग 1.3 करोड़ छात्रों के लिए सफलतापूर्वक आयोजित किया। उन्होंने इसे भारत की JEE और NEET का संयुक्त संस्करण बताते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान कारखानों ने शोर कम किया, ट्रैफिक नियंत्रित रहा और पूरा देश छात्रों की सफलता के लिए एकजुट दिखाई दिया।
 
यह सिर्फ़ एक प्रशासनिक उपलब्धि का बखान नहीं था। भारत में इसे एक ऐसे समय पर आया कूटनीतिक तंज़ माना गया, जब NTA एक बार फिर परीक्षा प्रबंधन को लेकर सवालों के घेरे में है।

NEET: परीक्षा कम, विवाद ज़्यादा?

भारत में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का सबसे बड़ा माध्यम NEET है। हर साल लाखों छात्र अपने जीवन के कई वर्ष इस परीक्षा की तैयारी में लगा देते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा से जुड़ी खबरों में मेहनत से अधिक विवाद दिखाई देने लगे हैं। 2024 का पेपर लीक विवाद अभी पूरी तरह स्मृति से मिटा भी नहीं था कि 2026 में फिर कथित लीक और अनियमितताओं के आरोप सामने आ गए। अदालतों तक मामला पहुंचा, पुनर्परीक्षा की चर्चा हुई और लाखों छात्रों के मन में वही पुराना सवाल फिर खड़ा हो गया— क्या भारत की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाएं वास्तव में सुरक्षित हैं? यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें चीन का बयान भारत के लिए असहज हो जाता है।

जब चीन में परीक्षा होती है, तो देश मानो ठहर जाता है

चीन की गाओकाओ सिर्फ़ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय आयोजन है। हर साल करोड़ों छात्र विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए इसमें शामिल होते हैं। परीक्षा के दिनों में कई शहरों में निर्माण कार्य रोक दिए जाते हैं। हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। पुलिस विशेष ट्रैफिक कॉरिडोर बनाती है। माता-पिता परीक्षा केंद्रों के बाहर घंटों खड़े रहते हैं।
 
कई विदेशी पत्रकारों ने इसे "चीन का राष्ट्रीय परीक्षा उत्सव" कहा है। दरअसल, चीन में शिक्षा को केवल व्यक्तिगत सफलता का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति का उपकरण माना जाता है। इसलिए परीक्षा की निष्पक्षता और सुचारू संचालन को प्रतिष्ठा का विषय समझा जाता है।
nta neet controversy

भारत बनाम चीन: असली अंतर कहाँ है?

यह कहना आसान होगा कि चीन ने बेहतर परीक्षा करा ली और भारत नहीं कर पाया। लेकिन वास्तविकता इतनी सरल नहीं है। भारत और चीन दोनों विशाल आबादी वाले देश हैं। दोनों के सामने करोड़ों छात्रों के भविष्य को लेकर चुनौतियाँ हैं। लेकिन दोनों की व्यवस्थाओं में कुछ बुनियादी अंतर हैं।
 
1. संस्थागत अनुशासन बनाम संस्थागत अविश्वास
चीन की राजनीतिक व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत है। आदेश ऊपर से आता है और नीचे तक लगभग बिना विरोध के लागू होता है। भारत में लोकतांत्रिक ढांचा अधिक जटिल है। यहां केंद्र, राज्य, स्थानीय प्रशासन, निजी परीक्षा केंद्र, अदालतें और अनेक संस्थाएं एक साथ काम करती हैं। यह लोकतांत्रिक शक्ति भी है और प्रशासनिक चुनौती भी।
 
2. तकनीक बनाम जवाबदेही
NTA ने पिछले कुछ वर्षों में AI निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, CCTV नेटवर्क और डिजिटल सुरक्षा जैसे कई उपाय लागू किए हैं। लेकिन हर बार विवाद होने के बाद यह सवाल उठता है कि तकनीक होने के बावजूद लीक कैसे हो जाता है? समस्या केवल सुरक्षा की नहीं, बल्कि जवाबदेही की भी है। जब किसी परीक्षा में गड़बड़ी होती है, तो छात्रों को शायद ही कभी स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जिम्मेदार कौन था और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई।
 
3. परीक्षा संस्कृति का फर्क
चीन में गाओकाओ को लगभग राष्ट्रीय मिशन की तरह देखा जाता है। भारत में भी परीक्षाओं का महत्व कम नहीं है, लेकिन यहां शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से कोचिंग उद्योग, कट-थ्रोट प्रतिस्पर्धा और सीटों की कमी के दबाव में है।
यही कारण है कि परीक्षा केवल ज्ञान की जांच नहीं रह गई, बल्कि करोड़ों परिवारों की आर्थिक और सामाजिक आकांक्षाओं का युद्धक्षेत्र बन गई है।

क्या चीन सचमुच आदर्श मॉडल है?

चीन की सफलता देखकर प्रभावित होना स्वाभाविक है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। गाओकाओ को दुनिया की सबसे तनावपूर्ण परीक्षाओं में गिना जाता है। एक परीक्षा का परिणाम अक्सर छात्र के पूरे करियर और सामाजिक भविष्य को प्रभावित करता है। कई शोध बताते हैं कि परीक्षा के दौरान छात्रों पर मानसिक दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है।
 
यानी चीन के पास दक्षता है, लेकिन उसकी कीमत भी है। भारत शायद ऐसी व्यवस्था नहीं चाहता जहां परीक्षा के लिए पूरा देश अनुशासित तो हो जाए, लेकिन छात्रों पर असहनीय दबाव भी बढ़ जाए।

लेकिन भारत का संकट कहीं अधिक गंभीर है

असल समस्या यह नहीं कि चीन ने 1.3 करोड़ छात्रों की परीक्षा दो दिन में करा ली। असल समस्या यह है कि भारत में अब छात्रों और अभिभावकों का भरोसा डगमगाने लगा है।
 
जब कोई छात्र दो-दो साल तैयारी करने के बाद परीक्षा देता है और फिर सुनता है कि पेपर लीक हो गया, जांच होगी, पुनर्परीक्षा हो सकती है, अदालत फैसला करेगी—तो सबसे बड़ा नुकसान उसके आत्मविश्वास को होता है। परीक्षा की सबसे बड़ी पूंजी प्रश्नपत्र नहीं, बल्कि विश्वास होता है। और यदि वही कमजोर पड़ जाए, तो सबसे आधुनिक तकनीक भी व्यवस्था को बचा नहीं सकती।

क्या NTA के लिए यह 'वेक-अप कॉल' है?

चीन की प्रवक्ता का बयान कूटनीतिक शिष्टाचार से अधिक राजनीतिक संदेश लगता है। लेकिन कभी-कभी बाहरी आलोचना वह आईना दिखा देती है जिसे हम भीतर से देखने से बचते रहते हैं। भारत आज दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है। अगले दो दशकों में यही युवा भारत की आर्थिक शक्ति तय करेंगे। ऐसे में सवाल सिर्फ़ NEET या NTA का नहीं है।
 
सवाल यह है कि क्या भारत ऐसी परीक्षा व्यवस्था बना पाएगा जिस पर छात्र, अभिभावक, विश्वविद्यालय और समाज बिना किसी संदेह के भरोसा कर सकें? क्योंकि अंततः किसी भी देश की महानता उसके पुलों, इमारतों या GDP से नहीं, बल्कि उसकी संस्थाओं की विश्वसनीयता से मापी जाती है। और फिलहाल, चीन ने गाओकाओ के बहाने भारत से यही सवाल पूछा है।
 
क्या हम दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी को दुनिया की सबसे भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था दे पा रहे हैं? यही प्रश्न आज NTA, सरकार और पूरे शिक्षा तंत्र के सामने खड़ा है। और शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण सबक भी है।
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