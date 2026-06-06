शनिवार, 6 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. शेयर बाजार
  4. share-market-weekly-update-market-ki-baat
Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: मुंबई , शनिवार, 6 जून 2026 (15:58 IST)

मार्केट कैप में भारत को लगा बड़ा झटका! राजेश एक्सपोर्ट्स में 15 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा; शेयर बाजार के लिए कैसा रहेगा अगला हफ्ता?

market ki baat
Share Market Weekly Review : भारतीय शेयर बाजार के लिए जून का पहला हफ्ता कुछ खास नहीं रहा। 3 दिन बाजार लाल और 2 दिन हरे निशान में रहा। सेंसेक्स में इस हफ्ते 532 अंक की गिरावट रही, वहीं निफ्टी भी 181 अंक गिर गया। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।
 

कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स 508 अंक की गिरावट के साथ 74267 पर और निफ्टी 165 अंक गिरकर 23382 पर बंद हुआ। मंगलवार को सेंसेक्स 383 अंक बढ़कर 74650 पर बंद हुआ तो निफ्टी 101 अंक चढ़कर 23484 पर जा पहुंचा। बुधवार सेंसेक्स में 304 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यह 74316 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 78 अंक गिरकर 23405 पर पहुंच गया।
 
गुरुवार को सेंसेक्स में मात्र 14 अंकों की बढ़कर 74,360 पर था तो निफ्टी 11 अंक की बढ़त के साथ 23417 पर जा पहुंचा। शुक्रवार को हफ्‍ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 117 अंकों की गिरावट के साथ 74243 पर बंद, निफ्टी 50 अंक गिरकर 23,366 पर बंद हुआ।
 

इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल

हार्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इस हफ्ते और बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि क्रूड की कीमतें अभी भी 100 डॉलर से नीचे ही है। इस हफ्ते बाजार में जमकर मुनाफावसूली हुई। निवेशकों में सरकारी बांड्स में विदेशी संस्थागत निवेश टैक्स फ्री होने से देश में विदेश निवेश बढ़ेगा। साथ ही विदेशी निवेश पर लगी 3 बाधाएं भी हटा दी गई है। इससे रुपए को स्थिर करने में मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक के फैसलों से डॉलर के मुकाबले रुपए 56 पैसे मजबूत हुआ। आरबीआई के बड़े फैसले में निवेशकों को उत्साहित करने में विफल रहे और शुक्रवार को भी बाजार लाल निशान में बंद हुआ। ALSO READ: होम और कार लोन की EMI पर बड़ी राहत, RBI ने रेपो रेट को रखा स्थिर; जानें जीडीपी और महंगाई पर क्या कहा?
 

दक्षिण कोरिया ने भारत को पीछे छोड़ा

शेयर बाजार मूल्यांकन (मार्केट कैपिटलाइजेशन) के मामले में ताइवान के बाद दक्षिण कोरिया ने भी भारत को पीछे छोड़ दिया है। भारत अब दुनिया का छठा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, दक्षिण कोरिया में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 5.04 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो भारत के लगभग 4.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है।
 

राजेश एक्सपोर्ट्स पर सेबी का शिकंजा

सोने की रिफाइनिंग और जूलरी मेकिंग कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के शिकंजे के बाद बवाल मच गया। बाजार नियामक सेबी की जांच में पता चला कि कंपनी ने अपना रेवेन्यू 99 फीसदी तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया था। कंपनी ने अपनी विदेशी कंपनियों के जरिए करीब 15.15 लाख करोड़ रुपए की फर्जी इनकम दिखाई।

राजेश एक्सपोर्ट्स पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं, जांच के दौरान सहयोग न करने और कंपनी के रेवेन्यू को 97 से 99% तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने का आरोप है। सेबी ने अगले आदेश तक राजेश मेहता को कंपनी के शेयर खरीदने, बेचने या किसी भी तरह का लेन-देन करने से रोक दिया है। ALSO READ: SEBI का बड़ा एक्शन: 15 लाख करोड़ की फर्जी कमाई दिखाने के आरोप में राजेश एक्सपोर्ट्स पर शिकंजा, शेयर धड़ाम
 

कैसा रहेगा अगला हफ्ता

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने का खतरा मंडरा रहा है। हार्मुज स्ट्रेट नहीं खुलने से सप्लाय संकट भी बरकरार है। रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में रेपो रेट को स्थिर रखा है। जीडीपी अनुमान घटने से महंगाई बढ़ने का डर भी सता रहा है। ऐसे में निवेशक सतर्क दिखाई दे रहे हैं। पिछले कई हफ्‍तों से बाजार रेंज बाउंड बना हुआ है। अगले हफ्ते भी यही स्थिति बनी रहेगी। ALSO READ: सैम ऑल्टमैन की OpenAI को पछाड़ दुनिया की सबसे मूल्यवान AI कंपनी बनी एंथ्रोपिक; वैल्यूएशन सुन उड़ जाएंगे होश
 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

बाजार विशेषज्ञ सागर अग्रवाल ने बताया कि बाजार पूरी तरह अनस्टेबल है। लोग पैसा लगाने से बच रहे हैं। शेयरों में ग्रोथ नहीं है। बाजार 1 हजार पाइंट में रेंज बाउंड है। जियो पोलिटिकल टेंशन का असर पर स्थानीय स्तर पर‍ दिखाई देने लगा है। कभी पेट्रोल महंगा होता है तो कभी डीजल, सीएनजी या रसोई गैस। तेल के मामले में भारत की डिपेंडेंसी है। महंगाई बढ़ रही है और इस वजह से पूरी चेन डिस्टर्ब होती नजर आ रही है।

उन्होंने कहा कि AI की वजह से जॉब मार्केट में भी खतरा बढ़ गया है। बाजार में स्थिरता आने तक यह स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल स्थिति ठीक होने तक निवेशकों को वेट एंड वॉच की स्थिति में ही रहना चाहिए। 
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
लेखक के बारे में
नृपेंद्र गुप्ता
नृपेंद्र गुप्ता पिछले 21 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रिंट एवं डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य का अनुभव। वर्तमान में वेबदुनिया की न्यूज टीम में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत हैं।   अनुभव : नृपेंद्र गुप्ता 2 दशक से ज्यादा समय से प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में कार्य.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

E20 पेट्रोल से E85 सस्ता होगा, जानिए Flex Fuel Maruti Wagon R आपके लिए कितनी फायदेमंद, क्या है कीमत

E20 पेट्रोल से E85 सस्ता होगा, जानिए Flex Fuel Maruti Wagon R आपके लिए कितनी फायदेमंद, क्या है कीमत4 जून को भारत में पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार Flex Fuel Maruti Wagon R को पेश किया गया। नई वैगन-आर पूरी तरह से E85 फ्यूल (85% तक एथेनॉल मिक्स पेट्रोल) से चलने में सक्षम है। इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन पेट्रोल और CNG वर्जन से अधिक हो सकती है।

क्या है Google Search Profiles, क्रिएटर्स और पब्लिशर्स को Search और Discover में कैसे मिलेगा फायदा, किस तरह करेगा काम

क्या है Google Search Profiles, क्रिएटर्स और पब्लिशर्स को Search और Discover में कैसे मिलेगा फायदा, किस तरह करेगा कामGoogle ने कंटेंट क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के लिए एक नया फीचर Search Profiles लॉन्च किया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स Google Search और Google Discover पर अपनी डिजिटल पहचान को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। Search Profile एक समर्पित प्रोफाइल पेज होगा। इसमें किसी क्रिएटर या पब्लिशर के आर्टिकल्स, वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, वेबसाइट और अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट एक ही जगह पर दिखाई देंगे।

4th Gen Hyundai i20 का पहला टीजर जारी, अगले महीने होगी लॉन्च, मिलेंगे ADAS और शानदार फीचर्स

4th Gen Hyundai i20 का पहला टीजर जारी, अगले महीने होगी लॉन्च, मिलेंगे ADAS और शानदार फीचर्सदक्षिण कोरियाई कार निर्माता Hyundai ने अपनी लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक i20 की नई चौथी पीढ़ी (4th Generation) का पहला टीजर जारी कर दिया है। टीजर के मुताबिक नई Hyundai i20 पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ आएगी।

भाजपा छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने थलाइवा रजनीकांत को लेकर किया बड़ा दावा!

भाजपा छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने थलाइवा रजनीकांत को लेकर किया बड़ा दावा!कहा- रजनीकांत ने दिया था साथ आने का ऑफर, लेकिन मैंने अपनी अलग राह चुनी

मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल! इन 4 मंत्रियों की छुट्टी तय, धर्मेन्द्र प्रधान पर भी गिर सकती है गाज

मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल! इन 4 मंत्रियों की छुट्टी तय, धर्मेन्द्र प्रधान पर भी गिर सकती है गाज'एक व्यक्ति, एक पद' सिद्धांत और राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के चलते कई दिग्गजों को गंवानी पड़ सकती है कुर्सी, चुनावी राज्यों पर रहेगा फोकस

और भी वीडियो देखें

मार्केट कैप में भारत को लगा बड़ा झटका! राजेश एक्सपोर्ट्स में 15 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा; शेयर बाजार के लिए कैसा रहेगा अगला हफ्ता?

मार्केट कैप में भारत को लगा बड़ा झटका! राजेश एक्सपोर्ट्स में 15 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा; शेयर बाजार के लिए कैसा रहेगा अगला हफ्ता?Share Market Weekly Review : भारतीय शेयर बाजार के लिए जून का पहला हफ्ता कुछ खास नहीं रहा। ताइवान के बाद दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार भी भारत से आगे निकल गया। 3 दिन बाजार लाल और 2 दिन हरे निशान में रहा। सेंसेक्स में इस हफ्ते 532 अंक की गिरावट रही, वहीं निफ्टी भी 181 अंक गिर गया। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।

पटना फायरिंग केस में नया मोड़! वकील ने खान सर के सरेंडर से किया इनकार, बताया क्या होगा अगला कदम?

पटना फायरिंग केस में नया मोड़! वकील ने खान सर के सरेंडर से किया इनकार, बताया क्या होगा अगला कदम?Khan Global Studies Firing: पटना में खान ग्लोबल स्टडीज पर फायरिंग मामले में FIR के घंटों बाद भी खान सर के नाम से मशहूर फैजल खान गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसके बाद कई मीडिया खबरों में दावा किया गया कि वे पटना कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं लेकिन उनके वकील ने साफ कर दिया कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे।

15 लाख फॉलोअर्स वाले सेलिब्रेटी कुत्‍ते को बेचा, खरीदने वाले ने मीट बनाकर खिला दिया, सोशल मीडिया ने बताया हैवानियत

15 लाख फॉलोअर्स वाले सेलिब्रेटी कुत्‍ते को बेचा, खरीदने वाले ने मीट बनाकर खिला दिया, सोशल मीडिया ने बताया हैवानियतचीन के हेनान इलाके में हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेजुबान कुत्‍ते को कुछ बदमाशों ने चुरा लिया और एक रेस्‍टोरेंट वाले को बेच दिया। रेस्‍टोरेंट ने कुत्‍ते को मारकर उसका मीट ग्राहकों को खिला दिया। दुखद बात यह है कि चुटौ नाम का यह कुत्‍ता सोशल मीडिया का हीरो और सेलिब्रेटी था। सोशल मीडिया में उसके 15 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

CJP Protest: जंतर-मंतर पर 'HIT' स्प्रे लेकर पहुंचा शख्स, सौरव दास के 'शाही ठाट-बाट' पर तेजिंदर बग्गा का तंज

CJP Protest: जंतर-मंतर पर 'HIT' स्प्रे लेकर पहुंचा शख्स, सौरव दास के 'शाही ठाट-बाट' पर तेजिंदर बग्गा का तंजCockroach Janta Party Protest : अभिजीत दीपके के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन जारी है। इस दौरान एक शख्स 'हिट' स्प्रे लेकर जंतर-मंतर पहुंचा। उसने सीजेपी को 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' का विस्तार बताया। इधर भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा ने भी सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास के शाही ठाट बाट पर तंज कसा।

इंदौर में कुत्‍ते ने 40 से ज्‍यादा लोगों को काटा, 23 कुत्ते धराए, जिसने काटा वो अब भी नगर निगम की गिरफ्त से बाहर

इंदौर में कुत्‍ते ने 40 से ज्‍यादा लोगों को काटा, 23 कुत्ते धराए, जिसने काटा वो अब भी नगर निगम की गिरफ्त से बाहरइंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में एक कुत्ते ने आतंक मचा दिया। कुत्ते ने अलग-अलग इलाकों में 42 से ज्‍यादा लोगों को काटकर घायल कर दिया। सबसे पहले उसने अरविंदो अस्पताल के आसपास से गुजरने वाले राहगीरों पर हमला किया, जहां दो डॉक्टरों समेत 16 लोगों को काटा।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com