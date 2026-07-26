गुजरात में भारी बारिश, CM भूपेंद्र पटेल ने संभाली कमान, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का किया दौरा

गुजरात में बारिश की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (SEOC) का दौरा कर अधिकारियों से बारिश और बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली गई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए इन जिलों में NDRF और SDRF की टीमें भेजी गई हैं। मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि मैंने स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया और राज्य में बारिश की स्थिति के बारे में ज़रूरी जानकारी ली।

अगले 24 घंटों में, नॉर्थ गुजरात के पाटन, मेहसाणा, वाव-थराद और बनासकांठा ज़िलों में भारी बारिश की संभावना है, इसे ध्यान में रखते हुए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए NDRF और SDRF की टीमें इन ज़िलों में भेजी गई हैं और इन ज़िलों के कलेक्टरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।

આજે સાંજે સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરની મુલાકાત લઈને રાજ્યમાં વરસાદની સ્થિતિ અંગે જરૂરી વિગતો મેળવી.



આગામી 24 કલાકમાં ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ, મહેસાણા, વાવ-થરાદ અને બનાસકાંઠા જિલ્લાઓમાં સાર્વત્રિક વ્યાપક વરસાદની સંભાવનાઓ છે, તેને ધ્યાને રાખી આ જિલ્લાઓમાં સ્થાનિક તંત્રની મદદ માટે… pic.twitter.com/hVPWePQCZO — Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) July 25, 2026 अब, जब साउथ गुजरात के ज़िलों में बारिश की तेज़ी कम हुई है तो वहां राहत कामों पर ध्यान दिया गया है। इन जिलों में प्रभावित लोगों को नकद राशि दी जा रही है। घरेलू मदद भी तुरंत दी जाएगी।